"Охматдит" підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні

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Валерія Гуржий
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НДСЛ "Охматдит" 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні, яка була пошкоджена через російську атаку.

Про це повідомили в НДСЛ "Охматдит".

Підрядника обирали за результатами процедури закупівлі, яка здійснювалась в електронній системі Prozorro. Переможцем обрано ТОВ "Юніт Девелопмент". Очікувана вартість проведення робіт – близько 9,5 млн гривень, проте в результаті аукціону вартість знизилася до 7,5 млн гривень.

Зазначається, що протягом проведення ремонту лікарі продовжуватимуть надання медичної допомоги у цьому корпусі. У першу чергу, для лікування пацієнтів використовуються приміщення пошкодженого сучасного корпусу. Тому виконати комплекс робіт, які забезпечать умови для його функціонування в зимовий період, є першочерговим завданням.

Додається, що платником у зазначеній закупівлі є БФ "Таблеточки".

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”.

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні. Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Опубліковано: 17 жовтня 2024
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