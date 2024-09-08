Роботи з відновлення “Охматдиту”, можуть заморозити до наступного року: яка причина

Роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі Київ24.

За її словами, наразі потрібно багато чого оцінити та спланувати, тому розглядається варіант заморозити всі роботи до наступного року. Але, як зазначила Зоряна Скалецька, це є найбільш критична ситуація.

“З 1 січня 2025 року “Охматдит” мав перейти на зовсім іншу модель фінансування, а значить, укладати договори з НСЗУ, максимально стежити за їхнім виконанням, тобто виконувати великі та суттєві обсяги роботи. На сьогодні виходить так, що навіть підготовча робота до цього переходу загальмовується, не кажучи вже про повноцінне функціонування”, — додала Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого, генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Фото: Володимир Зеленський