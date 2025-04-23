Суд відхилив позов громади щодо відбудови зруйнованої 130-річної будівлі на Рейтарській

502
Ірина Маймур
share share

Київський апеляційний суд відхилив позов громади щодо відновлення 130-річної історичної будівлі на Рейтарській, 37.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Місцеві жителі та активісти вимагали, щоб забудовник відновив частину будинку Київського повітового земства. Позов містив дев’ять пунктів, однак суд відхилив усі вимоги.

Нагадаємо, що восени 2023 року компанія “НЕСТ” самовільно почала демонтаж внутрішньої дворової частини будинку 1913 року для спорудження офісного центру Reiter Hall.

Тоді, завдяки втручанню поліції та цілодобовим чергуванням громади руйнування вдалось зупинити. А місцеві мешканці разом з активістами подали колективний позов щодо відновлення зруйнованої частини памʼятки.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування об'єкта культурної спадщини, в рамках якого на будівлю накладено арешт із забороною будь-яких робіт.

У грудні 2023 року компанія-забудовник звернулася з вимогою зняти з будинку Київського повітового земства статус пам'ятки історії. У лютому компанія повторно подала позов до суду з тією ж вимогою.

У травні Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про позбавлення будинку статусу пам'ятки історії.

Шевченківський районний суд міста Києва дозволив забудовнику не відновлювати зруйновану частину памʼятки історії на вулиці Рейтарській, 37.

Водночас у лютому Київський апеляційний суд підтримав скаргу активіста Богдана Білецького й заборонив демонтувати 130-річну історичну будівлю на Рейтарській, 37. Суд ухвалив рішення, яке забороняє будь-які дії, що можуть пошкодити або знищити будівлю.

Будинок Київського повітового земства, зведений у 1913 році, має статус памʼятки архітектури. На будівлю укладений охоронний договір. До того ж ця ділянка є пам’яткою археології національного значення “Культурний шар “Міста Ярослава” 11–13 століть”.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 23 квітня 2025
share share
Дивіться, які мозаїки виклали активісти в дорожніх ямах на Подолі Дивіться, які мозаїки виклали активісти в дорожніх ямах на Подолі Завод Ріхерта на Подолі викупили активісти на гроші інвестора: що там буде Завод Ріхерта на Подолі викупили активісти на гроші інвестора: що там буде UAnimals запустили платформу з лекціями за донат: усі внески підуть на порятунок тварин UAnimals запустили платформу з лекціями за донат: усі внески підуть на порятунок тварин У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.