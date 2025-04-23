Суд відхилив позов громади щодо відбудови зруйнованої 130-річної будівлі на Рейтарській

Київський апеляційний суд відхилив позов громади щодо відновлення 130-річної історичної будівлі на Рейтарській, 37.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Місцеві жителі та активісти вимагали, щоб забудовник відновив частину будинку Київського повітового земства. Позов містив дев’ять пунктів, однак суд відхилив усі вимоги.

Нагадаємо, що восени 2023 року компанія “НЕСТ” самовільно почала демонтаж внутрішньої дворової частини будинку 1913 року для спорудження офісного центру Reiter Hall.

Тоді, завдяки втручанню поліції та цілодобовим чергуванням громади руйнування вдалось зупинити. А місцеві мешканці разом з активістами подали колективний позов щодо відновлення зруйнованої частини памʼятки .

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування об'єкта культурної спадщини, в рамках якого на будівлю накладено арешт із забороною будь-яких робіт.

У грудні 2023 року компанія-забудовник звернулася з вимогою зняти з будинку Київського повітового земства статус пам'ятки історії. У лютому компанія повторно подала позов до суду з тією ж вимогою.

У травні Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про позбавлення будинку статусу пам'ятки історії.

Шевченківський районний суд міста Києва дозволив забудовнику не відновлювати зруйновану частину памʼятки історії на вулиці Рейтарській, 37.

Водночас у лютому Київський апеляційний суд підтримав скаргу активіста Богдана Білецького й заборонив демонтувати 130-річну історичну будівлю на Рейтарській, 37. Суд ухвалив рішення, яке забороняє будь-які дії, що можуть пошкодити або знищити будівлю.

Будинок Київського повітового земства, зведений у 1913 році, має статус памʼятки архітектури. На будівлю укладений охоронний договір. До того ж ця ділянка є пам’яткою археології національного значення “Культурний шар “Міста Ярослава” 11–13 століть”.

Фото: Дмитро Перов