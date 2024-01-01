Підсумки року: 10 радянських пам'ятників, які демонтували у Києві у 2023 році

У 2023 році у Києві продовжувався процес декомунізації. У місті перейменували десятки вулиць та об'єктів, зносили радянські пам'ятники.

Згадуємо монументи, які знесли протягом року.

У лютому 2023 року у Маріїнському парку демонтували пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Пам'ятник Ватутіну був встановлений прямо над його могилою. Статус об'єкта культурної спадщини він отримав ще у 2010 році. На чотири роки пізніше Український інститут національної пам'яті включив його до переліку осіб, які були причетні до організації репресії, терору та Голодоморів.

Київська міська влада звернулася до Міністерства культури з поданням щодо екгумації та перенесення тіла Ватутіна.

У Києві 8 лютого демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

Після демонтажу пам’ятник перенесли до Музею авіації України.

У серпні 2023 року на монументі Батьківщини-Матері встановили тризуб замість радянського герба. Роботи коштували 28 мільйонів гривень, гроші залучали у меценатів.

Радянський герб зберігають на першому поверсі Музею війни.

4 листопада у Києві демонтували золоту зірку з обеліска на честь “міста-героя Києва”, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Зірку довелося розпиляли і частинами спускати на землю, так як вона виявилася надто великою, щоб зняти її цілою.

У Департаменті культури КМДА повідомили , що обеліску на честь міста-героя Києва без радянської зірки планують надати нових сенсів. Для цього збираються залучити широке коло експертів, зокрема фахівців із монументального мистецтва.

Пізніше заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила , що спочатку радянський обеліск на Галицькій площі планували знести керованим вибухом.

У листопаді у Києві демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Монумент буде зберігатися разом з іншими пам'ятками радянських часів на території Державного Музею Авіації.

Перед цим Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення ряду пам’ятників. Після цього їх мають демонтувати. Один з них — пам’ятник Пушкіну.

9 грудня комунальні служби у Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Із монумента радянському діячу перед цим було знято охоронний статус.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України.

23 грудня в Маріїнському парку демонтували радянський пам'ятник учасникам антиукраїнського Січневого повстання 1918 року.

Пам’ятник важив близько 2,5 тонн. На його місці залишився лише порожній п’єдестал.

Погруддя більшовика Кирпонос а

У жовтні на Нивках демонтували пам’ятник більшовику Михайлу Кирпоносу.

Пам’ятник є одним із 69 об’єктів, які мали прибрати з публічного простору в рамках декомунізації. Його повинні були знести ще до кінця 2016 року.

Пам’ятник знаходився на вулиці Кирпоноса. Із грудня 2022 року вона носить ім’я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва.

16 грудня фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець».

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Пам'ятник був відкритий у 1974 році та розташований в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Дарницькому районі Києва.

У Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник комуністичному діячу та письменнику Миколі Островському. Скульптура стояла перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на проспекті Повітрофлотський, 35.