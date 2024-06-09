Де дізнаватися про відключення світла і платити за комуналку: 10 корисних сервісів для киян

Слідкуй за рухом громадського транспорту та відключеннями світла , записуйся до лікаря та бери участь у житті столиці через телефон.

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Зібрали корисні застосунки, які полегшать життя у столиці. Бонусом йдуть цікаві Telegram-канали, на які рекомендуємо підписатись.

Корисні сервіси для життя у Києві

Київ Цифровий

Київ Цифровий – один з найкорисніших застосунків для киян. Додаток навіть має кілька нагород у сфері цифровізації. Наприклад, Київ Цифровий здобув американську премію Globee Business Awards , ставши найкращим у номінації Startup Achievement of the Year.

У застосунку можна:

купити QR-квитки для проїзду у транспорті та поповнити транспортну карту

сплатити комунальні послуги

стежити за рухом муніципального транспорту;

повернути автівку, яку евакуювали на штрафмайданчик та оплатити штраф;

сплатити за паркування;

отримати сповіщення про відключення світла

отримати сповіщення про повітряну тривогу

отримати сповіщення про аварійні роботи в будинку, відключення електроенергії та іншу інформацію щодо ЖКГ, якщо додати свою адресу;

взяти участь в опитуваннях, які важливі для міста або створити петицію;

переглянути мапу укриттів, бізнесу, що працює у місті, бюветів, вбиралень;

записатися до Центру надання адмінпослуг.

Де завантажити: для Android , для iOS

ЛУН Місто

На сайті ЛУН зібрали багато корисних карт та сервісів. Найактуальніша з них під час відключень світла –

інтерактивна мапа України із закладами, які мають автономне живлення і працюють навіть за відсутності електрики.

Крім цього, на ЛУН. Місто можна знайти:

мапу якості повітря у місті

мапу ветеранських бізнесів

карту укриттів

мапу безбар ‘ єрних просторів

карту перейменованих вулиць

мапу пунктів збору одягу на благодійність

мапу велосмуг Києва

Де завантажити: для Android , для IOS

EasyWay

Комусь зручно дізнаватись розклад транспорту через Google maps, або через той самий Київ Цифровий, а хтось користується застосунком EasyWay. Цей сервіс спочатку у вигляді сайту був створений у Львові у 2011 році. Найбільш популярним він став під час проведення в Україні Євро-2012.

На сьогодні EasyWay має інформацію про транспортну структуру 73 міст України, а також працює у багатьох інших країнах. Для бізнесу є можливість через послугу API доступу інтегрувати міський транспорт у будь-яку інформаційну систему.

У застосунку можна:

спостерігати за рухом трамваїв, тролейбусів, автобусів та іншого транспорту у реальному часі;

дізнатися, через скільки прибуде потрібний вам транспорт на конкретну зупинку;

підібрати зручний маршрут, щоб швидко дістатися до потрібного місця;

прочитати актуальну інформацію щодо конкретного маршруту: де сталася аварія та йде затримка руху, де йдуть ремонтні роботи, чому і як маршрут змінив графік та інше;

відфільтрувати транспорт з низькою підлогою для людей з порушенням рухової функції.

До EasyWay також можна підв'язати транспортну картку, щоб оплачувати проїзд смартфоном.

Де завантажити: для Android , для iOS

Bikenow

У Києві працює кілька сервісів оренди велосипедів. Одна з найбільш популярних – система громадського прокату велосипедів та електросамокатів Bikenow. Це дочірній проєкт німецької компанії Nextbike, що працює у більш ніж в 150 містах світу.

Для паркування велосипедів цього сервісу не потрібні спеціальні металеві стовпчики чи термінали. Знайти велосипед цього прокату можна будь-де – у дворі будинку, біля магазину, у парку. Але все ж таки у сервісу є певні відведені локації.

Щоб користуватися прокатом, треба завантажити застосунок, зареєструватися у ньому, прикріпити банківську картку і розблокувати велосипед.

У застосунку можна:

знайти найближчий до вас велосипед або електросамокат

забронювати його завчасно;

переглянути весь перелік локацій, на яких можна є вільні велосипеди;

Застосунок також показує зони, у яких не можна залишати велосипед.

Де завантажити: для Android , для iOS

Helsi

Цей додаток спрощує життя, коли потрібно звернутися до лікаря. Взагалі Helsi – це ціла медична інформаційна система, яку створили у 2016 році для пацієнтів, лікарів і медичних закладів. У розпал пандемії COVID-19 сервіс став особливо популярним – він дозволяв знаходити клініки, де можна пройти безкоштовну вакцинацію.

Наразі у Helsi зареєстровано майже 28 млн пацієнтів, 40 тисяч лікарів та майже 2 тисяч клінік.

У застосунку можна:

швидко знайти лікаря та записатися до нього на консультацію (до речі, записатися можна навіть до спеціаліста з інших країн);

отримати онлайн-консультацію від необхідного фахівця;

записатися на вакцинацію;

зберігати власну медичну картку;

замовити та знайти необхідні ліки;

поставити нагадування на необхідність випити ліки.

Де завантажити: для Android , для iOS

Контактний центр 1551

Це портал та застосунок, який дуже полюбляють небайдужі жителі столиці. Через сервіс "1551" можна розповісти про проблеми, пов'язані з транспортом, благоустроєм, торгівлею, соціальним забезпеченням, адміністративними послугами, ветеринарною медициною, з роботою цілого ЖКГ та іншими питаннями.

Контактний центр був започаткований на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 1551. До речі, окрім того, що до кол-центру можна звернутися з заявкою про прорвану трубу або зламаний світлофор, на цей номер також треба дзвонити, якщо ви застрягли у ліфті або в інших подібних ситуаціях.

Своє звернення на сьогодні можна залишити на сайті сервісу , подзвонити з мобільного на номер 15-51 або завантажити застосунок.

У застосунку можна:

створити заявку, яка стосується проблем міста або пропозицій щодо їх вирішення;

знайти заявки інших жителів міста та керувати власними запитами.

Як працює додаток:

Ви створюєте заявку з певною проблемою — спеціалісти сайту перенаправляють її до установи, яка відповідає за це — у заявці з'являється конкретна відповідальна особа за виконання задачі та строки виконання. Після закінчення строку ви маєте перевірити, чи проблема вирішена та закрити заявку. На пошту вам надійде звіт про виконану заявку.

Де завантажити: для Android , для iOS

Комуналка

Центр комунального сервісу дозволяє платити за комуналку, передавати покази лічильників, контролювати власні розтрати щодо ЖКГ, отримувати актуальну інформацію та консультації з комунальних питань, записуватися до спеціалістів в електронній черзі та багато чого іншого.

У 2021 році для киян ЦКС презентував зручний застосунок "Комуналка", де можна сплачувати послуги та передавати покази лічильників. Робота з ним також дуже проста: завантажуйте, реєструєтесь та отримуйте щомісяця рахунки. У кого є картка киянина, той може оплачувати комуналку без комісії.

У застосунку можна:

зручно сплачувати рахунки за комуналку та керувати власними розходами;

оплатити послуги дитячого садочка

зробити судовий внесок

оплатити штраф ПДР

купити паркувальний абонемент

поповнити рахунок мобільного

придбати квиток на проїзд у транспорті.

У застосунку відображаються усі ваші платежі в різних категоріях, тому його ще можна використовувати як інструмент планування власного бюджету.

Де завантажити: для Android , для iOS

Корисні ТГ-канали для життя у столиці

Пасажири Києва

Тут зібралися небайдужі кияни, експерти з транспорту та активісти. Майже щодня у спільноті обговорюють транспортні проблеми – від закриття “синьої гілки” метро до світлофорів, які не працюють під час відключень світла .

Також активісти спільноти зареєстрували вже 7 петицій про скасування зупинки транспорту під час повітряних тривог (усі набрали необхідну кількість голосів, але були відхилені київською владою ) і систематично виступають за реформування транспортної системи міста .

Де підписатись: Telegram , Facebook

ПроМобільність

Цей канал буде корисний автомобілістам та всім тим, хто цікавиться розвитком міської транспортної інфраструктури, велотранспортом, електромобілями.

Канал створили моделювальники, інженери, аналітики, економісти, математики, GIS-спеціалісти та соціологи, які вміють і знають, як розробити транспортні моделі та вдосконалити організацію дорожнього руху.

Він корисний не стільки для отримання оперативної інформації на дорогах, скільки для аналітики, розширення знань у цій сфері. Часто тут викладають цікаві матеріали щодо розвитку транспортної галузі в інших країнах.

Де підписатись: Telegram ПроМобільність

Психологічна підтримка

Канал для всіх українців, які піклуються про свій психоемоційний стан. Тут публікують корисні поради, які допоможуть пережити стрес, розставання з партнером, втрату близької людини, подолати панічні атаки, заспокоїти дітей та тварин в надзвичайних ситуаціях.

Адміни каналу діляться цікавими добірками фільмів, книг, семінарів, анонсують різні заходи у сфері психології.

Де підписатись: Telegram Психологічна підтримка