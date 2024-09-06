Власник садиби Зеленський представив пропозиції щодо відновлення пам'ятки

На засіданні Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА власник садиби Зеленських представив передпроєктні пропозиції щодо відновлення пам'ятки, 1890 року.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Під час презентації представник власника запропонував відновлювати будівлю у вигляді, який вона мала до зруйнування, тобто з другим поверхом.

При цьому ГО "Цегла" пише, що презентація проєкту відбувалася на закритому засіданні, а про розгляд питання додатково не повідомлялося. Також варто зазначити, що сайті КМДА відсутні передпроєктні пропозиції щодо відбудови, є лише інформацію про те, що їх представили.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов