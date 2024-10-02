“Охматдит” оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому рф корпусі лікарні

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Ірина Маймур
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“Охматдит” оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому рф корпусі лікарні.

Про це повідомили на сторінці медзакладу.

Тендерні торги зареєстрували у системі Prozorro 30 вересня.

Платником робіт виступить благодійний фонд "Таблеточки", який після російської атаки на лікарню зібрав 80 млн грн пожертв на відновлення закладу.

Частина грошей була виділена на оцінку пошкодження лікарні, а другий транш становлять протиаварійні роботи. Вартість робіт загалом оцінюється у 9,5 млн грн, повідомив В’ячеслав Биков, член правління, директор виконавчий БФ "Таблеточки", член Ради з відновлення Охматдиту.

Цю суму визначили на основі технічного звіту, дефектного акту та експертної оцінки. Роботи передбачають заповнення вибитих вікон і дверей, встановлення тимчасових конструкцій для захисту будівлі від впливу зовнішніх факторів, а також захист і часткову заміну інженерних мереж.

Протиаварійні заходи мають підготувати комплекс до зимового періоду. Очікуваний термін завершення протиаварійних робіт - 15 листопада.

"Запрошуємо всіх будівельних підрядників, які мають досвід та бажання долучитися до цієї ініціативи, взяти участь у тендері. Це не лише шанс для вашої компанії реалізувати важливий соціальний проєкт, але й можливість підтримати лікарню, яка щодня надає допомогу дітям з усієї країни", – додають в Охматдиті.

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”.

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні. Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Фото: “Охматдит”

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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