В “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи: подробиці

У дитячій лікарні “Охматдит”, яка влітку була пошкоджена атакою росії, завершили перші протиаварійні роботи. Тепер лікарня готова до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Будівлю законсервували на зиму, щоб уникнути її подальшого руйнування. Компанія, з якою лікарня уклала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт, вже їх завершила.

“Сьогодні ці роботи виконано вже. Сьогодні медзаклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період”, — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він також розповів, що в “Охматдиті” підготували медичне завдання для відновлення старого хірургічного корпусу і передали Світовому банку, який, за словами Віктора Ляшка, готовий взятися за повне відновлення цього корпусу.

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Проте вже у жовтні стало відомо, що “Охматдит” підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні. Платником у зазначеній закупівлі є БФ “Таблеточки”.

Фото: Суспільне Новини