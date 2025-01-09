Скандал із Національним військовим кладовищем: громадськість закликає провести відкритий конкурс на будівництво

Військовослужбовці, родичі загиблих, активісти та представники медіа закликають владу провести відкритий архітектурний конкурс для створення Національного військового меморіального кладовища.

Про це йдеться у відкритому листі, адресованому президенту України та уряду.

У зверненні наголошують на важливості прозорості та суспільної довіри до цього процесу.

Автори листа підкреслюють, що Національне військове кладовище має стати центральною святинею для вшанування українських героїв, які загинули за незалежність. Це місце може закласти нові традиції військових поховань, відповідно до стандартів країн Європи, США та Канади.

У зверненні йдеться про непрозорість процесів навколо будівництва НВМК та "неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень". Зокрема, зазначається, що в тендерах на ескізний проєкт та вибір підрядника брали участь лише по одному кандидату.

Перший тендер на створення ескізного проєкту, проведений у 2023 році, виграла компанія “Інжиніринг-холдінг2”. Головним архітектором проєкту став Сергій Дербін, який раніше брав участь у дизайн-конференції у Москві.

Будівництво меморіального комплексу виграв консорціум “Білдінг.ЮА”. До його складу входить компанія АКАМ, яка раніше опинилася у санкційному списку через бізнес в окупованому Криму та сплату податків у бюджет росії. АКАМ стала головним постачальником граніту для майбутнього меморіального комплексу.

Активісти наполягають, що проведення прозорого архітектурного конкурсу не суперечить процесу поховань. Навпаки, це дозволить створити гідний проєкт, який відповідатиме очікуванням суспільства. У листі зазначають, що захоронення можуть проводитися паралельно з організацією конкурсу, якщо сектори поховань уже визначені, а інфраструктура підготовлена.

Нагадаємо, що Національне військове меморіальне кладовище будують в Гатненській громаді під Києвом. Перша черга будівництва військового кладовища передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12 036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію.

Будівельні роботи першої черги мають завершити до кінця 2025 року. Також зазначалося, що будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища коштуватиме 1,8 млрд гривень.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Раніше ми також писали, що Національне військове кладовище будуватиме компанія , яку створили через день після оголошення тендера. Пізніше у Мінветеранів заявили , що компанія, яка виграла тендер на будівництво кладовища "Білдінг ЮА", є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.

На початку січня 2025 року стало відомо, що Національне військове меморіальне кладовище відкриють цьогоріч.

Фото: Мінветеранів