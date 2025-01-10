Суд арештував землю під Києвом, яку КМДА купила для облаштування кладовища

Святошинський районний суд міста Києва наклав арешт на земельну ділянку в Київській області на території Бабинецького старостинського округу, яка була придбана для подальшого будівництва там кладовища.

Про це повідомили у КМДА.

Там наголошують, що це особливо важливо, зважаючи на критичну відсутність територій для цивільних і військових поховань, адже майбутнє кладовище передбачало можливість для належних поховань військовослужбовців.

Зазначається, що влада Києва, враховуючи відсутність необхідних територій у межах столиці, провела перемовини щодо ймовірного використання для будівництва такого кладовища в Київській області. Одним із прийнятних варіантів стала земля площею 20 гектарів на території Бабинецького старостинського округу Бучанської територіальної громади.

Відповідно до чинного законодавства були виконані необхідні процедури, зокрема здійснена експертна оцінка вартості землі, проведений аукціон та здійснене придбання земельної ділянки. Наразі через арешт реалізація проєкту будівництва кладовища заблокована, а земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, і на неї накладено арешт.

У КМДА додали, що колосальна потреба в такому будівництві зумовлена ще тим, що до цього часу невирішеним лишається питання створення загальнонаціонального кладовища для полеглих за Україну Героїв.

Раніше ми писали, що біля Києва, на території Бабинецького старостинського округу Бучанської міської територіальної громади, побудують нове кладовище.

Раніше стало відомо, що біля Берковецького кладовища у Києві хочуть створити Меморіальний парк для поховань військових. Це буде парк з плитами на траві. Військових ховатимуть там, а не за парканом Берковецького кладовища, адже там скінчилися місця.

Також у Гатному під Києвом планують збудувати Національне меморіальне військове кладовище. Перша черга будівництва коштуватиме 1,8 млрд гривень, а перші поховання мали здійснювати вже восени 2024 року.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу , попри висновок екологів про болотисту місцевість і високий рівень вод, що створює проблеми при будівництві. Також виявилося, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Фото: facebook.com/nmmcua