У Києві знову спилюють здорові дерева: Чому так відбувається і що з цим робити

Про спилювання дерев у місті та їх кронування, яке калічить насадження, говорять місцеві жителі та активісти. Попри це, "Київзеленбуд" продовжує свою справу. Іноді під спилювання потрапляють цілком здорові дерева.

Чому так відбувається і що з цим можна зробити, розповідаємо у статті.

Блокбастер "Пила" від "Київзеленбуду"

У 2018 році Київрада ухвалила рекомендації з догляду за кронами дерев на території Києва. Зокрема, нові правила не передбачають омолоджувальну обрізку крон, яка широко застосовувалась раніше. Втім, ситуація з тих пір не покращилася.

Пиляти дерева, і не тільки аварійні, відома практика "Київзеленбуду". У 2018 році у парку КПІ "зеленбудівці" спиляли кілька столітніх дерев, а на Липській алеї замість старих каштанів висадили сакури. У 2023 році під час ремонту вулиці у центрі міста співробітники КП спиляли дерева, а замість них висадили газон. Іноді комунальники обрізають дерева так, що потім місцеві жителі змушені їх лікувати.

У цьому році майже щомісяця з'являлися новини про рубку живих дерев у місті. Ось невеликий список адрес:

У січні 2025 року на вулиці Межигірській співробітники "Київзеленбуду" зрізали ясен і планували продовжити зрізати й інші дерева. Пояснили це тим, що вони хворіти златкою, тож вирішили зрізати, адже до них немає під'їзду.

У березні знову на Межигірській спиляли 72-річну шовковицю за рішенням “Київзеленбуду”. За офіційною версією, шовковиця була аварійною. Однак екологи та місцеві мешканці сумніваються в обґрунтованості такого рішення.

У травні цього року спиляли здорові дерева біля садиби Зеленських на вулиці Кониського. Як розповідав пам'яткоохоронець Дмитро Перов, ці роботи “Київзеленбуд” проводив під приводом “аварійності” насаджень. Однак, як розповіли робітники на місці, дерева перешкоджають будівництву житлового комплексу “Тургеневъ”.

Через кілька днів після цього зрубали дерево на перетині вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка.

Чому вони це роблять і що не так

Арборист Володимир Ветроградський вважає, що "Київзеленбуду" необхідно змінювати підходи до озеленення міста. До оцінки стану дерев підходять шаблонно, а не індивідуально. На його думку, дерева, які не мають критичних пошкоджень і не ослаблені хворобами, мають підлягати збереженню та лікуванню.

Наприклад, всі ясени на Подолі уражені інвазивним шкідником "ясенева златка". І, за його словами, їхня загибель — питання часу. Попри це, дерева можна врятувати. Для цього необхідні стовбурові ін'єкції в комбінації зі структурною обрізкою крони. Одна ін'єкція коштує приблизно 100 євро. Але комунальне підприємство не має для такого порятунку юридичних можливостей.

Проблеми у місті є й з обрізанням дерев. Зазвичай їх обрізають, щоб стримувати розростання, а також, щоб лікувати ушкодження та формувати крони. Без обрізки дерева можуть навіть шкодити комунікаціям. На думку Ветроградського, кронування – варварський метод поводження з деревами. Використання його без додаткових маніпуляцій кількох років поспіль переводить майже всі такі дерева в потенційно небезпечні для людей і їхнього майна.

До того ж, кронувати можна не всі дерева. Тополя, липа, верба, каштан, ясен більш-менш переносять таку процедуру обрізання, але в тому випадку, якщо у дерева нормальний імунітет. Якщо дерево ослаблене, це призводить до ступеневого усихання, і воно гине за два-три роки.

Найкращий сезон для кронування – це початок весни, каже Ветроградський. "Київзеленбуд" робить це восени та взимку через те, що вони фізично не встигають впоратися з усім за сезон. На підприємстві працює вдвічі менше фахівців, ніж потрібно.

Що кажуть у "Київзеленбуді"

В організації розповіли, що їх фахівці здійснюють огляд зелених насаджень, під час якого виявляють дерева, що потребують заходів санітарної, формувальної чи омолоджувальної обрізки крон.

Обрізці підлягають дерева, що мають сухі чи аварійні гілки, суховершинність, ознаки ураження хворобами чи омелою. А також ті, що потребують формування крони або погіршують видимість дорожніх знаків, чи можуть призвести до пошкодження повітряних ліній електропередач тощо.

На сайті "Київзеленбуду" також можна ознайомитися з усіма поясненнями щодо обрізки дерев у місті.

Як можна долучитися до порятунку дерев

Можна самостійно зупинити комунальників, які зрізають дерева. Як це зробити, розповів Володимир Ветроградський:

Запитати у робітників дозвільні документи.

Якщо вони відмовляються надавати документи, або якщо назріває знищення дерева, вимагати зупинки робіт і викликати на місце представника екологічної інспекції.

Якщо дерева все ж таки встигли понівечити, то притягнути до відповідальності виконавців і компенсувати збитки міському середовищу в умовах війни буде досить непросто.

Буває й таке, що після невдалої обрізки дерев чи для їхнього збереження місцеві мешканці самостійно збирають гроші на лікування. Так, жителі Подолу оголосили збір на лікування найстарішого цукрового клену. Проблеми з деревом почалися після некваліфікованої обрізки дерева, яку зробили 5 років тому. Це призвело до гниття обрізів гілок.

Також минулого року небайдужі кияни врятували від вирубки 6 величезних старих дерев у Сквері київських інтелігентів. Тоді акт обстеження не відповідав реальному стану дерев. А до нього ще вирішили докинути два дорослих дерева на видалення.

Фото: Марія Андрійчук-Журавель, Володимир Ветроградський, БЖ, Getty Images/Unsplash.