Будівництво на фундаменті палацу Кирила Розумовського призупинили: подробиці

Силами місцевих мешканців самовільне будівництво на фундаменті Палацу гетьмана Кирила Розумовського, 1799 року призупинили, але забудовник встиг розтрощити стіну Інженерних служб Київської фортеці, 1853 року, що розташована на території памʼятки.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Задля уникнення подібних ситуацій на майбутнє заплановано демонтаж будівельного паркану довколо памʼятки. Також активісти створили петицію про зупинення будівниутва на місці палацу.

Раніше ми писали, що забудовник відновив будівництво офісного центру на місці історичних фундаментів палацу Кирила Розумовського в Печерському районі.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського . Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. У результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження , а фундаментам надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Активіст Дмитро Перов заявив, що фундаменти палацу планують накрити бетонною плитою, а будівлю 19 століття все ж демонтують для нового будівництва. Активіст пояснив, що проєкт забудовника отримав погодження від Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС). Водночас, за інформацією департаменту, на засіданні розглядали проєкт реставрації фундаментів.

У грудні на сайті Київської міської ради створили петицію для збереження фундаментів палацу Кирила Розумовського. Там пропонують створити “живий музей історії”. На жаль, звернення не набрало достатню кількість голосів.

Фото: Дмитро Перов