Інклюзивні світлофори і нові автобуси: 7 проєктів квітня, які змінять Київ

Незважаючи на повномасштабну війну Київ продовжує розвиватися та впроваджувати нові проєкти. Ми зібрали ті з них, які вплинуть на життя міста та були представлені у квітні. Серед них – реконструкція автостанції біля залізничного вокзалу, облаштування 6 інклюзивних парків та скверів, відмова від косіння трави та випсадка декоративних луків.

У 2024 році у Києві продовжать експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави. У кожному районі міста вже визначили 39 локацій, на яких відмовляться від косіння трави. Переважно йдеться про міські парки. До того ж, на 17-ти ділянках планують висадити суміші трав декоративних луків на транспортних розв’язках, розподільних смугах і ділянках вздовж автодоріг.

Автостанцію планують реконструювати до 2025 року та витратити на роботи суму від 50 до 70 млн грн. Вона проводитиметься у два етапи, перший з яких вже реалізовано - розділено рух автобусів і автомобілів. Другий етап передбачає зведення будівлі автостанції, у якій розміщуватиметься зона очікування, фудкорт, зона підвищеного комфорту очікування, дитяча кімната, медичний пункт і комерційні приміщення, а також камери схову та туалети.

Планується, що це буде нове місце у форматі поп-ап парку, де можна буде посидіти з друзями після кіносеансів в “Жовтні” чи попити кави серед робочого дня. Ідею створення парку запропонував культурний центр “Спаська 13” на честь дев’ятиріччя Самосаду. Вони планують на локації висадити квіти, прибрати і встановити лави.

Загалом планується:

ліквідувати рух автомобілів на найближчому до вокзалу розвороті, яка складається з 3-х автомобільних смуг

перший та другий розвороти до вокзалу залишити для комунального громадського транспорту

створити велосмуги по вулиці Симона Петлюри та впорядкування паркування по вулиці - паралельно замість “ялинки”

ліквідувати наскрізний проїзд для транзитного трафіку через вулицю Симона Петлюри – площу Вокзальну – вулицю Павла Скоропадського в обидва напрямки

організувати малий розворот для автомобілів, які не мають потреби їхати прямо до вокзалу

встановити достатньо велику кількість направляючих стовпчикі, щоб не допустити хаотичне паркування

покращити парковку автоматичними шлагбаумами на в’їзд та виїзд

У парках і скверах створять тактильні смуги, а на всіх частинах доріжок, що перевищує ухил 5%, встановлять пандуси. Мінімальна ширина тротуару і пішохідних доріжок становитиме не менше 1,8 метра, щоби там було зручно пересуватися людям на кріслах колісних, на милицях чи із ходунками, а також із дитячим візком.

Лавки розташують у спеціальних кишенях чи на тротуарах із твердим покриттям (асфальт, ФЕМ тощо). Біля них буде місце принаймні для однієї особи на кріслі колісному або для дитячого візочка. Також встановлять ліхтарі із розсіяним світлом.

Цього року планують облаштувати:

сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської в Шевченківському районі біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України;

сквер у пров. Чеховському в Шевченківському районі біля Інституту травматології та ортопедії НАМН України;

сквер на вул. Федора Максименка, 19 і парк культури та відпочинку “Пуща-Водиця” в Оболонському районі біля Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни;

сквер на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 у Дніпровському районі біля амбулаторії № 3;

парк біля Центру культури та мистецтв Дніпровського району поруч із Київською міською клінічною лікарнею № 11.

КП "Київпастранс" уклав договір з турецькоюкомпанією про купівлю нових автобусів в рамках кредиту ЄІБ. Перша партія автобусів має надійти вже за 8 місяців після сплати авансу, а вся партія не пізніше ніж за 22 місяці. Вартість договору складе більше 18,5 млн євро.

Цього року на вулицях Києва планують побудувати 9 і реконструювати 4 інклюзивні світлофори. Також планується на 40 світлофорах встановити пристрої звукового супроводу. Окрім того, під час реконструкції чи будівництва нових світлофорів на пішохідних переходах понижують бордюри, облаштовують тактильну плитку для позначення місць потенційної небезпеки для людей із порушенням зору та встановлюють пристрої звукового супроводу.