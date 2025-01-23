Житній ринок на Подолі у Київраді вирішили виставити на продаж

У Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

За його словами, за останні 15 років ринок довели до збитковості і тепер в період воєнного стану плануюють продати за заниженю ціною. Ринок має історичне значення для міста, але потребує капітального ремонту, після якого може приносити місту прибуток.

Так, місто може залучити інвестора, дати пільгу на підтримку для нового орендаря, призначити дієвого керівника, але немає гарантії того, що на його місці не з'явиться чергова забудова, адже новий власник, що захоче, те й зробить з ринком. Гіркий досвід знесення історичних і знакових будівель в Києва вже.

Раніше ми писали, що Житній ринок на Подолі не віддаватимуть на приватизацію, а здаватимуть в оренду з додатковими умовами.

До того ж у Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану. До неї також увійшов кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: Савелій Барашков, Геннадій Кривошея