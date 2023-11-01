25 заведений, открывшихся в Киеве в октябре

Новое заведение на автостанции "Подол", львовская и американская пицца, обновленное пространство концертной площадки Atlas, узбекская кухня, ретро-ресторан в центре столицы, концептуальные заведения при ЖК. Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в октябре.

Новое кафе возле дворца «Украина», которое открылось в одном помещении с магазинами цветов и подарков. В названии заведения владельцы зашифровали телефонный код Луганска – своего родного города.

В меню – кофейные напитки, пирожные шу, торты, макаронс, печенье, круассаны.

Цены: капучино – от 65 грн, эспрессо – 70 грн, фильтр – 50 грн, раф – 75 грн, чай – 70 грн, макарон – 45 грн, тарт – 120 грн.

Адрес: ул. Владимиро-Лыбидская, 1

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Новое заведение сети 128 Cafe, начавшее работу на автостанции «Подол». 74 посадочных места внутри и еще 180 мест за коммунальными столами на сезонной летней площадке. Украшение большого зала — картина, изображающая Подол, нарисованная сестрами Фельдман.

В меню делают упор на полезные блюда. Хлеб, десерты, печенье, пироги, торты и комбучу готовят собственноручно, завтраки подают целый день. В теплое время года планируют организовывать фестивали стритфуда и другие мероприятия.

Цены: авокадо тост со скремблом – 250 грн, овсянка цельнозерновая с нектарином – 150 грн, пряный суп с ребром и лапшой – 350 грн, шницель из кролика – 290 грн, лимонный тарт – 150 грн, пиво Underwood Milky Mango — 140 грн, сухое белое Perfect Day, Pittnauar 125 мл – 250 грн.

Адрес: улица Нижний Вал, 15-А

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Перезапуск Barbara Bar, который работал в помещении концертной площадки Atlas. В обновлении места приняли участие владельцы бистро Noodes, теперь оно объединяет три формата: винный бар «37/41», коктейльный бар Barbara Bar и кафе с азиатскими блюдами Little Asia.

Цены: бургер с говядиной – 365 грн, борщ – 220 грн, салат Цезарь с митболами – 285 грн, кокосовый хумус – 148 грн, паста с митболами в томатном соусе – 320 грн, паштет с апельсином и фисташками – 163 грн, 285 грн.

Адрес: улица Сечевых Стрельцов, 37/41

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Третье и самое большое заведение сети AYO Pizza Burger Kebab начало работу возле ТРЦ «Аладдин». Здесь придерживаются концепта быстрых блюд, которые дополнили десертным меню, а затем планируют добавить суши.

Официальное открытие заведения состоится 4 ноября, всю прибыль в этот день передадут на нужды ВСУ.

Цены: сезонная пицца с каштанами – 240 грн, пицца Цезарь – 285 грн, шаурма AYO – 170 грн, лавашелла без мяса – 120 грн, биф бургер – 199 грн, сырный суп – 100 грн, круассан Терияки с курицей – 125 грн , чизкейк манго-маракуйя – 160 грн.

Адрес: ул. Михаила Гришко, 8В

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Пиццерия, начавшая работу на Нивках напротив Станкостроительного сквера. Это второе заведение сети, первый ресторан Berry Bar работает на Петропавловской Борщаговке.

В меню – разнообразная пицца и десерты. Из напитков предлагают коктейли, пиво и крепкий алкоголь, а также кофе (в том числе на растительном молоке), лимонады и чай.

Цены: пицца с сыром дорблю и грушей – 189 грн, кальцоне с мясом – 149 грн, пицца «Маргарита» – 139 грн, пицца «Карбонара» – 189 грн, пицца с моцареллой и салями – 179 грн, чизкейк – 8 чай – 89 грн, капучино – 33 грн, джин-тоник – 111 грн, лимонад – 50 грн.

Где: улица Александра Бринжалы, 60

БПШ на Золотых Воротах

Очередное заведение «Биляш. Пончик. Шаурма» от «Семьи ресторанов Дмитрия Борисова» начала работу в центре города. Предлагают стандартное меню из беляшей, пончиков и шаурмы, а также бургеры и хот-доги от Dogs&Burgers.

Это уже четвертое заведение БПШ, открытое после полномасштабного вторжения. Ресторан рассчитан на 60 гостей.

Цены: беляш – 49 грн, шаурма – от 99 грн, бургеры – от 99 грн, пончики – от 29 грн, жареный картофель с курицей – 99 грн, сидр – 39 грн.

Адрес: улица Ярославов Вал, 30/18

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Двенадцатое кафе сети Brewsell, открывшееся возле Лыбидской площади. Заведение предлагает кофейную классику, фильтр-кофе, чай масала, напитки из матча, молочные коктейли, можно заказать кофе на растительном и безлактозном молоке. В меню есть сэндвичи, сырники, салаты, боулы и десерты.

Цены: эспрессо — от 39 грн, фильтр-кофе — от 49 грн, флэт-вайт — 59 грн, латое — от 59 грн, капуоранж — от 89 грн, матча-латте — от 69 грн, пряно-тыквенный латте — от 74 грн грн.

Адрес: ул. Казимира Малевича, 86Н

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Bubbly Barchik

Третья локация сети с бабл-напитками, мочи, макаронами и кофе открылась на Подоле. В меню также есть шейки и особый "пикантный" десерт из вафли с кремом, покрытой хрустящим шоколадом.

Цены: "пикантный" десерт – 200 грн, клубничный бабл ти – 110 грн, айс лате с шариками – 95 грн, манго шейк – 105 грн, моти – 90 грн.

Адрес: ул. Верхний Вал, 16

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Второй ресторан итальянской кухни Carpaccio открылся у метро «Университет». Здесь предлагают пять видов карпачо, пасту, пиццу, блюда из мяса, рыбы и морепродуктов. К ним есть вино, классические и авторские коктейли, соки, лимонады, кофе.

Особенность заведения — дегустационные дни, которые будут проводить еженедельно. При заказе любого блюда из меню, второе можно получить в подарок.

Цены: карпачо из тунца с ореховым соусом и миндалем — 298 грн, морской итальянский суп с томатами и гресиной — 218 грн, лингвини с креветками и лимонной цедрой средиземноморски — 318 грн, филе лосося с чилийскими шоколадный фондан с мороженым – 168 грн.

Адрес: ул. Гоголевская, 17

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Кондитерская с завтраками all day и самой большой коллекцией чизкейков открылась на Рыболовном острове. Это уже второе заведение сети, специализирующееся на десертах.

Среди прочего предлагают выпечку и хлеб от «Спельты», сезонные блюда и натуральные вина, к которым можно заказать авторские сырные плато и сеть закусок.

Цены: овсяная каша на кокосовом молоке с ягодами — 135 грн, круасан с трюфельным скребблом и прошутто — 245 грн, мафин с котлетой, яйцом и беконом — 235 грн, чизкейк холодного приготовления «Кокосовый пломбир» – целый 1850 грн/кусок 175 грн, баскский чизкейк «Киев-стайл» с маком и вишнями – целый 1850 грн/кусок 175 грн.

Адрес: ул. Набережно-Рыбальская, 9 (ЖК "Рыбальский")

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Четвертое заведение сети кафе азиатской кухни Chin Chin открылось в Киеве возле метро «Кловская». Владелец сети – одесская ресторанная компания G-Group (Mamma Italia, Kinza, «Горячие перцы»).

В меню нового заведения, работающего в формате "ресторан + бар" - закуски, салаты, бао бургеры, роллы и вариации на тему суши, супы, лапша.

Цены: гуакамоле с рисовыми чипсами — 179 грн, суши-боул с лососем — 359 грн, тартар из лосося с авокадо — 269 грн, мисо-суп — 119 грн, лапша с курицей — 187 грн, бао бургер с креветками ролл с двойным лососем - 449 грн.

Адрес: ул. Мечникова, 16

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Очередное заведение сети, специализирующееся на классических американских блюдах, открылось в расширенном формате. Предлагают хот-доги, сэндвичи, бургеры, пиццу и суши. Есть также "антибургеры", то есть бургеры без булочки. В барном меню представлены кофе, фруктовые фреши, алкоголь.

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble - 289 грн, филадельфия чиз-стейк - 229 грн, роллы "Унаги маки" - 140 грн, роллы "Зеленый дракон" - 350 грн, пицца "Четыре сыра" - 424 грн, картошка фри – 80 грн, крылья буффало – 169 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн, лимонад манго-маракуйя – 85 грн.

Адрес: Русановская набережная, 4

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Новый ресторан с европейскими и азиатскими блюдами в центре Киева.

Меню заведения вдохновлено путешествиями и собрано из разных уголков мира. Есть завтраки (в будни их подают с 10:00 до 13:00, по выходным — с 10:00 до 15:00), стартеры, салаты, мясные и рыбные блюда. К блюдам можно заказать чай, кофе, фреши, французские, испанские и чилийские вина и коктейли.

Цены: сырники с рикоттой, карамелью и ягодами — 255 грн, круассан с ветчиной — 240 грн, татаки тунец — 470 грн, рис в тайском стиле — 175 грн, греческий салат — 365 грн, стейк Ти-боун — 560 грн, рол крабом и креветкой – 625 грн, мильфей – 235 грн.

Адрес: ул. Павла Скоропадского, 43

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Kiss&Кусь

Кафе с популярными блюдами мира, открытое в ЖК Seven семейной парой Леши и Даши. Они шутят, что в обустройстве заведения принимал участие даже пес Маффин.

Кормят сырниками, панкейками, свежей выпечкой, фирменной пастой, супами и бургерами. Есть сезонное тыквенное меню и блюда "на один кусы" к коктейлям и вину.

Цены: тыквенные панкейки с тигровой креветкой – 250 грн, кокосовые сырники – 180 грн, зеленый салат – 205 грн, биф бургер – 285 грн, мелт "Четыре сыра" – 140 грн, тальятеле с морепродуктами – 245 грн, утиное филе з ванильным пюре – 285 грн, глинтвейн – 125 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 20А

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Knife park

Заведение с интернациональной кухней неподалеку от метро «Демеевская». Предлагают более 10 вариантов закусок, а также салаты, супы, основные блюда и бургеры. В карте напитков – пиво разливное и в бутылках, сидр, вино. Есть возможность принести вино с собой, стоимость услуги Cork free – 200 грн за бутылку.

Цены: микс к пиву – 195 грн, мойва жареная – 120 грн, салат кобб – 190 грн, борщ – 145 грн, скумбрия на гриле – 310 грн, бургер классический – 250 грн, овощи гриль – 180 грн, пиво Weizen Волынский Бровар н/ф, 500 мл – 105 грн, гуцульский сидр Цыпа Hoppy, 330 мл – 145 грн.

Адрес: ул. Феодосийская, 2Л

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Еще одно заведение с шаурмой «новой волны» от киевского шефа Юрия Никитюка открылось на Контрактовой площади. Здесь сами пекут лаваш, мясо готовят в течение десяти часов и рвут его на волокна руками.

Шаурму можно приобрести на вынос или с доставкой через Glovo.

Цены: шаурма со свининой – 179 грн, шаурма с говядиной – 189 грн, шаурма с курицей только масала – 159 грн, айран – 35 грн.

Адрес: Контрактовая площадь, 1

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Бар с музыкальными вечеринками недалеко от метро "Левобережная". В коктейльной карте заведения – более 10 авторских позиций. Есть коктейли, посвященные солисту группы Slipknot Corey Taylor и группе Linkin Park, а также Depeche Mode и Lana Del Rey. Также есть коктейли на игристом и коктейльная классика. К напиткам можно заказать брускетты и тарелки из ассорти закусок.

Цены: коктейль METEORA (Linkin Park) – 199 грн, коктейль NUMBER8 (Corey Taylor) – 219 грн, коктейль Negroni – 189 грн, брускетты с грушей и креветкой – 299 грн.

Адрес: ул. Каховская, 62

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Сицилийский дворик Pizza Kyiv

«Сицилийский дворик» – ресторан, который с июня 2023 года работает во Львове. Первое заведение в Киеве открыли на территории ВДНХ – с акцентом на пиццу. Второе заведение сети запустили в коллаборации с «Цветочной мафией» на улице Владимирской.

Вдобавок к пицце предлагают пасту, закуски, салаты, супы и основные блюда. Есть завтраки и десерты.

Цены: ленивые вареники с маком и кокосом – 199 грн, шакшука с моцареллой – 199 грн, пицца «Пеперони» – 259 грн, пицца с пармой, рукколой и сицилийской моцареллой – 290 грн, пицца с тигровыми креветками из цветной капусты и попкорном из гречки – 220 грн, коктейль «Сицилийский дворик» – 179 грн.

Адрес: ул. Владимирская, 69

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Ресторан с блюдами узбекской кухни открылся на Куреневке. В нем два этажа, веранда, отдельные банкетные комнаты и большая летняя терраса.

«Восточный Базар» предлагает 12 блюд из теста: чебуреки, янтики, хачапури, самса, уйдет и манты. На мангале жарят разнообразные виды мяса, от люля-кебаба до каре баранины и шашлыков. Есть плов, восточные десерты, пахлава и чак-чак.

Цены: чебурек с телятиной, бараниной или с сыром и зеленью на выбор – 99 грн, люля-кебаб из телятины/баранины – 199 грн, винете из баклажанов – 89 грн, шашлык из телятины – 229 грн, хачапури по-мегрельски - 17 , чак-чак – 89 грн.

Адрес: ул. Скляренко, 9

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Заведение с круасанами и кофе в ЖК "Новая Англия". Круасаны подают с разными начинками – сладкими и солеными.

Цены: круассан с шоколадом – 75 грн, круассан с миндальным кремом – 95 грн, круасан с лососем и крем-сыром – 130 грн, американо с молоком – 55 грн, латэ – 70 грн, имбирный чай – 85 грн.

Адрес: ул. Максимовича, 24-Г

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Аниме-кафе на Позняках. Помимо кофе, гостям предлагают десерты и салаты. Также можно приобрести сувениры из вселенной Миядзаки – музыкальные шкатулки, шоперы, книги, стикеры.

Каждый викенд в пространстве проходят тематические мероприятия.

Цены: гуакамоле – 179 грн, эспрессо – 30 грн, американо – 32 грн, капучино – 42 грн, какао – 52 грн, тыквенное заплате – 95 грн, пунш – 75 грн, салат с лососем – 135 грн, сэндвич с курицей – 85 грн, дамы с прошуто - 140 грн.

Адрес: ул. Мишуги, 12-А

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Кофейня, открывшаяся на территории «Украины без мусора». Это социальный проект, который популяризирует сортировку и создает возможности для раздельного сбора вторсырья и сейчас проходит процесс переформатирования в бизнес.

В кафе готовят кофейные напитки, матча и какао. Обещают демократические цены.

Адрес: ул. Саперно-Слободская, 25/4

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Новая пиццерия возле Контрактовой площади, расположенной на подземном этаже. Здесь пекут пиццу American style – бруклинскую и нью-йоркскую в авторской интерпретации.

Пиццерия осуществляет свою доставку в пределах Старого Подола. Блюда также можно заказать в Bolt и Glovo. Несколько видов пиццы можно заказать половинками.

Цены: пицца Fat Tonny с мясным ассорти – 319 грн, пицца Jack Daniel's BBQ – 299 грн, пицца Cheese Lovers – 299 грн, пицца Mexicana – 269 грн, пицца Pepperoni Spicy – 249 грн, пицца New York Cheese – 249 грн, пицца Aloha – 249 грн, Fat Tonny 45 см – 699 грн.

Адрес: ул. Межигорская, 24

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Заведение начало работу в ТРЦ Retroville на Виноградаре. Это уже 11-е заведение формата в Киеве и области.

В меню более 30 видов шашлыка, а также армянские, грузинские и узбекские блюда, которые готовят на открытой кухне. Также можно приобрести уже замаринованные мясо и рыбу, чтобы приготовить самостоятельно.

Цены: шашлык из телячьей вырезки — 145 грн за 100 граммов, перепелка на мангале — 159 грн за 150 граммов, люля-кебаб из баранины — 204 грн за одну штуку, хачапури на мангале — 162 грн, цыпленок тапака с бараниной – 538 грн.

Адрес: проспект Правды, 47

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Кафе со средиземноморскими блюдами возле метро Славутич. Заведение работает в тестовом режиме с конца лета. Его владелец много лет путешествовал по миру под парусом, желание снова почувствовать себя в море он воплотил в интерьере заведения.

Готовят завтраки, супы, салаты, главные блюда, пиццу, бургеры. В блюда из меню со звездочкой подают бокал просеко бесплатно. Есть бизнес-ланчи и специальное меню для детей. Также для малышей обустроили зону, где можно рисовать.