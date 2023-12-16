Самое интересное за неделю: История ресторана "За двумя зайцами" и гид рождественско-новогодними городками Киева

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

История ресторана киевской кухни "За двумя зайцами", который работает на Андреевском спуске с 2000 года

Мы регулярно пишем о заведениях города с историей. На этот раз мы пообщались с Татьяной Митрофановой и командой заведения "За двумя зайцами". Недавно ресторан отпраздновал день рождения: уже 23 года он встречает гостей, готовит блюда киевской кухни и популяризирует украинскую городскую культуру.

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Волонтерский, женский, ИТ: 6 полезных нетворкингов Киева

Рассказываем об интересных и полезных нетворкингах в Киеве.

Куда пойти в Киеве 15-17 декабря: Рождественский Кураж, выступления Kadnay и "Без обмежень"

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Гид рождественско-новогодними городками Киева

Новогодние елки, ярмарки, городки, катки и резиденции Святого Николая – делимся главными зимними локациями Киева, где можно почувствовать праздничное настроение.

Новости

Появятся улица Монастырского и проспект Воздушных Сил: какие переименования поддержали киевляне

В приложении "Киев Цифровой" 8 декабря закончилось голосование по переименованию ряда улиц.

В Киеве хотят закупить новые кабины фуникулера и произвести ремонт станции

В проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы закладывают приобретение двух новых кабин фуникулера и ремонт станции.

Застройщик "Квітів України" проиграл суд против активиста и должен возместить расходы

Подольский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска застройщика «Квітів України» по делу против активиста Тараса Грицюка и обязал застройщика возместить расходы ответчикам на правовую помощь.

Застройщик "Дома с насекомыми" подписал с КГГА меморандум о сохранении памятника архитектуры

Застройщик памятника архитектуры на улице Владимирской, 93 подписал с Департаментом культурного наследия КГГА меморандум о сохранении памятника и обезопасении от разрушения со стороны соседнего строительства.

В работе Киевстара произошел масштабный сбой: в компании говорят, что проблему уже решают

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар", но специалисты уже работают над устранением проблемы.

ИТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена: все, что известно об атаке на оператора

Рассказываем детали.

Ночной обстрел Киева баллистикой: пострадали 53 человека, обломки упали на больницу

В ночь на 13 декабря ПВО сбило над Киевом 10 из 10 баллистических ракет, которыми враг обстрелял город.

В результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей. 20 пострадавших госпитализированы, сообщает КМВА.

Из "Теремков" на "Демеевскую" запустили челночное движение поездов метро: Ситуация на станциях

13 декабря между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов.

На этом участке по каждому из двух путей курсирует поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

От «Лыбидской» к «Демеевской» начал курсировать временный автобус: схема движения

С 13 декабря от станции столичного метро «Лыбидская» до «Демеевской» заработал временный автобусный маршрут №60.

За осень в Киеве демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства

За осень специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства в столице.

Для проезда от Теремков до Лыбидской могут ввести единый билет

Чтобы решить вопрос оплаты проезда на маршруте между станциями Теремки и Лыбидская, городские власти рассматривают несколько вариантов. Среди них – введение единого билета.

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны начали сотрудничество с Olx.ua

Минобороны подписало документ о сотрудничестве с платформой онлайн-объявлений Olx.ua в рамках проекта по рекрутингу в ВСУ.

"Укрзалізниця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд

На пиковые даты "Укрзалізниця" назначила двухэтажный электропоезд Skoda Интерсити+ №741/742 Киев — Львов.

Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую

Киевлянам, вынужденным делать пересадки между станциями «Лыбидская» и «Теремки», будут возвращать средства на транспортную карточку.

В Киеве демонтировали "мусульманский рынок"

Возле Исламского культурного центра «Альраид» в Старожитомирском переулке в Киеве были демонтированы киоски с восточной уличной едой — так называемый «мусульманский рынок».

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Опубликовано: 16 декабря 2023
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