Самое интересное за неделю: История ресторана "За двумя зайцами" и гид рождественско-новогодними городками Киева

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Мы регулярно пишем о заведениях города с историей. На этот раз мы пообщались с Татьяной Митрофановой и командой заведения "За двумя зайцами". Недавно ресторан отпраздновал день рождения: уже 23 года он встречает гостей, готовит блюда киевской кухни и популяризирует украинскую городскую культуру.

Подборки

Рассказываем об интересных и полезных нетворкингах в Киеве.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Новогодние елки, ярмарки, городки, катки и резиденции Святого Николая – делимся главными зимними локациями Киева, где можно почувствовать праздничное настроение.

Новости

В приложении "Киев Цифровой" 8 декабря закончилось голосование по переименованию ряда улиц.

В проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы закладывают приобретение двух новых кабин фуникулера и ремонт станции.

Подольский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска застройщика «Квітів України» по делу против активиста Тараса Грицюка и обязал застройщика возместить расходы ответчикам на правовую помощь.

Застройщик памятника архитектуры на улице Владимирской, 93 подписал с Департаментом культурного наследия КГГА меморандум о сохранении памятника и обезопасении от разрушения со стороны соседнего строительства.

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар", но специалисты уже работают над устранением проблемы.

Рассказываем детали.

В ночь на 13 декабря ПВО сбило над Киевом 10 из 10 баллистических ракет, которыми враг обстрелял город.

В результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека: 36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей. 20 пострадавших госпитализированы, сообщает КМВА.

13 декабря между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов.

На этом участке по каждому из двух путей курсирует поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

С 13 декабря от станции столичного метро «Лыбидская» до «Демеевской» заработал временный автобусный маршрут №60.

За осень специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства в столице.

Чтобы решить вопрос оплаты проезда на маршруте между станциями Теремки и Лыбидская, городские власти рассматривают несколько вариантов. Среди них – введение единого билета.

Минобороны подписало документ о сотрудничестве с платформой онлайн-объявлений Olx.ua в рамках проекта по рекрутингу в ВСУ.

На пиковые даты "Укрзалізниця" назначила двухэтажный электропоезд Skoda Интерсити+ №741/742 Киев — Львов.

Киевлянам, вынужденным делать пересадки между станциями «Лыбидская» и «Теремки», будут возвращать средства на транспортную карточку.

Возле Исламского культурного центра «Альраид» в Старожитомирском переулке в Киеве были демонтированы киоски с восточной уличной едой — так называемый «мусульманский рынок».