Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
Підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році
2023 рік був одним з рекордних за масштабом руйнувань історичної забудови Києва. Ми розповіли про історичні будинки, які ми втратили, а також ті, які вдалося врятувати від знищення.
“Справжній детектив”, повернення Раяна Мерфі: 11 серіалів січня
Початок 2024 року буде сповненим різноманітних викривальних історій та розслідувань. Гучні скандали, вбивства на океанічному лайнері, зникнення на Алясці – і це лише маленька частина того, що ми дивитимемось у січні.
Підсумки року: 10 радянських пам'ятників, які демонтували у Києві у 2023 році
У 2023 році у Києві продовжувався процес декомунізації. У місті перейменували десятки вулиць та об'єктів, зносили радянські пам'ятники. Згадуємо монументи, які знесли протягом року.
Новини
У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА
Відповідне рішення прийняли через те, що незабаром у Києві очікується різке похолодання до -18 ºС. Також зберігається ризик відключень світла й опалення через атаки.
У Києві вже працюють 44 пункти утилізації ялинок: адреси
У Києві з 4 до 31 січня працюють 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації.
Вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України
Вінницькі голубці стали новим елементом нематеріальної культурної спадщини України. Страву внесли до Національного реєстру.
Як зробити дрон для ЗСУ: інструкція для всіх охочих від Victory Drones
Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустив ініціативу зі створення дронів для всіх охочих.
Понад півсотні нових заповідників з’явиться на Київщині
64 заповідники мають створити у Київській області, 17 у Києві, 11 у Черкаській та 9 у Житомирській області.
Українська мережа «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США
У меню, крім молока та йогуртів, є сирники, чізкейки, морозиво та різні торти, зокрема, Наполеон.
Світлина обстріляного рф будинку в Києві — у добірці найкращих фото 2023 року від Polaroid
Polaroid оприлюднив добірку найкращих полароїдних фотографій 2023 року. До неї увійшла робота української мисткині Вероніки Моль з обстріляним рф будинком у Києві.
Перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у “Дії”
Сім’я з Гостомеля, чий будинок зруйнували окупанити, купила нове житло у Бучі за сертифікат у “Дії”.
Фото: Черкаська ОДА, Дмитро Перов, "Київзеленбуд", Getty Images, Вінницька обласна державна адміністрація, «Дронаріум», КЕКЦ, Вероніка Моль, Анатолій Федорук