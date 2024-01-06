Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

2023 рік був одним з рекордних за масштабом руйнувань історичної забудови Києва. Ми розповіли про історичні будинки, які ми втратили, а також ті, які вдалося врятувати від знищення.

Початок 2024 року буде сповненим різноманітних викривальних історій та розслідувань. Гучні скандали, вбивства на океанічному лайнері, зникнення на Алясці – і це лише маленька частина того, що ми дивитимемось у січні.

У 2023 році у Києві продовжувався процес декомунізації. У місті перейменували десятки вулиць та об'єктів, зносили радянські пам'ятники. Згадуємо монументи, які знесли протягом року.

Новини

Відповідне рішення прийняли через те, що незабаром у Києві очікується різке похолодання до -18 ºС. Також зберігається ризик відключень світла й опалення через атаки.

У Києві з 4 до 31 січня працюють 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації.

Вінницькі голубці стали новим елементом нематеріальної культурної спадщини України. Страву внесли до Національного реєстру.

Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустив ініціативу зі створення дронів для всіх охочих.

64 заповідники мають створити у Київській області, 17 у Києві, 11 у Черкаській та 9 у Житомирській області.

У меню, крім молока та йогуртів, є сирники, чізкейки, морозиво та різні торти, зокрема, Наполеон.

Polaroid оприлюднив добірку найкращих полароїдних фотографій 2023 року. До неї увійшла робота української мисткині Вероніки Моль з обстріляним рф будинком у Києві.

Сім’я з Гостомеля, чий будинок зруйнували окупанити, купила нове житло у Бучі за сертифікат у “Дії”.