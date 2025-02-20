Фундаменти палацу Розумовського внесуть до реєстру пам’яток і відреставрують

Міністерство культури України рекомендувало внести фундаменти палацу Кирила Розумовського на Печерську до реєстру нерухомих пам’яток країни.

Про це повідомляють у КМДА.

Нині очікують підписання відповідного наказу. Вже укладено охоронний договір із власником будівлі, що покладає на нього відповідальність за збереження об’єкта.

Окрім цього, затверджено проєкт реставрації, розроблений архітектурним бюро “Реставратор”. Він пройшов державну експертизу та отримав необхідні дозволи для проведення робіт.

Що передбачає реставрація

Захист фундаментів спеціальними конструкціями та відновлення цегляного мурування.

Облаштування оглядової галереї для відвідувачів.

Створення вхідної групи для зручного доступу до пам’ятки.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського . Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. У результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження , а фундаментам надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Активіст Дмитро Перов заявив, що фундаменти палацу планують накрити бетонною плитою, а будівлю 19 століття все ж демонтують для нового будівництва. Активіст пояснив, що проєкт забудовника отримав погодження від Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС). Водночас, за інформацією департаменту, на засіданні розглядали проєкт реставрації фундаментів.

У грудні на сайті Київської міської ради створили петицію для збереження фундаментів палацу Кирила Розумовського. Там пропонують створити “живий музей історії”. На жаль, звернення не набрало достатню кількість голосів.

У лютому 2025 року забудовник відновив будівництво офісного центру на місці історичних фундаментів палацу Кирила Розумовського в Печерському районі. Силами місцевих мешканців самовільне будівництво зупинили.

Фото: КМДА; Дмитро Перов