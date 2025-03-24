Власник садиби Зеленських хоче скасувати статус пам'ятки та вимагає компенсацію

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Валерія Гуржий
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Один зі співласників Садиби Зеленських подав позов до суду, аби скасувати статус памʼятки та отримати компенсацію.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, Єгор Сібілев і Михайло Гречко звернулися до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати наказ Департаменту культспадщини КМДА щодо надання садибі Зеленських статусу памʼятки та стягнути судові витрати.

У серпні минулого року після скандалу із самовільним знесенням Садиби, її співвласнику Михайлу Гречко, було оголошено про підозру. Тоді Шевченківський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого забовязання. Втім, за майже рік ймовірного замовника руйнування памятки так і не притягнути до відповідальності. Натомість сам Гречко звернувся до суду аби скасувати статус памятки і таким чином уникнути відповідальності.

Нагадаємо, що 21 березня 2025 року залишки історичної садиби Зеленських 1890 року, яка розташована на вулиці Кониського, 22, почали розбирати краном. Тоді у профільному Департаменті КМДА такі роботи назвали "консервацією" та не побачили порушень.

У серпні минулого року садиба отримала статус памʼятки історії та архітектури, до того ж, на неї накладений арешт. Попри це зранку до будівлі пригнали вантажівку, а будівельники з сусіднього будмайданчику почали розбирати те, що залишилось від історичної будівлі.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано, і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження. Улистопаді минулого року Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

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Опубліковано: 24 березня 2025
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