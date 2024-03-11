Забудовник закрив дах над "Будинком з комахами", але почав споруджувати поруч новий бетонний моноліт

Забудовник закрив дах над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Однак, поруч з памʼяткою вже зафіксовано спорудження нового бетонного моноліту, що негативно впливає на історичну будівлю. Перов наголошує, що будівництво тут неможливе без проєкту збереження памʼятки, відповідний меморандум забудовник підписав із Департаментом наприкінці минулого року. Нині вже укдадений охоронний договір на памятку, однак проєкту відновлення споруди все ще немає.

"Відновлення робіт тут викликало занепокоєння. Підрядна організація поообіцяла призупинити роботи з нового будівництва до завершення проєкту реставрації, а також законсервувати нижній поверх пам’ятки від потрапляння сторонніх осіб", - зазначив Перов.

У грудні забудовник памʼятки архітектури на вулиці Володимирській, 93 підписав з Департаментом культурної спадщини КМДА меморандум щодо збереження памʼятки та убезпечення від руйнування з боку сусіднього будівництва.

Нагадаємо, що нещодавно, попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельники почали незаконні будівельні роботи в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95. Вони зробили підкоп під пам’ятку архітектури. Через це будівля дала тріщини й почала просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам. Згодом місцеві мешканці та активісти закрили вʼїзд для будівельної техніки біля “Будинку з комахами”. Зрештою разом із правоохоронцями роботи вдалося зупинити.

Раніше ми писали, що у квітні 2023 року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом “капітального ремонту”. Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Дмитро Перов