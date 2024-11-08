Активісти створили концепцію відновлення садиби Зеленських: є пропозиція відкрити там ресторан

Волонтери ГО "Спадщина" створили концепцію відновлення садиби Зеленських 1890 року, яка є памʼяткою історії та архітектури.

Згідно з представленою концепцією, будівля має відродитися у тому ж вигляді, який мала більше 100 років тому. Зберігаючи автентику, фасад будівлі буде виконаний з повторно використаної історичної жовтої цегли, а автентичні деревʼяні балки, раніше демонтовані будівельниками, повернуться на своє місце у перекриттях.

На першому поверсі відновленої будівлі може відкритися невеликий ресторан та кафе. Також волонтери планують "відсунути" заїзд до розташованого поруч ЖК, аби відновити історичні пропорції будівлі.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: ГО "Спадщина"