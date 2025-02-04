Як метро та бізнеси у Києві відновлюються після ракетного удару 18 січня

18 січня Київ вкотре зазнав ракетного удару – постраждали наземний вестибюль метро "Лук’янівська", торговельний та бізнес-центри, кафе, стоматологічна клініка та інші бізнеси.

Розповідаємо, як після атаки відновлюється підземка, кав’ярня Brewsell та клініка Astra Dent, і хто допомагає їм повернутися до роботи.

Метро “Лук'янівська"

Внаслідок ракетного удару постраждала будівля наземного вестибюля станції метро "Лук'янівська" . Це вже четверте руйнування станції з початку повномасштабного вторгнення.

Через атаку пошкоджено ескалаторне обладнання (балюстрада, сходини та гребінки вхідних майданчиків), скління світлових ліхтарів (куполу) та вітражів будівлі вестибюля; конструкції та скління вестибюльних (вхідних/вихідних) дверей; металеві конструкції та скління приміщення поліції; внутрішнє оздоблення службових приміщень в будівлі вестибюля.

"Вибухова хвиля частково зруйнувала емблему "М", але її уже відновили. Крім того, частково пошкоджено світловий покажчик над дверима виходу зі станції, який наразі відновлюють", – зазначають у метрополітені.

Водночас системи автоматики, сигналізації та вентиляції лишилися неушкодженими.

Працівники метрополітену швидко розпочали аварійні роботи. Станом на зараз вже встановили одну нитку вхідних вестибюльних дверей (вихід на вул. Іллєнка). Іший вихід (до ТЦ “Квадрат”) – закрили OSB-плитами. Також частково закрили дерев'яними панелями вибиті вікна фасаду та захистили металопрофілем елементи куполу.

"Першочергові роботи тривали близько шести годин, і вже о 12:30 станція знову приймала пасажирів. Роботи з повного відновлення касової зали проведуть після капітального ремонту будівлі вестибюля", – розповіли у КП "Київський метрополітен".

Зараз розглядають можливість запровадження нових технічних рішень для захисту метро, повідомили у підприємстві.

Кав’ярня Brewsell

Через ракетний обстріл також постраждала кав’ярня мережі Brewsell, розташована на вулиці Білоруській, 2А. Це також уже четвертий випадок , коли заклад отримує пошкодження з початку повномасштабної війни.

Уперше кав’ярня на Лук’янівці постраждала в березні 2022 року. Тоді поряд із закладом стався вибух, але удар прийняла огорожа метрополітену, яка перекривала фасад.

“Ми тоді обійшлися лише вибитими вікнами. Допомагали знайомі: прибирали уламки, забивали фанерою вікна. Щоправда, кав’ярня залишалася незахищеною кілька годин, але жоден перехожий навіть не намагався щось забрати”, — згадує засновник мережі Brewsell Антон Дихнич.

Другий великий обстріл трапився наприкінці 2023 року. Вибуховою хвилею вибило скло, уламки потрощили посуд, а зовнішній фасад зазнав пошкоджень.

“Наш бариста почув сигнал тривоги, закрив кав’ярню і спустився в метро. Це його врятувало, бо уламки були усюди. Того ж дня ми прибрали приміщення і почали готувати каву на винос”, — розповідає засновник.

Третій удар стався в липні 2024 року. Вибух пошкодив фасад, зовнішнє кондиціювання та техніку. Команда вже мала досвід швидкого відновлення і оперативно повернула кав’ярню до роботи.

Однак обстріл 18 січня став найсильнішим з усіх.

“Цей удар був найсильнішим за всі рази. У нас вибило абсолютно всі секції вікон, пошкодило внутрішню побутову техніку, посуд, кавову машину, касовий апарат та навіть зовнішню стіну, яка отримала деформації. Але найголовніше — ніхто з нашої команди не постраждав”, — розповідає Антон.

Попри значні руйнування, алгоритм дій для команди вже добре відпрацьований:

“Після закінчення тривоги ми одразу приїхали на місце, перевірили, чи нічого не вкрадено, і почали прибирати скло. Наші майстри, які вже не раз допомагали, оперативно забили вікна фанерою. На щастя, ми впоралися власними силами, хоча багато гостей пропонували фізичну допомогу”.

Велика підтримка надійшла також від партнерів.

“Деякі компанії анулювали наші борги за постачання, а інші надали безкоштовні партії товарів після відновлення. Це дало нам змогу швидше повернутися до роботи”, — зазначає засновник кав’ярні.

Зараз кав’ярня знову працює. Команда закликає гостей приходити на каву та підтримувати їхню справу: “Через забиті дошками вікна може здатися, що ми закриті. Але це не так — ми тут і готові вас зустрічати”.

Клініка Astra Dent

Стоматологічна клініка Astra Dent, розташована неподалік від епіцентру вибуху, зазнала масштабних руйнувань.

“Вибухова хвиля пошкодила дві сторони будівлі. Найбільше постраждали фасад, вікна та дах. Оскільки близько 80% фасаду – це скло, то зовнішні ушкодження колосальні”, – розповідають у клініці.

Найбільша втрата – саме фасад: ударна хвиля вибила всі вікна, деформувала конструкції, зірвала частини даху.

“Літери зі слова “стоматологія” буквально висіли, як гірлянда”, – додають у клініці.

Всередині також є ушкодження стін, меблів, декору, електрики. Вони значно менші, ніж зовнішні, але теж потребують ремонту.

На відновлення вже витратили 880 тисяч гривень – це ремонт вікон, внутрішніх стін, електрики та меблів. Попереду ще основні роботи: повний ремонт фасаду (орієнтовно 4-5 мільйонів гривень) і даху (до 1 мільйона гривень).

“Найважливіше – що всі стоматологічні установки, рентген, КТ та мікроскопи працюють. Ми вже провели перевірку, можливо, деякі елементи доведеться ремонтувати, але критичних пошкоджень немає. Якщо виникнуть проблеми, ми оперативно вирішимо їх разом із виробниками”, – пояснюють у клініці.

Це вже четверте відновлення клініки після обстрілів.

“Кожен раз після “прильоту” команда приходила сама: лікарі, асистенти, адміністратори – всі разом з ремонтниками прибирали, наводили лад. Ми не можемо дозволити собі довгі простої, адже клініка – це робочі місця для 30 людей”, – кажуть в установі.

Стоматологія відновила роботу відділення вже 30 січня. Попри виклики, власники продовжують розвивати бізнес:

“За час повномасштабної війни ми відкрили ще одну стоматологію та хірургічний центр у Києві, запустили клініку у Львові. Тому й зараз продовжимо працювати. А капітальні роботи з фасадом вестимо вже паралельно з роботою клініки”.

Інші удари по Києву з початку 2025 року

Раніше ми писали, що 1 січня росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Від удару постраждали історичний будинок , де розміщується Спілка письменників України, і колишній будинок Ради Народних Комісарів УРСР. Також через падіння уламків безпілотника загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Усього тоді через атаку постраждали 13 об’єктів культурної спадщини. Чотири з них зазнали значних пошкоджень.

Фото: РБК Україна, ДСНС Києва, “Ти Київ”, “Укрінформ”, Київська міська прокуратура, Brewsell, Astra Dent; Сергій Нужненко/Радіо Свобода