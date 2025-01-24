Житній ринок вирішили продати, а не здати в оренду – як реагують активісти, депутати, КМДА

Після того, як Київрада зареєструвала проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку, у суспільстві почалися дискусії щодо цього питання. Особливо враховуючи той факт, що до цього у КМДА запевняли, що ринок не віддаватимуть на приватизацію, а здаватимуть в оренду з додатковими умовами.

Що сталося

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що виставляти ринок на продаж не планують, адже робоча група ухвалила рішення запропонувати Київраді проєкт рішення про довгострокову оренду Житнього з головними двома умовами: збереження зовнішнього вигляду і функції ринку.

При цьому голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Реакція суспільства

Щодо цієї ситуації, то депутатка Київради Євгенія Кулеба наголошує на тому, що Житній ринок має отримати охоронний статус і тоді ідеї щодо його оренди чи продажу не будуть викликати страх у громади Києва.

"Майбутній орендар або власник не повинен боятися статусу щойновиявленої памʼятки — отримає унікальний обʼєкт, а місто має в першу чергу захищати свою історію і цінності", – додала вона.

У коментарях до її допису розгорілася дискусія, хтось підтримує позицію депутатки, хтось переймається долею майбутніх власників або орендарів і цікавляться, чи готові вони до охоронного статусу.

Також у коментарях інфраструктурний незалежний оглядач Павло Авдокушин назвав Житній ринок "потворним совком на старовинному Подолі" та додав, що дах та підтримуючі конструкції перебувають у жахливому стані. Тому він запропонував ринок демонтувати, а потім відбудувати, зберігаючи стилізацію початку 20 століття.

Ресторатор Євген Клопотенко, який проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього нагадав, що у кінці грудня робоча група КМДА на своєму засіданні вирішила, що Житній ринок передадуть в оренду без права викупу.

"Класно депутати представляють інтереси містян, які активно виступили проти продажу ринку. Цікаво, що економічного обгрунтування жодного з цих варіантів немає", – зауважив ресторатор.

Він також додав, що громадські обговорення, про які він просив міську владу ще з червня 2024 року, так і не були проведені.

Бізнесмен Гарік Корогодський, який раніше вже коментував тему Житнього ринку, наразі повідомив, що рішення Київради щодо приватизації Житного ринку з одного боку є негарним по відношенню до киян, адже обговрення так і не провели, на яких наголошувала громада, а з іншого боку – приватизація, мабуть, єдиний шлях оновити цю історичну будівлю.

Але для цього мають бути виконанні багато умов, зокрема: жорстка заборона на зміну профілю – має бути ринок, обговорена сума інвестицій та терміни їх внесення. При цьому бізнесмен не вірить, що Київрада піде цим шляхом. Він допускає, що ринок збережуть, на першому поверсі, а над ним надбудують багато поверхів житлової забудови. Проте він підтримає рішення, якщо влада дійсно знайде інвестора, який вкладе гроші та залишить лише ринок.

Що було до цього

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив, що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку". На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів, на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: Савелій Барашков