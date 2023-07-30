30 новых ресторанов, которые открылись в Киеве в июле

Новые заведения от Алекса Купера и Руслана Шибаева, мексиканские и японские кафе, чайные, кафе и крутые общественные пространства с напитками и лекториями. Подготовили для вас подборку новых заведений июля.

Заведение с блюдами мексиканской и испанской кухонь в центре города. Это перезапуск с изменением концепции ресторана Melange, ранее работавшего на проспекте Героев Сталинграда, 14Г.

В меню есть тако, тартар, карпачо, мидии, ризото и баскский чизкейк. Завтраки готовят целый день.

Цены: хлеб кон Алио - 96 грн, тартар из телятины - 342 грн, тартар из тунца - 368 грн, тако сицилийский цыпленок с гуакамоле и перцем халапеньо - 174 грн, мидии в сливочно-сырном соусе - 297 грн, чурос - 1

Адрес: ул. Прорезная, 10

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Магазин азиатских продуктов в ТК Arena City на месте кафе «Чашка» Игоря Сухомлина. Это второй магазин Asia Foods в Киеве – первый находится в ТРЦ Smart Plaza Obolon.

В ассортименте – наборы для приготовления азиатских блюд, нори, снеки, супы быстрого приготовления, консервированные фрукты, азиатские соусы и сладости. Имеется зона для самостоятельного приготовления рамена.

Цены: пирожное моти Green Tea (210 г) – 198 грн, норы для суши (100 листов) – 580 грн, побеги бамбука консервированные – 64,8 грн, кокосовое молоко (1 л) – 238 грн, соус Шрирача чили (730 мл ) – 417 грн, чай матча shan wai shan (80 г) – 294 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 1-3/2

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Ба

Чайная "Ба" открылась на Бессарабской площади на месте винного бара "Бальтазар". В переводе с китайского название заведения означает «восемь», что считается счастливым числом и приносит удачу.

В меню «Ба» – 29 видов экологического чая из разных регионов Тайваня, а также провинций Китая Юньнань и Фуцзянь. Есть традиционные чаи и экспериментальные недоферментированные. Заваривают чай методом «Гань Пао», более привычным для Европы типом, на огне и альтернативным способом.

Цены: чай, сваренный на огне – 700 грн.; кофе хенд-брю – 80 грн; мате – 300 грн; тарталетка с горгонзолой – 120 грн; трюфельная конфета с малиной – 50 грн.

Адрес: Бессарабская площадь, 2

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Семейная пиццерия-бар с неаполитанской пиццей на ВДНХ. Пекут в современной каменной печи, являющейся аналогом одноуровневой помпейской дровяной печи. Температура в печи достигает 440 градусов, поэтому пицца пропекается за полторы минуты.

В меню – девять видов пиццы. Есть классическая Маргарита, вариации с прошутто и грушей или с тыквой и горгондзолой. В пиццу предлагают «сожженное вино» (итальянскую версию глинтвейна), безалкогольные напитки, кофе, какао и бочковое пиво.

Цены: пицца "Маргарита" - 230 грн, пицца "Картофель с Сальсиччей" - 310 грн, "Четыре сыра" - 320 грн, пицца "Тыква с Горгонзоллой" - 300 грн, лимонад яблочный на разлив - от 55 грн, пиво на разлив – от 80 грн.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, 50 метров слева от центрального фонтана

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Новый магазин рюкзаков, чемоданов и сумок Bagman с кафе, открытый в доме 1950-х годов.

Проект магазина разрабатывала студия apartment.108, в дизайне стремились «максимально сохранить подлинность». С открытием кафе помогла команда пространства «Багряный».

Цены : эспрессо – 60 грн, капучино – 75 грн, на растительном молоке – 95 грн, кофе латте – 80 грн, на растительном молоке – 120 грн, зеленый чай Моли Хуа Ча – 70 грн, гречаный чай Ку Цяо – 70 грн, лимонад – 90 грн.

Адрес : ул. Прорезная, 5

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Basamany

Новый бар на Подоле неподалеку от метро "Почтовая площадь", который открыли режиссер Дмитрий Нишьтвайс и менеджер культурных проектов Елена Масон. Днем работает как кафе, вечером как винный бар с классическими коктейлями.

Адрес : ул. Игоревская, 1/8

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Сетевое кафе, открывшееся на Виноградаре в ЖК «Кристер Град». Предлагают матчу, молочные коктейли, чай и кофе на обычном, растительном и безлактозном молоке. Также в кафе можно попробовать кексы, печенье и круассаны.

Цены: латте – от 55 грн, фильтр-кофе – от 45 грн, лимонный кекс – 75 грн, лимонад манго-маракуйя – от 59 грн, ванильный молочный коктейль – от 59 грн.

Адрес: ул. Сергея Данченко, 3

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Инклюзивная пекарня Good bread открыла в Киеве уникальное пространство для людей с ментальной инвалидностью – GoodBread.Hub. Он объединяет пекарню, цех для приготовления обедов для бездомных, лекториум, художественную и столярную мастерскую.

Адрес: ул. Алматинская, 2/1

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Ресторан грузинской кухни возле метро "Дворец спорта". В меню заведения – завтраки, первые блюда, вторые блюда, много видов хачапури, салатов, лимонады, чай и кофе.

Цены: баклажаны с ореховой пастой - 95 грн, "Цезарь" с грузинским акцентом - 125 грн, окрошка - 95 грн, долма - 140 грн, хачапури "Четыре сыра" с творожным бортиком - 140 грн, шашлык телячий - 200 грн, домашние лимонады – от 24 грн.

Адрес: ул. Эспланадная, 30а

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Еще один магазин суши норвежской компании Egersund на Днепровской Набережной. Здесь можно приобрести весь ассортимент боулов, суши, роллов и блюд из Lazy Kitchen, а расплатиться с помощью банковского терминала – наличные в магазине не принимают.

Цены: "Роял" с угрем и лососем слабосоленым - 530 грн, норвежский ролл с матиасом - 180 грн, тар-тар из лосося - 545 грн, "Калифорния" с лососем в кунжуте - 365 грн, маки-роли с лососем , боул с лососем и рисом – 415 грн, сэндвич с лососем слабосоленым – 240 грн.

Адрес: Днепровская набережная 14

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Очередное заведение сети Esco.bar. открыли возле станции метро «Левобережная» в ЖК «Галактика». Здесь много винтажных элементов и мебели. В меню – завтраки, горячие блюда и закуски. К блюдам предлагают не только классические, но и авторские коктейли. Проводят квартирники, музыкальные вечеринки и попапы.

Цены: чизи тарелка макси – 500 грн, говядина на гриле с овощами под трюфельным йогуртом – 325 грн, тост с лососем, небитыми огурцами и лаймовым крем-сыром – 300 грн, рисовый салат пашот с лососем и редисом.

Адрес: ул. Евгения Сверстюка, 6Г

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Новое заведение Алекса Купера, открывшееся на месте Trattoria Zucca (La Famiglia) на Лукьяновке и названное в честь Зари из "Американских богов" Нила Геймана.

По словам ресторатора, "это место, как черная футболка: удобно, понятно, уместно каждый день и всегда". С 8:00 до 13:00 подают утреннее меню. В основном меню – гастрономические закуски (запеченные корнеплоды с чесночным лабном, буратта из лечо из печеных перцев, печеные перцы капи), популярные салаты, паста, шницель, бургеры и мелты.

Цены: запеченные корнеплоды с чесночным лабном – 140 грн, трюфельный бургер – 275 грн, мелт с тунцом – 250 грн, котлета по-киевски – 190 грн, мороженое “Киевский торт” – 130 грн, медовик – 130 грн.

Адрес: ул. Павловская, 26/41

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Itis Cafe

Itis Cafe – это сеть кафе в Киеве и Одессе, новое заведение открыли в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Теремках. В меню – кофе, матча и японские десерты. Также можно приобрести цветы.

Цены: данго нори – 98 грн, онигири – 79 грн, пирожное Мочи – от 79 грн.

Адрес: Кольцевая дорога, 1

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Пивной магазин-бар Konteyner вместе с бургерной Burger Farm. Совместное заведение имеет просторную летнюю террасу.

Из напитков Konteyner предлагает классические сорты пива и крафт, а также новые образцы украинского и зарубежного пива. В меню Burger Farm – бургеры, крылышки, гарниры и блюда для веганов.

Цены: пиво на разлив – от 45 грн, пиво Borschch от Litopys – 63 грн, классический гамбургер – 110 грн, куриные стрипсы – 100 грн, фалафель-болы – 60 грн, завтраки – от 130 грн, картофель фри – 69 грн

Адрес: ул. Княжий Затон, 14Б

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Community Cafe

Community Cafe – кафе украинской веганской кухни от команды K41 Community Fund. Предоткрытие состоялось 10 июня, а официально Community Cafe открылось в июле.

Цены: черничное мороженое с маковым печеньем - 120 грн, палюшки с грибной мачанкой, зеленым горошком и петрушкой - 200 грн, кнедли с копченой сметаной и укропным маслом - 200 грн, абрикосовый сауер - 180 грн.

Адрес: ул. Кирилловская, 45

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На Крещатике начала работу вторая кондитерская кафе харьковской сети «Крендель». Первую открыли на улице Владимирской.

Новая локация двухэтажная. Со второго этажа открывается вид на Крещатик и Майдан Незалежности.

Цены: сырники с маскарпоне и сезонными ягодами – 200 грн, овсянка с белыми грибами и соевым соусом – 140 грн, запеченный Камамбер – 185 грн, салат с баклажаном – 185 грн, рамен – 310 грн, чизи манго-маракуйя – 11

Адрес: ул. Крещатик, 24

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КультМотив

Культурное пространство на Подоле с аутентичными блюдами украинской кухни и современными украинскими коктейлями. С 12:00 до 17:00 предлагается бесплатный фильтр.

Цены: "ленивцы" соленые – 150 грн, салат Шопский – 130 грн, кремзлики с грибами – 140 грн, пиво Underwood BRWR Forest Blanche – 120 грн, коктейль Camomile G&T – 120 грн, коктейль Kontapel Old Fashioned – 200 грн.

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36

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Lazy Kitchen

Новая локация с домашней едой от бренд-шефа Egersund seafood. Работает доставка.

Цены: блины с сыром – 460 грн/кг; отбивные из говядины – 960 грн/кг; салат со свеклой – 290 грн/кг; торт печеночный – 420 грн/кг; гречка с маслом – 190 грн/кг; оладьи кабачковые с лососем - 790 грн/кг.

Адрес: Днепровская набережная, 14

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Коктейльный бар от бизнесменов из Херсона. Lunca был «первым спикези-баром Херсона», работавшим с 2015 года и даже во время оккупации, пока в июне 2022 года его помещение не забрали российские оккупанты.

Весной команда заведения собралась в Киеве, чтобы открыть бар в столице. В настоящее время Lunka работает в тестовом режиме, официальное открытие планируется на 4 августа.

Цены: панипури с соленым сыром и овощным конкасом — 225 грн, страчателла с томатами черри и зеленым маслом – 215 грн, бургер с творожной котлетой – 260 грн, тирамису – 115 грн, коктейль Butterfly spritz – 250 грн, коктейль .

Адрес: ул. Ярославов Вал, 9

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Новое кафе на Гончара. В заведении можно выпить кофе, чай, смузи, лимонады, а также отведать пирожное "Картофель с кремом", чизкейк на палочке, круассаны, пана-котту и эклеры.

Цены: американо – 21 грн, латое – от 38 грн, горячий шоколад – 56 грн, лимонад цитрусовый – 65 грн, смузи – 80 грн.

Адрес: улица Олеся Гончара, 50/1

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Чайная студия-шоурум Meditatea переехала с Дарницы в Подол. Теперь заведение работает на улице Константиновской.

Здесь можно забронировать чайный столик, заказать чайную церемонию, приобрести чай, посуду и аксессуары для чайной церемонии. Также есть магазин онлайн.

Цены: чайная церемония с мастером с одним видом чая на выбор (или 2 вида чая если участников больше 5 человек) – 350 грн/человек.

Адрес: ул. Константиновская 22/17, код 157, 2 этаж

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Кофейня с кофе, завтраками и выпечкой на Виноградаре. В дальнейшем к меню добавят вино.

Название заведения с шведского означает "зависимость", поэтому всем посетителям обещают зависимость от Missbruk.

Цены: деруны с цуккини и креветкой – 325 грн, тост с лососем – 285 грн, круасан с малиной или персиком – 190 грн, шоссон с яблоками – 110 грн, макарон – 55 грн, капучино – 60 грн, какао – 75 грн.

Адрес: ул. Всеволода Змиенко, 21, ЖК Варшавский Плюс

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В "Офис-чай" предлагают bubble tea по классическому рецепту, появившемуся на Тайване в 80-х годах. Среди вкусностей есть японский стритфуд: сэндвичи кацу сандо и рисовые шарики онигири.

Цены: кацу сандо с яйцом «Завтрак» – 160 грн, кацу сандо с тофу – 180 грн, кацу сандо с клубникой/малиной 180 грн, нигири с тунцом в соусе кимчи – 120 грн, онигири с копченой сливой – 120 грн черный чай – 100 грн, чай матча – 120 грн

Адрес: Львовская площадь, 1

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На Осокорках в ТРЦ River Mall начало работу новое заведение Pastrami. Ресторан открылся напротив кофейни Takava и имеет большую террасу с видом на набережную.

Название заведения происходит от «пастрами» — мясного деликатеса из говядины. Этот продукт – главный ингредиент в блюдах ресторана.

Цены: бургер с пастрами — 265 грн, салат «Цезарь» с пастрами из индейки — 245 грн, индейка с соусом тонато — 260 грн, творожная тарелка с трюфельным медом — 250 грн, чизкейк кокос-лайм — 130 грн, макарон , Negroni - 250 грн, лимонад - 110 грн, лат - 85 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 12

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Второй в Киеве бар Rozliwine открылся на Виноградаре. Есть вино собственного импорта, разные авторские коктейли и твисты на классику.

В Rozliwine организуют вечера с живой музыкой и сетами от диджеев, бранчи и мастер-классы по приготовлению коктейлей.

Цены: плато антипасти – 230 грн, вителло тонато – 250 грн, паштет с луковым конфитюром – 160 грн, Prosecco Segreto – 89 грн/150 мл, Pagos del Rey Pulpo – 450 грн/750 мл, коктейль Little2 , коктейль Lebowski - 220 грн, коктейль со вкусом конфет «Киев вечерний» - 250 грн.

Адрес : ул. Александра Олеся, 6Б

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Новое кафе на Воздухофлотском проспекте. В меню – кофе, кофейные напитки, какао и лимонады. Есть десерты (орешки, круасаны, абрикосовый пирог, брауни, карамельный тарт, моти) и сэндвичи (с курицей и фетой, с лососем, с телятиной и клюквой и манго и четырьмя видами сыра).

Для четвероногих в «Сикрет кап» есть вода и бесплатные вкусности.

Цены: эспрессо – 35 грн, фильтр – 60 грн, капучино – 45 грн, флэт-вайт – 55 грн, латте – 60 грн, раф – 65 грн, какао – 50 грн, лимонады – 60 грн.

Адрес: Воздухофлотский проспект, 20/1

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На площадке возле Украинского Дома начало работу летнее пространство "Спильный" - место для отдыха и личностного развития. Кроме зеленой зоны, на территории есть уютный бар, а также столики с навесом на открытом воздухе.

В пространстве проводят литературные вечера, лекции, мастер-классы и слушают украинских исполнителей под открытым небом.

Цены: сливовый саур – 168 грн, апероль шприц – 168 грн, негрони – 168 грн, глинтвейн – 178 грн, комбуча – 98 грн, имбирно-маракуевый лимонад – 68 грн, капучино – 62 грн, трюфельный сенд салат с тунцом – 158 грн, абрикосовый тарт – 138 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 2

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Новое заведение с завтраками, пиццей, бургерами и пастой на Позняках. До 15:00 подают завтраки. Среди позиций: яйца Бенедикт с прошутой котто, овсянка на кокосовом молоке с гранолой и сезонными фруктами, авокадо-тост с яйцом пашот и омлет или скрембл из трех яиц.

Барное меню представлено классическими коктейлями, большим выбором крепкого алкоголя, пивом, сидром. Есть безалкогольные напитки, лимонады, кофе и чай.

Цены: яйца Бенедикт с прошуто - 190 грн, салат с тунцом-гриль - 285 грн, борщ - 185 грн, ребрышки - 367 грн, пицца Маргарита - 200 грн, утиная ножка конфи - 395 грн, баскский чизкейк - 135 грн.

Адрес: ул. Елены Пчелки, 8

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Новый коктейль-бар с готическим дизайном расположен в подземелье под мясным рестораном BEEF.

Вдохновением для созданных в заведении блюд стали любимые блюда Папы Римского и стол с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. В барном меню – классические и авторские, вспененные, минималистические и декорированные коктейли.

Цены: коктейль Notre Dame - 300 грн; коктейль Blood & Sand - 300 грн; коктейль Honey Grail - 300 грн; коктейль Truffled Negroni - 350 грн; коктейль Yuzu Martinez - 300 грн; коктейль Saints Eve - 300 грн.

Адрес: ул. Шота Руставели, 11

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Цвит

Pet-friendly кафе в ЖК "Солнечная Брама" возле ВДНХ. Готовят кофе, тарталетки с сезонными ягодами, вишневые и лимонные торты или сырники со сметаной. Также есть основные блюда, боулы и меню завтраков.

Цены: сырники – 170 грн; панкейки с кленовым сиропом – 165 грн; Веган Боул - 260 грн; рататуй - 220 грн; утиная ножка с кукурузным пюре – 320 грн; десерт Павлова - 130 грн; эспрессо – 45 грн; матча лат - 85 грн.

Адрес: ул. Ломоносова, 73/79