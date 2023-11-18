Самое интересное за неделю: История киевского городского виноделия и маршрут Отрадным

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Виноградники на Щекавице и в Ботсаду: История киевского вина, которую возрождают энтузиасты

Рассказываем об истории киевского виноделия и Киевщине как винном регионе, а также о 10 современных винодельнях.

Неизвестный Отрадный: Маршрут необычной прогулки по Киеву

Историк, киевед, писатель и основатель проекта Hidden Kyiv Кирилл Степанец рассказывает об Отрадном – бывшем киевском хуторе на территории промышленной зоны, который стал большим жилым массивом.

Подборки

На Троещине и Чоколовке: 7 театров Киева, о которых вы не знали

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Рассказываем о семи театрах в разных районах Киева, куда можно пойти при желании наполниться искусством.

Для военных и гражданских: 7 мест, где обучают управлять дроном

Дроны – неотъемлемая и важная часть украинского вооружения. В результате нынешней войны задача подготовки инженеров-конструкторов и развития отрасли БПЛА стала чрезвычайно актуальной. Рассказываем, где в Киеве можно научиться управлять дронами.

Куда пойти в Киеве 17-19 ноября: выступление Ницо Потворно, Ночь в КПИ и гастро-винная дегустрация

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Новости

Музей Булгакова могут исключить из реестра памятников национального значения

Дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков по адресу Андреевский спуск, 13, в Киеве может быть исключен из реестра памятников национального значения. Его могут перенести в реестр объектов местного значения.

Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав без обучения в автошколе

Кабинет Министров Украины утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

В Киеве подрядчик разворовал средства, выделенные на восстановление музея Т. Шевченко

Подрядчик разворовал средства, которые выделили на восстановление музея Т. Шевченко от ракетных обстрелов.

В 2024 году из бюджета Киева на обустройство транспортных развязок и метро на Виноградарь выделят 1,3 млрд грн

"Пассажиры Киева" опубликовали наибольшие расходы Дептранса по проекту бюджета Киева на 2024 год.

Минобороны и Lobby X запустили проект рекрутинга в Вооруженные силы

Министерство обороны вместе с агентством Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В ТРЦ Gulliver в скором времени откроется первый в Украине научный цирк

Музей науки Малой академии наук Украины вместе с ТРЦ Gulliver запускают первый в Украине научный цирк.

На левом берегу Киева откроется каток площадью 1600 м²

С 9 декабря на набережной торгово-развлекательного комплекса River Mall на Осокорках заработает «Хрустальный каток».

В Хмельницкой области строят индустриальный парк с мусороперерабатывающим заводом и эко-ТЕЦ

Возле Городка в Хмельницкой области строят индустриальный парк «Углеродно-нейтральный эко-агро-хаб «Подолье-Городок». Его будет финансировать ООО «Эпицентр К».

В Киевской области обустроили противорадиационное укрытие площадью более 1000 м²

В Новоселках в Киевской области открыли противорадиационное укрытие в лицее «Эрудит». Оно имеет площадь почти 1075 м². Укрытие капитально отремонтировали за 4 месяца.

В Киеве демонтировали памятник Пушкину

Рассказываем детали.

На станции метро «Вокзальная» замаскировали отделку с коммунистической символикой

На станции метро «Вокзальная» в рамках декоммунизации и дерусификации замаскировали декоративные рельефные щиты с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики.

Оставить коня: памятник Щорсу в Киеве могут демонтировать не полностью

Столичные власти рассматривают несколько вариантов демонтажа памятника Щорсу.

Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести буквы названий станций "Зверинецкая" и "Площадь Украинских Героев" за 929 тысяч гривен.

Киеву вернули землю на Лысой горе, где планировали незаконное строительство

Землю на горе Юрковица, где планировалось незаконное строительство, вернули в собственность общины Киева.

Возле Соломенского парка возобновили строительство ЖК, несмотря на предписание благоустройства

Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку на улице генерала Шаповала, 1-3, несмотря на предписание благоустройства.

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Опубликовано: 18 ноября 2023
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