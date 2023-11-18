Самое интересное за неделю: История киевского городского виноделия и маршрут Отрадным

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Рассказываем об истории киевского виноделия и Киевщине как винном регионе, а также о 10 современных винодельнях.

Историк, киевед, писатель и основатель проекта Hidden Kyiv Кирилл Степанец рассказывает об Отрадном – бывшем киевском хуторе на территории промышленной зоны, который стал большим жилым массивом.

Подборки

.

Рассказываем о семи театрах в разных районах Киева, куда можно пойти при желании наполниться искусством.

Дроны – неотъемлемая и важная часть украинского вооружения. В результате нынешней войны задача подготовки инженеров-конструкторов и развития отрасли БПЛА стала чрезвычайно актуальной. Рассказываем, где в Киеве можно научиться управлять дронами.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Новости

Дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков по адресу Андреевский спуск, 13, в Киеве может быть исключен из реестра памятников национального значения. Его могут перенести в реестр объектов местного значения.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Подрядчик разворовал средства, которые выделили на восстановление музея Т. Шевченко от ракетных обстрелов.

"Пассажиры Киева" опубликовали наибольшие расходы Дептранса по проекту бюджета Киева на 2024 год.

Министерство обороны вместе с агентством Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

Музей науки Малой академии наук Украины вместе с ТРЦ Gulliver запускают первый в Украине научный цирк.

С 9 декабря на набережной торгово-развлекательного комплекса River Mall на Осокорках заработает «Хрустальный каток».

Возле Городка в Хмельницкой области строят индустриальный парк «Углеродно-нейтральный эко-агро-хаб «Подолье-Городок». Его будет финансировать ООО «Эпицентр К».

В Новоселках в Киевской области открыли противорадиационное укрытие в лицее «Эрудит». Оно имеет площадь почти 1075 м². Укрытие капитально отремонтировали за 4 месяца.

Рассказываем детали.

На станции метро «Вокзальная» в рамках декоммунизации и дерусификации замаскировали декоративные рельефные щиты с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики.

Столичные власти рассматривают несколько вариантов демонтажа памятника Щорсу.

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести буквы названий станций "Зверинецкая" и "Площадь Украинских Героев" за 929 тысяч гривен.

Землю на горе Юрковица, где планировалось незаконное строительство, вернули в собственность общины Киева.

Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку на улице генерала Шаповала, 1-3, несмотря на предписание благоустройства.