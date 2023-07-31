Такі плани: 11 проєктів липня, які змінять Київ

У липні стало відомо про плани встановити у Києві модульні укриття, облаштувати наземні переходи на “Університеті”, оновити рухомий склад громадського транспорту, а також відремонтувати аварійний міст Метро. Розповідаємо про проєкти, які тим чи іншим чином можуть вплинути на наше місто.

У Києві встановлять до 250 модульних укриттів

У Києві планують встановити 200-250 модульних бетонних укриттів у різних районах міста. Зокрема, встановлення модулів планується на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття, повідомив міський голова Віталій Кличко.

На це місто виділить 300 мільйонів гривень.

Київ закупить нові автобуси та тролейбуси

Київ планує закупити 100 нових тролейбусів та 114 автобусів.

Це будуть 100 тролейбусів з автономним ходом, які можуть їхати до 30 кілометрів без підключення до електрики. Так лівий берег вдасться з'єднати з правим, не добудовуючи жодної контактної мережі.

Новий транспорт закуплять за кошти IBRD (Міжнародний банк реконструкції та розвитку).

Перші поставки очікують восени.



У Києві діятимуть нові правила розміщення вивісок

Рекламні вивіски в Києві розміщуватимуть за новими правилами. Зокрема мова йде про допустиму кількість вивісок одним власником на фасадах будинків.

Раніше такі обмеження не передбачались, що давало можливість власникам розміщувати кілька конструкцій площею до 3 м² розташованих поруч одна до одної. Це могло спричинити майже повне перекриття вивісками значної частини фасаду.

Наземний перехід біля метро «Університет»

“Київавтодор” планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця 2023 року. Згідно з рішенням міської ради дорожники будуть дублювати всі підземні переходи наземними.

Проєкт наземного пішохідного переходу біля метро «Університет» погодили на Громадському бюджеті ще у 2019 році. Однак його не підтримала поліція: правоохоронці просили зробити правильну розмітку та знаки, щоб погодити схему організації дорожнього руху.



Між Києвом та Вишгородом запустять Kyiv City Express

Між Києвом та Вишгородом планують запустити приміські електропоїзди Kyiv City Express. Час подорожі від Вишгорода до “Почайної” відтепер може становити 10 хвилин при 20-ти хвилинному інтервалі руху у пікові години. Детальніше ми писали про це тут .

На Оболоні відновлять закинутий дитсадок

На Мінському масиві планують реконструювати дитсадок №206, який ще на початку 2000-х років повністю припинив роботу.

Реконструкція дасть змогу прийняти приблизно 150 дошкільнят Оболонського району і використовувати заклад як “пункт незламності” та укриття під час повітряної тривоги для приблизно 200 людей.

Вулицю Дмитрівську відремонтують

Вулицю Дмитрівську обіцяють відремонтувати наступного року.

Наразі вулицю вже проінспектували разом з «Київавтодором» і «Київпастрансом». У КМДА кажуть, що її відремонтувати «з мінімальними затратами». Зокрема, місто планує розібрати й виправити трамвайну колію та відновити бетонні блоки, якими викладена дорога вздовж трамвайної лінії.

Натомість у громадській ініціативі «Пасажири Києва» упевнені, що вулиця потребує не ремонту, а комплесної реконструкції. Там необхідно облаштувати дощову каналізацію. До того ж варто вирішити проблему з паркуванням автівок в габариті трамвая.

Міст Метро планують відремонтувати

Київ планує розпочати ремонт аварійного мосту Метро у 2024 році. Як зазначає Кличко, щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, цьогоріч планують запустити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають.

Олександрівську лікарню хочуть реконструювати і побудувати там паркінг

У Києві хочуть провести реконструкцію будівель Олександрівської клінічної лікарні з будівництвом паркінгу. Це планують зробити за кошти інвесторів.

Про реконструкцію КМДА повідомляла ще у лютому 2022 року. Проте через вторгнення проведення інвестиційного конкурсу відклали.

Будівництво ЖК та дороги на Осокорках

На Осокорках між озерами Небреж та Тягле починають будувати ЖК H2О. КМДА 4 травня дала дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території, а також на облаштування під’їзної дороги з переїздом через вулицю Колекторну.

Кияни готують звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити будівництво. На місці будівництва активісти пропонують створити екопарк, адже "ця територія є унікальним місцем поширення червонокнижних рослин та тварин". Будівництво екопарку відстоюють вже роками.

Кінотеатр “Факел” стане багатофункціональним закладом культури

На Харківському масиві кінотеатр «Факел» перетворять на багатофункціональний комунальний заклад культури. Там відновлять кінопокази, а також на базі закладу організують творчі секції, студії акторської майстерності, вокалу тощо.

Фото: Maksym Diachenko



