30 нових закладів, що відкрилися в Києві в липні

Нові заклади від Алекса Купера та Руслана Шибаєва, мексиканські та японські кафе, чайні, кав'ярні та круті громадські простори з напоями та лекторіями. Підготували для вас добірку нових закладів липня.

Заклад зі стравами мексиканської та іспанської кухонь в центрі міста. Це перезапуск зі зміною концепції ресторану Melange, який раніше працював на проспекті Героїв Сталінграду, 14Г.

В меню є тако, тартар, карпачо, мідії, ризото та баскський чизкейк. Сніданки готують цілий день.

Ціни: хліб кон Аліо - 96 грн, тартар з телятини - 342 грн, тартар з тунця - 368 грн, тако сицилійське курча з гуакамоле та перцем халапеньо - 174 грн, мідії у вершково-сирному соусі - 297 грн, чурос - 186 грн.

Адреса: вул. Прорізна, 10

Instagram

Магазин азійських продуктів, що відкрився в ТК Arena City на місці кафе «Чашка» Ігоря Сухомлина. Це другий магазин Asia Foods у Києві - перший знаходиться у ТРЦ Smart Plaza Obolon.

В асортименті - набори для приготування азійських страв, норі, снеки, супи швидкого приготування, консервовані фрукти, азійські соуси і солодощі. Є зона для самостійного приготування рамену.

Ціни: тістечко моті Green Tea (210 г) – 198 грн, норі для суші (100 аркушів) - 580 грн, пагони бамбука консервовані - 64,8 грн, кокосове молоко (1 л) – 238 грн, соус Шрірача чилі (730 мл) – 417 грн, чай матча shan wai shan (80 г) – 294 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 1-3/2

Instagram

Ба

Чайна «Ба» відкрилася на Бессарабській площі на місці винного бару «Бальтазар». У перекладі з китайської назва закладу означає «вісім», що вважається щасливим числом і приносить удачу.

У меню «Ба» - 29 видів екологічного чаю з різних регіонів Тайваню, а також провінцій Китаю Юньнань і Фуцзянь. Є класичні чаї та експериментальні недоферментовані. Заварюють чай методом «Гань Пао», більш звичним для Європи тіподом, на вогні й альтернативним способом за допомогою нагрівального елементу, вбудованого в столи.

Ціни: чай, зварений на вогні – 700 грн; кава хенд-брю – 80 грн; мате – 300 грн; тарталетка з горгонзолою – 120 грн; трюфельна цукерка з малиною – 50 грн.

Адреса: Бессарабська площа, 2

Instagram

Сімейна піцерія-бар з неаполітанською піцою на ВДНГ. Печуть у сучасній камʼяній печі, що є аналогом однорівневої помпейської дровʼяної печі. Температура в печі сягає 440 градусів, тому піца пропікається за півтори хвилини.

У меню - девʼять видів піци. Є класична “Маргарита”, варіації з прошутто та грушею або з гарбузом і горгондзолою. До піци пропонують «спалене вино» (італійську версію глінтвейну), безалкогольні напої, каву, какао та бочкове пиво.

Ціни: піцца “Маргарита” — 230 грн, піца “Картопля з Сальсіччею” — 310 грн, “Чотири сири” — 320 грн, піца “Гарбуз з Горгонзолою” - 300 грн, лимонад Яблуневий на розлив - від 55 грн, пиво на розлив - від 80 грн.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, 50 метрів ліворуч від центрального фонтану

Instagram

Новий магазин рюкзаків, валіз та сумок Bagman з кав'ярнею, відкритий в будинку 1950-х років.

Проект крамниці розробляла студія apartment.108, у дизайні прагнули «максимально зберегти автентичність». Із відкриттям кав'ярні допомогла команда простору «Багряний».

Ціни: еспресо - 60 грн, капучіно - 75 грн, на рослинному молоці - 95 грн, кава лате - 80 грн, на рослинному молоці - 120 грн, зелений чай Молі Хуа Ча - 70 грн, гречаний чай Ку Цяо - 70 грн, лимонад - 90 грн.

Адреса: вул. Прорізна, 5

Instagram

Basamany

Новий бар на Подолі неподалік від метро “Поштова площа”, що відкрили режисер Дмитро Нішьтвайс та менеджерка культурних проектів Олена Масон. Вдень працює як кав'ярня, ввечері як винний бар з класичними коктейлями.

Адреса: вул. Ігорівська, 1/8

Instagram

Мережева кав'ярня, що відкрилася на Виноградарі у ЖК «Крістер Град». Пропонують матчу, молочні коктейлі, чай та каву на звичайному, рослинному та безлактозному молоці. Також у кав'ярні можна скуштувати кекси, печиво та круасани.

Ціни: лате - від 55 грн, фільтр-кава - від 45 грн, лимонний кекс - 75 грн, лимонад манго-маракуйя - від 59 грн, ванільний молочний коктейль - від 59 грн.

Адреса: вул. Сергія Данченка, 3

Instagram



Інклюзивна пекарня Good bread відкрила в Києві унікальний простір для людей з ментальною інвалідністю - GoodBread.Hub. Він об’єднує пекарню, цех для приготування обідів для безхатьків, лекторіум, мистецьку та столярну майстерні.

Адреса: вул. Алматинська, 2/1

Instagram

Ресторан грузинської кухні біля метро "Палац спорту". У меню закладу - сніданки, перші страви, другі страви, багато видів хачапурі, салатів, лимонади, чай та кава.

Ціни: баклажани з горіховою пастою - 95 грн, “Цезар” з грузинським акцентом - 125 грн, окрошка - 95 грн, долма - 140 грн, хачапурі “Чотири сира” з сирним бортиком - 140 грн, шашлик телячий - 200 грн, домашні лимонади - від 24 грн

Адреса: вул. Еспланадна, 30а

Instagram

Ще один магазин суші норвезької компанії Egersund на Дніпровській Набережній. Тут можна придбати весь асортимент боулів, суші, ролів та страв з Lazy Kitchen, а розрахунок зробити за допомогою банківського терміналу - готівку в магазині не приймають.

Ціни: “Роял” з вугрем та лососем слабосоленим - 530 грн, норвезький рол з матіасом - 180 грн, тар-тар з лосося - 545 грн, “Каліфорнія” з лососем у кунжуті - 365 грн, макі-ролі з лососем - 235 грн, боул з лососем та рисом - 415 грн, сендвіч із лососем слабосолоним - 240 грн.

Адреса: Дніпровська набережна 14.

Instagram

Черговий заклад мережі Esco.bar. відкрили біля станції метро «Лівобережна» в ЖК «Галактика». Тут багато вінтажних елементів та меблів. У меню - сніданки, гарячі страви та закуски. До страв пропонують не тільки класичні, а й авторські коктейлі. Проводять квартирники, музичні вечірки та попапи.

Ціни: чізі тарілка максі - 500 грн, яловичина на грилі з овочами під трюфельним йогуртом - 325 грн, тост із лососем, небитими огірками та лаймовим крем-сиром - 300 грн, рисовий салат пашот із лососем та редисом - 340 грн.

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Г

Instagram

Новий заклад Алекса Купера, що відкрився на місці Trattoria Zucca (La Famiglia) на Лук’янівці і названий на честь Зорі з “Американських богів” Ніла Геймана.

Зі слів ресторатора, “це місце, як чорна футболка: зручно, зрозуміло, на кожен день і завжди доречно”. З 8:00 до 13:00 подають ранкове меню. В основному меню – гастрономічні закуски (запечені коренеплоди з часниковим лабне, буратта з лечо з печених перців, печені перці капі), популярні салати, паста, шніцель, бургери та мелти.

Ціни: запечені коренеплоди з часниковим лабне – 140 грн, трюфельний бургер – 275 грн, мелт з тунцем – 250 грн, котлета по-київськи – 190 грн, морозиво “Київський торт” – 130 грн, медовик - 130 грн.

Адреса: вул. Павлівська, 26/41

Instagram

Itis Cafe

Itis Cafe – це мережа кафе в Києві й Одесі, новий заклад якої відкрили в торговельно-розважальному центрі Respublika Park на Теремках. У меню – кава, матча та японські десерти. Також можна придбати квіти.

Ціни: данго норі - 98 грн, онігірі - 79 грн, тістечко Мочі - від 79 грн.

Адреса: Кільцева дорога, 1

Instagram

Пивний магазин-бар Konteyner разом із бургерною Burger Farm. Спільний заклад має простору літню терасу.

Із напоїв Konteyner пропонує класику та крафт, а також нові експериментальні зразки українського й закордонного пива У меню Burger Farm - бургери, крильця, гарніри та страви для веганів.

Ціни: пиво на розлив – від 45 грн, пиво Borschch від Litopys – 63 грн, класичний гамбургер – 110 грн, курячі стріпси – 100 грн, фалафель-боли – 60 грн, сніданки – від 130 грн, картопля фрі – 69 грн

Адреса: вул. Княжий Затон, 14Б

Instagram

Community Cafe

Community Cafe – кафе української веганської кухні від команди K41 Community Fund. Передвідкриття відбулося 10 червня, а офіційно Community Cafe відкрилося в липні.

Ціни: чорничне морозиво з маковим печивом - 120 грн, палюшки з чебрецевою грибною мачанкою, зеленим горошком та петрушкою - 200 грн, книдлі з копченою сметаною та кроповою олією - 200 грн, абрикосовий сауер - 180 грн, морс лимонад - 90 грн.

Адреса: вул. Кирилівська, 45

Instagram

На Хрещатику розпочала роботу друга кондитерська-кафе харківської мережі «Крендель». Першу відкрили на вулиці Володимирській.

Нова локація двоповерхова. З другого поверху відкривається краєвид на Хрещатик та Майдан Незалежності.

Ціни: сирники з маскарпоне та сезонними ягодами — 200 грн, вівсянка з білими грибами та соєвим соусом — 140 грн, запечений Камамбер — 185 грн, салат із баклажаном — 185 грн, рамен — 310 грн, чізі манго-маракуйя — 110 грн

Адреса: вул. Хрещатик, 24

Instagram

КультМотив

Культурний простір на Подолі з автентичними стравами української кухні та сучасними українськими коктейлями. З 12:00 до 17:00 пропонують безкоштовний фільтр.

Ціни: лінівці солоні — 150 грн, салат Шопський — 130 грн, кремзлики з грибами - 140 грн, пиво Underwood BRWR Forest Blanche — 120 грн, коктейль Camomile G&T — 120 грн, коктейль Kontapel Old Fashioned — 200 грн.

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Instagram

Lazy Kitchen

Нова локація з домашньою їжею від бренд-шефа Egersund seafood. Працює доставка.

Ціни: млинці з сиром - 460 грн/кг; відбивні з яловичини - 960 грн/кг; салат з буряком - 290 грн/кг; торт печінковий - 420 грн/кг; гречка з маслом - 190 грн/кг; оладки кабачкові з лососем - 790 грн/кг.

Адреса: Дніпровська набережна, 14

Instagram

Коктейльний бар від підприємців із Херсона. Lunca був «першим спікізі-баром Херсона», який працював з 2015 року і навіть під час окупації, поки в червні 2022 року його приміщення не забрали російські окупанти.

Навесні команда закладу зібралася у Києві, аби відкрити бар у столиці. Наразі Lunka працює у тестовому режимі, офіційне відкриття планують на 4 серпня.

Ціни: паніпурі з соленим сиром та овочевим конкасе — 225 грн, страчателла з томатами чері та зеленою олією – 215 грн, бургер з сирною котлетою – 260 грн, тірамісу – 115 грн, коктейль Butterfly spritz – 250 грн, коктейль White Zen – 250 грн.

Адреса: вул. Ярославів вал, 9

Instagram

Нова кав’ярня на Гончара. У закладі можна випити каву, чай, смузі, лимонади, а також скуштувати тістечко "Картопля з кремом", чизкейк на паличці, круасани, пана-котту та еклери.

Ціни: американо - 21 грн, лате - від 38 грн, гарячий шоколад - 56 грн, лимонад цитрусовий - 65 грн, смузі - 80 грн.

Адреса: вулиця Олеся Гончара 50/1

Instagram

Чайна студія-шоурум Meditatea переїхала з Дарниці на Поділ. Тепер заклад працює на вулиці Костянтинівській.

Тут можна забронювати столик для чаювання, замовити чайну церемонію, придбати чай, посуд і аксесуари для чайної церемонії. Також є магазин-онлайн.

Ціни: чайна церемонія з майстром з одним видом чаю на вибір (або 2 види чаю якщо учасників більше, ніж 5 осіб) – 350 грн/людина.

Адреса: вул. Костянтинівська 22/17, код 157, 2 поверх

Instagram

Кавʼярня з кавою, сніданками та випічкою на Виноградарі. Згодом до меню додадуть вино.

Назва закладу зі шведської означає “залежність”, тому всім відвідувачам обіцяють залежність від Missbruk.

Ціни: деруни з цукіні та креветкою - 325 грн, тост з лососем - 285 грн, круасан з малиною чи персиком - 190 грн, шоссон з яблуками - 110 грн, макарон - 55 грн, капучино - 60 грн, какао - 75 грн.

Адреса: вул. Всеволода Змієнка, 21, ЖК Варшавський Плюс

Instagram

У “Офіс-чай” пропонують bubble tea за класичним рецептом, що з’явився на Тайвані у 80-х роках. Серед смаколиків є японський стритфуд: сендвічі кацу сандо й рисові кульки онігірі.

Ціни: кацу сандо з яйцем «Сніданок» – 160 грн, кацу сандо з тофу – 180 грн, кацу сандо з полуницею/малиною 180 грн, нігірі з тунцем в соусі кімчі – 120 грн, онігірі з копченою сливою – 120 грн, зелений або чорний чай – 100 грн, чай матча – 120 грн

Адреса: Львівська площа, 1

Instagram

На Осокорках в ТРЦ River Mall розпочав роботу новий заклад Pastrami. Він відкрився навпроти кавʼярні Takava і має велику терасу з краєвидом на набережну.

Назва закладу походить від «пастрамі» — мʼясного делікатесу з яловичини. Цей продукт — головний інгредієнт у стравах ресторану.

Ціни: бургер із пастрамі — 265 грн, салат «Цезар» із пастрамі з індички — 245 грн, індичка із соусом тонато — 260 грн, сирна тарілка з трюфельним медом — 250 грн, чізкейк кокос-лайм — 130 грн, макарон — 55 грн, Negroni — 250 грн, лимонад — 110 грн, лате - 85 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 12

Instagram

Другий в Києві бар Rozliwine відкрився на Виноградарі. Є вино власного імпорту, різноманітні авторські коктейлі та твісти на класику.

У Rozliwine організовують вечори із живою музикою та сетами від діджеїв, бранчі та майстер-класи з приготування коктейлів.

Ціни: плато антіпасті — 230 грн, вітелло тонато — 250 грн, паштет із цибулевим конфітюром — 160 грн, Prosecco Segreto — 89 грн/150 мл, Pagos del Rey «Pulpo» — 450 грн/750 мл, коктейль Little Sweety — 220 грн, коктейль Lebowski — 220 грн, коктейль зі смаком цукерок «Київ вечірній» — 250 грн.

Адреса: вул. Олександра Олеся, 6Б

Instagram

Нова кавʼярня на Повітрофлотському проспекті. В меню - кава, кавові напої, какао та лимонади. Є десерти (горішки, круасани, абрикосовий пиріг, брауні, карамельний тарт, моті) і сендвічі (з куркою і фетою, з лососем, з телятиною і журавлиною та манго й чотирма видами сиру).

Для чотирилапих у «Сікрет кап» є вода та безкоштовні смаколики.

Ціни: еспресо – 35 грн, фільтр – 60 грн, капучино – 45 грн, флет-вайт – 55 грн, лате – 60 грн, раф – 65 грн, какао – 50 грн, лимонади – 60 грн.

Адреса: Повітрофлотський проспект, 20/1

Instagram

На майданчику біля Українського Дому розпочав роботу літній простір "Спільний" – місце для відпочинку та особистісного розвитку. Окрім зеленої зони, на території "Спільного" є затишний бар, а також столики з навісом на відкритому повітрі.

У просторі проводять літературні вечори, лекції, майстер-класи та слухають українських виконавців просто неба.

Ціни: сливовий саур - 168 грн, апероль шпріц - 168 грн, негроні - 168 грн, глінтвейн - 178 грн, комбуча - 98 грн, імбирно-маракуєвий лимонад - 68 грн, капучіно - 62 грн, трюфельний сендвіч з куркою — 168 грн, салат з тунцем — 158 грн, абрикосовий тарт — 138 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 2

Instagram

Новий заклад зі сніданками, піцею, бургерами та пастою на Позняках, до 15:00 подають сніданки. Серед позицій: яйця Бенедикт з прошуто котто, вівсянка на кокосовому молоці з гранолою та сезонними фруктами, авокадо-тост з яйцем пашот та омлет або скрембл із трьох яєць.

Барне меню представлене класичними коктейлями, великим вибором міцного алкоголю, пивом, сидром. Є безалкогольні напої, лимонади, кава та чай.

Ціни: яйця Бенедикт з прошуто — 190 грн, салат з тунцем-гриль - 285 грн, борщ - 185 грн, реберця — 367 грн, піца Маргарита — 200 грн, качина ніжка конфі – 395 грн, баскський чизкейк — 135 грн.

Адреса: вул. Олени Пчілки, 8

Instagram

Новий коктейль-бар з готичним дизайном, розташований у підземеллі під м'ясним рестораном BEEF.

Натхненням для страв, які розробили в закладі, стали улюблені страви Папи Римського і стіл «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі. В барному меню - класичні та авторські, спінені, мінімалістичні та декоровані коктейлі.

Ціни: коктейль Notre Dame — 300 грн; коктейль Blood & Sand — 300 грн; коктейль Honey Grail — 300 грн; коктейль Truffled Negroni — 350 грн; коктейль Yuzu Martinez — 300 грн; коктейль Saints Eve — 300 грн.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 11

Instagram

Цвіт

Pet-friendly кафе у ЖК "Сонячна Брама" біля ВДНГ. Готують каву, тарталетки з сезонними ягодами, вишневі та лимонні тарти або сирники зі сметаною. Також є основні страви, боули та меню сніданків.