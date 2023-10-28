Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які придбали хату в селі та речі, що допомогли пережити блекаути

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Моноколесо, шкарпетки на батарейках, радіоприймачі: Кияни розповідають, що їм допомогло пережити минулорічні блекаути

Ніщо краще не гартує і не надає впевненості в очікуванні холодів, аніж вже набутий досвід. Пройшовши випробування минулої осені-зими, українці вже з краще знають, що саме їм може знадобитися у цьому сезоні. І що з пристроїв, навпаки, було зайвим. Містяни поділилися власним досвідом.

На власному досвіді: Ми придбали 100-річну хату у селищі на Львівщині

Ракетні обстріли та відключення світла спонукають киян переїжджати жити подалі від міста.

Подружжя киян, реабілітолог Олександр Ховавко і юристка Наталія Сербіна, восени 2022 року придбали 100-річну хату у селі Поморяни на Львівщині, яку відновили у межах проєкту “Спадщина UA”.

Вони розповіли БЖ про пошук речей з історією, взаємодопомогу мешканців громади, і особливу атмосферу “бабусиної хати”, заради якої і придбали цей дім.

Підбірки

7 українських брендів, які створюють теплий домашній одяг

Підготували добірку українських брендів, у яких можна розшукати свій ідеальний комплект для сну та відпочинку.

Куди піти у Києві 27-29 жовтня: маркет Всі.Свої, барахолка Кураж та Структура Щастя

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

У КМДА розповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку

Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, головну ялинку на Софійській площі встановлять за умови відсутності форс-мажорів.

Радянський герб з Батьківщини-матері та російські дрони виставили у Музеї війни

У Києві вперше від лютого 2022 року відкрився Музей війни. На першому поверсі розташовані відразу три експозиційні локації: «Переозначення», «Наша скарбниця» та виставка під назвою «Guerre en Ukraine». Виставка під назвою «Переозначення» представлена одним експонатом - радянським гербом, знятим зі щита скульптури «Батьківщина-мати».

Відтепер заочної форми навчання не буде: уряд підтримав законопроєкт

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує, що з наступного 2024 року скасовується заочна форма навчання.

Оранжерею на ВДНГ закривають на ремонт

Це пов'язано з ремонтом даху. Закривають оранжерею 30 жовтня. Перевідкриття після ремонту відбудеться 4 грудня.

В університеті Шевченка закрили програми з вивчення російської та білоруської мов

В інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вивчалася російська мова і література, а також білоруська мова і література. В минулому році ці програми закрили.

В Україні більше не буде селищ міського типу: вони стануть «поселеннями»

24 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон №8263 «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Це означає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. Натомість запроваджується новий термін — «поселення».

Термінали «Нової пошти» хочуть обладнати капсулами від обстрілів

Компанія «Нова пошта» перегляне правила безпеки для співробітників терміналів у прифронтових регіонах. Там хочуть облаштувати так звані капсули безпеки.

«Укрзалізниця» планує реконструювати 60 платформ київської міської електрички

«Укрзалізниця» планує оголосити тендер на проєктування 60 платформ для Kyiv City Express. Йдеться про приміське сполучення та найбільш інтенсивні напрямки навколо столиці.

Під Києвом запустили завод з виготовлення модульного житла Hutjet

У Броварах відкрився завод з виготовлення модульних будинків Hutjet потужністю 450 модулів на рік.

Верховний Суд остаточно скасував дозвіл на забудову Микільської Слобідки

Боротьба проти незаконного будівництва на вулиці Микільсько-Слобідській тривала дев'ять років. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Вулицю Тургенєва у Києві пропонують перейменувати на вулицю батальйона імені Шейха Мансура – петиція

Кияни пропонують перейменувати вулицю Тургенєва на вулицю Батальйона імені Шейха Мансура, який від самого початку російської агресії 2014 року допомагає українцям протистояти російській агресії. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міськради.

Мурал на стіні історичного будинку у центрі Києва замалюють коштом художниці

На вулиці Січових Стрільців, 31 зафарбують мурал коштом художниці Євгенії Фурман, за ескізом якої його почали створювати.

Відповідне рішення ухвалила консультативна комісія Департаменту охорони культурної спадщини.

Дитячий майданчик у парку Шевченка, що постраждав від удару рф, відремонтують за 4 млн гривень

У парку Шевченка проводять капітальний ремонт дитячого майданчика, пошкодженого внаслідок масованої ракетної атаки 10 жовтня 2022 року. Роботи планують закінчити до кінця року.

Архітектори і мистецтвознавці збирають підписи проти муралу на бруталістському корпусі КПІ

Мистецтвознавці та архітектори збирають підписи під відкритим листом проти муралу на 9 корпусі КПІ.

З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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