Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які придбали хату в селі та речі, що допомогли пережити блекаути

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Ніщо краще не гартує і не надає впевненості в очікуванні холодів, аніж вже набутий досвід. Пройшовши випробування минулої осені-зими, українці вже з краще знають, що саме їм може знадобитися у цьому сезоні. І що з пристроїв, навпаки, було зайвим. Містяни поділилися власним досвідом.

Ракетні обстріли та відключення світла спонукають киян переїжджати жити подалі від міста.

Подружжя киян, реабілітолог Олександр Ховавко і юристка Наталія Сербіна, восени 2022 року придбали 100-річну хату у селі Поморяни на Львівщині, яку відновили у межах проєкту “Спадщина UA”.

Вони розповіли БЖ про пошук речей з історією, взаємодопомогу мешканців громади, і особливу атмосферу “бабусиної хати”, заради якої і придбали цей дім.

Підбірки

Підготували добірку українських брендів, у яких можна розшукати свій ідеальний комплект для сну та відпочинку.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, головну ялинку на Софійській площі встановлять за умови відсутності форс-мажорів.

У Києві вперше від лютого 2022 року відкрився Музей війни. На першому поверсі розташовані відразу три експозиційні локації: «Переозначення», «Наша скарбниця» та виставка під назвою «Guerre en Ukraine». Виставка під назвою «Переозначення» представлена одним експонатом - радянським гербом, знятим зі щита скульптури «Батьківщина-мати».

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує, що з наступного 2024 року скасовується заочна форма навчання.

Це пов'язано з ремонтом даху. Закривають оранжерею 30 жовтня. Перевідкриття після ремонту відбудеться 4 грудня.

В інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вивчалася російська мова і література, а також білоруська мова і література. В минулому році ці програми закрили.

24 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон №8263 «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Це означає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. Натомість запроваджується новий термін — «поселення».

Компанія «Нова пошта» перегляне правила безпеки для співробітників терміналів у прифронтових регіонах. Там хочуть облаштувати так звані капсули безпеки.

«Укрзалізниця» планує оголосити тендер на проєктування 60 платформ для Kyiv City Express. Йдеться про приміське сполучення та найбільш інтенсивні напрямки навколо столиці.

У Броварах відкрився завод з виготовлення модульних будинків Hutjet потужністю 450 модулів на рік.

Боротьба проти незаконного будівництва на вулиці Микільсько-Слобідській тривала дев'ять років. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Кияни пропонують перейменувати вулицю Тургенєва на вулицю Батальйона імені Шейха Мансура, який від самого початку російської агресії 2014 року допомагає українцям протистояти російській агресії. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міськради.

На вулиці Січових Стрільців, 31 зафарбують мурал коштом художниці Євгенії Фурман, за ескізом якої його почали створювати.

Відповідне рішення ухвалила консультативна комісія Департаменту охорони культурної спадщини.

У парку Шевченка проводять капітальний ремонт дитячого майданчика, пошкодженого внаслідок масованої ракетної атаки 10 жовтня 2022 року. Роботи планують закінчити до кінця року.

Мистецтвознавці та архітектори збирають підписи під відкритим листом проти муралу на 9 корпусі КПІ.

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.