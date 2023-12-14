Гід різдвяно-новорічними містечками Києва

Попри війну й повітряні тривоги, справжнього дива сьогодні чекає кожен українець.

Новорічні ялинки, ярмарки, містечка, ковзанки і резиденції Святого Миколая — ділимося головними зимовими локаціями Києва, де можна відчути святковий настрій.

«Зимова Країна» на ВДНГ

На Новий рік традиційне святкове містечко «Зимова Країна» зустрічає гостей під гаслом «Поділись світлом», закликаючи містян до взаємодопомоги.

Серед розваг на додачу до ялинки і ярмарку пропонують тематичні експозиції та активності. Серед них — імерсивна виставка-казка льодяних скульптур, Венеціанська карусель, експозиція ілюмінованих інсталяцій, колесо огляду, ковзанка, екскурсійний паровоз, «Північний експрес». А також дійства — благодійні концерти, фольклорно-етнографічна вистава, анімаційна програма із живими сніговиками, містечко з ельфами-майстрами прикрас, «Диносвіт» із динозаврами, «Мавка Шоу» й шоу від Санти.

Усі локації мають альтернативні джерела електроживлення. На території містечка облаштували 3 укриття.

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли працюватиме: щодня до 17 березня

Режим роботи: залежно від локації

Вхід: на територію містечка вільний. Вхід до резиденції Санти — 390 грн. Вхід до Різдвяної Фабрики Мрій — 350 грн

Новорічне містечко біля River Mall

Цьогоріч біля River Mall облаштували льодовий майданчик «Кришталева ковзанка» площею 1600 м². Навколо арени розгорнули казкове містечко, де можна покататися на білих кониках.

Також тут є ярмарок із фудкортами, зимові фотозони та незвичайна конусо-циліндрична ялинка.

Адреса: Дніпровська набережна, 12

Коли працюватиме: щодня до 28 січня

Режим роботи: вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 12:00 до 22:00

Вхід: на територію зимового містечка вільний. Вартість відвідування ковзанки — від 370 грн, катання безлімітне

Новорічне містечко біля Blockbuster Mall

Святкова локація біля Blockbuster Mall — для тих, хто любить масштаб. Новорічна ковзанка тут дуже простора — цілих 4 900 м².

На додачу до неї на локації є ярмарок із напоями та смаколиками, лабіринт сяйва та крута крижана гірка.

Адреса: пр-т С. Бандери, 36

Коли працюватиме: щодня до березня

Режим роботи: з 09:00 до 22:00

Вхід: необхідно уточнювати на місці

Новорічне містечко біля Lavina Mall

19 грудня різдвяно-новорічне життя розпочнеться і на північній околиці Києва. Lavina Mall відкриває ковзанку з новорічною ялинкою та атмосферним ярмарком. Вихідними тут гуляє Санта з ельфами, роздаючи подарунки.

Також пропонують святкові фотозони для красивих stories, а зі зручних бонусів — така ж велика, як і ковзанка, безкоштовна парковка.

Адреса: вул. Берковецька, 6Д

Коли працюватиме: повідомлять незабаром

Режим роботи: повідомлять незабаром

Вхід: повідомлять незабаром

«Зима за містом» у Добропарку

У ландшафтному парку Добропарк також відкрилося новорічне містечко. Ялинка тут заввишки 20 метрів і красується на місці зруйнованої окупантами резиденції Доброчара як символ відновлення і незламності України. А поле тюльпанів сяє ліхтариками, як і 50 інших святкових інсталяцій та фотозон.

Вітають гостей парку казкові персонажі, запрошуючи до атракціонів і ярмарку. Дітям — окрема програма: тюбінгова гірка, оглядове колесо, карусель та аніматори.

Також на території парку облаштували теплі зони, аби гості відпочили, зігрілися та насолодилися пряним глінтвейном. У фудкорт-зоні Добропарку можна перекусити, а в ярмарковому будиночку придбати новорічні іграшки, імбирні пряники та багато іншого.

Адреса: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 29 км)

Коли працюватиме: щодня до 21 січня

Режим роботи: з 16:00 до 21:00

Ковзанка Арт-заводу «Платформа» IceLights

1 грудня на території креативного простору Арт-завод «Платформа» запрацювала ковзанка IceLights.

На додачу до катання на льодовій арені гостей локації чекають сотні ліхтариків, гарячі напої, смаколики та казкову атмосферу.

Адреса: маркет-молл «Даринок» вхід Nº6; Арт-завод «Платформа» (вул. Якова Гніздовського, 1А)

Коли працюватиме: необхідно уточнювати на місці

Режим роботи: з понеділка до четверга — з 10:00 до 21:00; з пʼятниця до неділі та у святкові дні — з 10:00 до 22:00

Вхід: 300 грн, катання безлімітне

Головна ялинка країни на Софійській площі

6 грудня в столиці засвітили головну ялинку України. Як і минулого року, вона штучна, заввишки 12 метрів. Тему новорічної локації довкола дерева назвали «Хоробрі серця» і присвятили українським захисникам і захисницям. Ялинку прикрасили іграшки у формі блакитних та жовтих сердець, на верхівці встановили Герб України.

Поруч зі святковим деревом встановили фотозону у вигляді серця, а також маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

Кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку, зробивши донат. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні і волонтерські організації, що долучилися до ініціативи.

Новорічна ялинка й казкові фотозони на Дарниці

На площі біля Дарницької райдержадміністрації цьогоріч засяяла 10-метрова штучна ялинка. Її придбали за позабюджетні кошти до повномасштабного вторгнення.

Поруч розмістили казкову локацію із фотозонами. Вона функціонуватиме з дотриманням режиму економії електроенергії до 10 січня.

Новорічна ялинка та фотозона-вертеп на Оболоні

В Оболонському районі до зимових свят прикрасили ялинку, яке росте на подвір’ї РДА.

Дерево прикрасили іграшками, які район придбав до початку повномасштабної війни. Оздоблення ялинки не має ілюмінації чи елементів, що потребують витрат електроенергії. Так вирішили мешканці району.

Біля ялинки облаштували фотозону у вигляді вертепу.

Новорічна ялинка Деснянського району

У Деснянському районі встановили свою новорічну ялинку. Вона з’явилася на центральній площі району перед кінотеатром «Флоренція».

До оздоблення ялинки долучилися школярі.

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

1 грудня у Великій лаврській дзвіниці відкрилася Резиденція Святого Миколая. Там усі охочі зможуть не тільки написати листа Святому Миколаю, а й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши бажання. Також відвідувачі Резиденції зможуть зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Водночас можна буде оглянути різдвяно-новорічні витвори митців Національної спілки художників України, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва й дизайну імені Михайла Бойчука, оригінальні твори Асоціації майстрів клаптикового шиття України (Ukrainian Quilter's Association) та дитячі малюнки художньої студії «Маленький принц».

Адреса: вул. Лаврська, 9

Коли працюватиме: до 25 грудня щосуботи та щонеділі, а також 19 та 25 грудня

Режим роботи: з 11:00 до 16:00

Вхід: 100 грн, для дошкільнят — безкоштовно

«Головна резиденція Святого Миколая» в «Мамаєвій Слободі»

Резиденцію Святого Миколая зі старовинним козацьким колоритом відкрили в «Мамаєвій Слободі». Там гості зможуть погрітися на пічі, попити чай «Гербата» та почастуватися медовим печивом зі Святим Миколаєм в атмосфері дідухів, вишиваних рушників, сволоків та сухоцвітів.

Щоб отримати від Святого Миколая подарунки, малеча має розказати йому вірш чи заспівати пісню.

Адреса: вул. Михайла Донця, 2

Коли працюватиме: до 26 грудня

Режим роботи: з 10:00 до 18:00

Вхід: щоб попередньо домовитись про відвідування Резиденції Миколая, замовити екскурсію або майстер-клас, необхідно телефонувати за номером 099 47 84 130

Новорічна поштова резиденція

«Укрпошта» цьогоріч відкрила Новорічну поштову резиденцію. Вона прийматиме листи до Святого Миколая від дітей та дорослих.

Написати листа доброму чарівнику можна на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001. На конверті треба обов’язково вказати свою повну адресу з індексом, щоб отримати відповідь від Святого Миколая.

Аби відповідь не загубилася і точно знайшла свого отримувача, необхідно зареєструвати лист на сайті «Укрпошти».

Листи до Святого Миколая прийматимуть до 31 грудня.