Активісти подають скаргу в Європейський суд з прав людини щодо незаконного знесення садиби Зеленських 1890 року.

Про це повідомляє спільнота “Спадщина. Київ”, що захищала будівлю в суді та стала розробником облікової документації на статус памʼятки.

Нагадаємо, що нещодавно Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських.

За словами активіста Дмитра Перова, відповідне рішення прийняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком. Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток.

“Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію Садиби законним. І це, попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиними дозволем видом робіт на памʼятках, згідно Закону – є виключно їх реставрація!”, – зазначає активіст.

Демонтаж будівлі відбувся 19 липня. За словами Перова, забудовник обґрунтував свої дії виданими містобудівними умовами. Подія викликала обурення суспільства, і понад тисяча людей вийшли на протест під стіни КМДА, що стало одним із найбільших протестів на захист культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення.

Рішення Верховного Суду також відхилило касаційні скарги Київської міської прокуратури та громадської організації “Спадщина”, які виступали за захист Садиби Зеленських, зведеної у 1890 році.

Раніше ми писали, що міська влада подасть до суду на забудовника , який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення садиби Зеленських до переліку пам'яток міста Києва .

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Д епартамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

У листопаді волонтери ГО "Спадщина" створили концепцію відновлення садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов