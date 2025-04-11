Житній ринок закликають не приватизувати і визнати памʼяткою – петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію із закликом зберегти Житній ринок і не допустити його приватизації разом з допоміжними спорудами та відкритою торговельною площею, що на вулиці Верхній Вал, 16.

Серед ініціаторів звернення — Леонід Марущак, Ельміра Еттінгер, Олена Борисова та інші дослідники української спадщини.

Вони закликають надати ринку пам'яткоохоронний статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини за видами: архітектура, наука й техніка, монументальне мистецтво, містобудування й ландшафту.

Крім цього, вимагають від КМДА і виконавчих органів Київради не розглядати варіанти передачі комунального підприємства "Житній ринок" у приватну власність. Адже така передача може призвести до руйнації будівлі і нового будівництва на місці критого ринку.

Натомість пропонують створити програму підтримки ринку з коштів міського бюджету для утримання, реставрації, збереження та розвитку об’єкта. Документи на надання статусу памʼятки вже подали до Департаменту охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку .

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстеркласів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

25 лютого інвесткомпанія Inzhur представила киянам проєкт оновлення Житнього ринку в межах громадських обговорень.

На початку березня на Житньому ринку розпочався поточний ремонт даху , під час якого оновлять покрівлю.

Фото: Савелій Барашков