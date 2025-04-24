Inzhur оновила проєкт відновлення Житнього ринку: паркінг прибрали, а панно, стелу і пелюстки на фасаді збережуть

23 квітня компанія Inzhur презентувала вдосконалений проєкт відновлення Житнього ринку після першого публічного обговорення.

Першу візуальну концепцію реконструкції представили ще в лютому на першому публічному обговоренні. Тоді планували повністю реорганізувати зовнішній простір і зонування поверхів: класичний ринок і місце для ярмарку мало бути на другому поверсі й внутрішньому дворику.

У оновленому концепті, за словами засновника та CEO Inzhur Андрія Журжія, прибрали паркінг під вуличним фермерським ринком та ліфт. У компанії пояснили, що в такий спосіб буде збережено природний ландшафт.

Також киянам представили візуалізацію торгівельної зони з відкритими прилавками й критими лавками для постійних продавців по периметру другого поверху.

До того ж, згідно з новою концепцією, відтворене в деталях панно, стела поруч із ринком та пелюстки на фасаді будівлі будуть збережені.

В оновленому проєкті показали, скільки торгових точок можна розмістити на ринку та як інтегрувати автентичні архітектурні елементи.

Також компанія представила проєкт майбутнього юридичного договору між містом і власником.

“Ми готові підписатися під будь-які гарантії щодо збереження історичного вигляду ринку. Але у міста немає чітких тендерних вимог до можливого орендаря ринку або власника”, – кажуть у команді.

Тому Inzhur і юркомпанія Arzinger розробили проєкт юридичного договору між містом і власником, який захищає призначення та архітектуру ринку в разі приватизації, додають в Inzhur.

Згідно з розробленим договором, власник повинен буде:

провести капітальний ремонт Житнього ринку протягом трьох років з моменту укладення договору купівлі-продажу на суму не менше 600 млн гривень із ПДВ;

зберегти наявну архітектуру та ідентичність, зокрема панно, форми та конструкції даху ринку;

зберегти висотність та поверховість ринку;

зберегти функціональне призначення ринку;

якщо будівлю визнають культурною спадщиною — дотримуватися вимог чинного законодавства щодо охорони культурної спадщини.

Якщо інвестор порушить свої зобов’язання, наприклад, змінить функціональне призначення ринку – він повинен буде заплатити штраф у розмірі 10% від вартості ринку і повернути все у попередній стан.

Якщо інвестор проігнорує ці вимоги, то договір з ним розірвуть в односторонньому порядку, і порушник повинен буде відшкодувати збитки. Згідно з проєктом договору, Житній може бути поверненим в комунальну власність.

Компанія також зареєструвала петицію за збереження архітектурної спадщини Житнього ринку та чесні правила його приватизації.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку .

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстеркласів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

Візуалізації: Inzhur