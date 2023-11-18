Найцікавіше за тиждень: Історія київського міського виноробства і маршрут Відрадним

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Розповідаємо про історію київського виноробства та Київщину як винний регіон, а також про 10 сучасних виноробень.

Історик, києвознавець, письменник та засновник проєкту Hidden Kyiv Кирило Степанець розповідає про Відрадний – колишній київський хутір на території промислової зони, який став великим житловим масивом.

Підбірки

Розповідаємо про сім театрів у різних районах Києва, куди можна піти за бажання наповнитись мистецтвом.

Дрони – невід’ємна та важлива частина українського озброєння. Через нинішню війну завдання підготовки інженерів-конструкторів та розвитку галузі БПЛА стало надзвичайно актуальним. Розповідаємо, де у Києві можна навчитися керувати дронами.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Будинок, у якому мешкав письменник Михайло Булгаков за адресою Андріївський узвіз, 13, у місті Києві може бути виключений з реєстру пам'яток національного значення. Його можуть перенести в реєстр об'єктів місцевого значення.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок, за яким українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Підрядник розікрав кошти, що виділили на відновлення музею Т. Шевченка від ракетних обстрілів.

"Пасажири Києва" опублікували найбільші витрати Дептрансу з проєкту бюджету Києва на 2024 рік.

Міністерство оборони разом з агентством Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Музей науки Малої академії наук України разом із ТРЦ Gulliver запускають перший в Україні науковий цирк.

З 9 грудня на набережній торговельно-розважального комплексу River Mall, що на Осокорках, запрацює «Кришталева ковзанка».

Поблизу Городка в Хмельницькій області будують індустріальний парк «Вуглецево нейтральний еко-агро-хаб «Поділля-Городок». Фінансуватиме його ТОВ «Епіцентр К».

У Новосілках на Київщині відкрили протирадіаційне укриття в ліцеї «Ерудит». Сховище має площу майже 1075 м². Його капітально відремонтували за 4 місяці.

Розповідаємо деталі.

На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації замаскували декоративні рельєфні щити із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.

Столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу.

КП "Київський метрополітен" планує придбати літери назв станцій "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв" за 929 тисяч гривень.

Землю на горі Юрковиця, де планували незаконне будівництво, повернули у власність громади Києва.

Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом'янського парку на вулиці генерала Шаповала, 1-3, незважаючи на припис благоустрою.