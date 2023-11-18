Найцікавіше за тиждень: Історія київського міського виноробства і маршрут Відрадним

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Виноградники на Щекавиці та у Ботсаду: Історія київського вина, яку відроджують ентузіасти

Розповідаємо про історію київського виноробства та Київщину як винний регіон, а також про 10 сучасних виноробень.

Невідомий Відрадний: Маршрут цікавої прогулянки Києвом

Історик, києвознавець, письменник та засновник проєкту Hidden Kyiv Кирило Степанець розповідає про Відрадний – колишній київський хутір на території промислової зони, який став великим житловим масивом.

Підбірки

На Троєщині та Чоколівці: 7 театрів Києва, про які ви не знали

Розповідаємо про сім театрів у різних районах Києва, куди можна піти за бажання наповнитись мистецтвом.

Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном

Дрони – невід’ємна та важлива частина українського озброєння. Через нинішню війну завдання підготовки інженерів-конструкторів та розвитку галузі БПЛА стало надзвичайно актуальним. Розповідаємо, де у Києві можна навчитися керувати дронами.

Куди піти у Києві 17-19 листопада: виступ Ницо Потворно, Ніч у КПІ та гастро-винна дегустрація

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Музей Булгакова можуть виключити з реєстру пам'яток національного значення

Будинок, у якому мешкав письменник Михайло Булгаков за адресою Андріївський узвіз, 13, у місті Києві може бути виключений з реєстру пам'яток національного значення. Його можуть перенести в реєстр об'єктів місцевого значення.

Українці зможуть здати теоретичний іспит на отримання водійських прав без навчання в автошколі

Кабінет Міністрів України затвердив порядок, за яким українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

У Києві підрядник розікрав кошти, виділені на відновлення музею Т. Шевченка

Підрядник розікрав кошти, що виділили на відновлення музею Т. Шевченка від ракетних обстрілів.

У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн

"Пасажири Києва" опублікували найбільші витрати Дептрансу з проєкту бюджету Києва на 2024 рік.

Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил

Міністерство оборони разом з агентством Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

В ТРЦ Gulliver незабаром відкриється перший в Україні науковий цирк

Музей науки Малої академії наук України разом із ТРЦ Gulliver запускають перший в Україні науковий цирк.

На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м²

З 9 грудня на набережній торговельно-розважального комплексу River Mall, що на Осокорках, запрацює «Кришталева ковзанка».

На Хмельниччині будують індустріальний парк зі сміттєпереробним заводом та екоТЕЦ

Поблизу Городка в Хмельницькій області будують індустріальний парк «Вуглецево нейтральний еко-агро-хаб «Поділля-Городок». Фінансуватиме його ТОВ «Епіцентр К».

На Київщині облаштували протирадіаційне укриття площею понад 1000 м²

У Новосілках на Київщині відкрили протирадіаційне укриття в ліцеї «Ерудит». Сховище має площу майже 1075 м². Його капітально відремонтували за 4 місяці.

У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну

Розповідаємо деталі.

На станції метро «Вокзальна» замаскували оздоблення з комуністичною символікою

На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації замаскували декоративні рельєфні щити із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.

Залишити коня: пам’ятник Щорсу в Києві можуть демонтувати не повністю

Столична влада розглядає декілька варіантів демонтажу пам’ятника Щорсу.

Метрополітен за майже мільйон гривень закупить таблички для перейменованих станцій

КП "Київський метрополітен" планує придбати літери назв станцій "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв" за 929 тисяч гривень.

Києву повернули землю на Лисій горі, де планували незаконне будівництво

Землю на горі Юрковиця, де планували незаконне будівництво, повернули у власність громади Києва.

Біля Солом'янського парку відновили будівництво ЖК, незважаючи на припис благоустрою

Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом'янського парку на вулиці генерала Шаповала, 1-3, незважаючи на припис благоустрою.

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Опубліковано: 18 листопада 2023
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