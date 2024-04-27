Найцікавіше за тиждень: 7 атмосферних коворкінгів Києва та 7 місць, куди поїхати навесні
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
7 українських стартапів, які запустили під час повномасштабного вторгнення
БЖ розповідає про 7 українських стартапів, які з’явились під час повномасштабного вторгнення.
Де працювати фрілансерам: 7 атмосферних коворкінгів Києва
Розповідаємо про найатмосферніші місця, де комфортно працювати та заводити корисні знайомства.
Сезон спаржі: смачні рецепти на сніданок, обід і вечерю
Склали для вас повноцінне меню на день зі спаржею — сніданок, обід, вечеря та полуденок-перекуска.
Куди піти у Києві 26-28 квітня: Надя Дорофєєва, Кураж та спецпоказ фільму "Я і Фелікс"
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Де відпочити в Україні: 7 місць, куди поїхати навесні
Зібрали список цікавих та різноманітних локацій в Україні, куди можна поїхати навесні.
Новини
Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється в оновленому форматі: коли відкриття
Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється у травні цього року, але точну дату оголосять найближчим часом.
Гамбург передав Києву пасажирські автобуси та "швидкі"
Київ отримав від Гамбурга 3 міських пасажирських автобуси Mercedes з низькою підлогою, сучасним салоном та системою кондиціонування, а також 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes.
Станції метро “Почайна” і “Тараса Шевченка” не закриватимуть на час ремонту — КМДА
Станції метро “Тараса Шевченка” та “Почайна” не будуть закривати на час планового ремонту.
У садибі Горбунової відновили будівельні роботи попри відсутність дозволів
У Києві в садибі Горбунової на вулиці Алли Тарасової, 6 та 6-Б, відновили будівельні роботи.
Пляжний сезон у Києві не відкриватимуть — КМДА
У Києві не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану.
На Оболоні розпочався демонтаж 50 МАФів: що буде на їхньому місці
На вулиці Володимира Івасюка, що на Оболоні розпочали демонтаж 50 МАФів.
На Подолі за 3,3 млн гривень відреставрують історичний будинок Биковського
На Подолі планують відреставрувати кам’яницю київського війта (“будинок Яна Биковського”).
Американські благодійники відновили зруйнований будинок на Київщині: фото
У селі Мироцьке Бучанського району відбудували зруйнований житловий будинок на вулиці Центральній, 6.
Вулицю Богатирську капітально відремонтують: що планують зробити
Вулицю Богатирську на Оболоні капітально відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності, повідомляє КМДА.
Земельну ділянку біля Біличанського лісу повернули Києву
Господарський суд повернув Києву земельну ділянку біля Біличанського лісу. На ній розташована траса Р-30.
Петиція про демонтаж пам'ятника Булгакову в Києві набрала необхідні голоси
Петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 000 голосів.
Автостанцію біля київського вокзалу реконструюють за майже 70 млн гривень
Компанія Concord Capital планує реконструювати автостанцію біля Київського ж/д вокзалу. На це планують витратити від 50 до 70 млн грн.
У Києві відновлюють купол Будинку вчителя, що постраждав від атаки рф: фото
У Києві завершують відновлення скляного куполу Будинку вчителя в Києві. 10 жовтня 2022 року він постраждав від масованої атаки рф.
Колишню Арки дружби народів не будуть демонтовувати, а простір навколо неї отримає нову концепцію
У Києві не будуть демонтовувати Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів), але її сенс буде переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.
Команда Самосаду облаштує поп-ап парк біля кінотеатру “Жовтень”: деталі
Біля кінотеатру “Жовтень” планують облаштувати нове місце в форматі pop-up парку.