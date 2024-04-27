Найцікавіше за тиждень: 7 атмосферних коворкінгів Києва та 7 місць, куди поїхати навесні

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

БЖ розповідає про 7 українських стартапів, які з’явились під час повномасштабного вторгнення.

Розповідаємо про найатмосферніші місця, де комфортно працювати та заводити корисні знайомства.

Склали для вас повноцінне меню на день зі спаржею — сніданок, обід, вечеря та полуденок-перекуска.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали список цікавих та різноманітних локацій в Україні, куди можна поїхати навесні.

Новини

Парк-пам'ятка "Межигір'я" відкриється у травні цього року, але точну дату оголосять найближчим часом.

Київ отримав від Гамбурга 3 міських пасажирських автобуси Mercedes з низькою підлогою, сучасним салоном та системою кондиціонування, а також 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes.

Станції метро “Тараса Шевченка” та “Почайна” не будуть закривати на час планового ремонту.

У Києві в садибі Горбунової на вулиці Алли Тарасової, 6 та 6-Б, відновили будівельні роботи.

У Києві не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану.

На вулиці Володимира Івасюка, що на Оболоні розпочали демонтаж 50 МАФів.

На Подолі планують відреставрувати кам’яницю київського війта (“будинок Яна Биковського”).

У селі Мироцьке Бучанського району відбудували зруйнований житловий будинок на вулиці Центральній, 6.

Вулицю Богатирську на Оболоні капітально відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності, повідомляє КМДА.

Господарський суд повернув Києву земельну ділянку біля Біличанського лісу. На ній розташована траса Р-30.

Петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 000 голосів.

Компанія Concord Capital планує реконструювати автостанцію біля Київського ж/д вокзалу. На це планують витратити від 50 до 70 млн грн.

У Києві завершують відновлення скляного куполу Будинку вчителя в Києві. 10 жовтня 2022 року він постраждав від масованої атаки рф.

У Києві не будуть демонтовувати Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів), але її сенс буде переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Біля кінотеатру “Жовтень” планують облаштувати нове місце в форматі pop-up парку.