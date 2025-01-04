“Охматдит” повністю відновлять у 2025 році

Протягом 2025 року буде повністю відновлено пошкоджений корпус НДСЛ “Охматдит”. Також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МОЗ України Віктор Ляшко.

"Я думаю, що ми повністю відновимо новий корпус упродовж 2025 року, і розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу на території "Охматдиту", — зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, будівництво ще одного корпусу може розпочатися на місці старого хірургічного корпусу, який після ракетної атаки росіян не підлягає відновленню. Його фінансування відбудеться за участю Світового банку.

Також міністр повідомив, що під час атаки було пошкоджено чотири корпуси лікарні. З відновленням нового корпусу є труднощі через використання специфічних матеріалів і технологій.

“Щоб його відновити, ми залучили найкращі проєктні організації в Україні, щоб вони зробили повноцінний технічний звіт з інструментальними дослідженнями, щоб подивилися і стіни, і вентиляцію, і чисті приміщення. За цим робиться проєкт. Кошти на його відновлення є, вони заморожені й чекають того моменту, коли ми оберемо компанію, яка все зробить”, — сказав Ляшко.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 року ворог завдав ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Проте вже у жовтні стало відомо, що “Охматдит” підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні. Платником у зазначеній закупівлі є БФ “Таблеточки”.

У листопаді в “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи. Розпочати відбудову планували навесні.

Фото: пресслужба МОЗ