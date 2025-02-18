Компанія Inzhur представить проєкт оновлення Житнього ринку: киян запрошують на обговорення

25 лютого на території Житнього ринку відбудеться презентація проєкту його реконструкції від інвесткомпанії Inzhur.

Інвестори планують вкласти в оновлення 500-700 млн грн.

Проєкт передбачає перетворення Житнього ринку на сучасний гастрономічний і культурний центр, схожий на європейські ринки, такі як Time Out Market у Лісабоні, La Boqueria в Барселоні та Borough Market у Лондоні.

На другому поверсі та у внутрішньому дворі працюватиме фермерський ринок із продукцією від виробників з усієї країни.

Перший поверх стане фудхолом із 600 посадковими місцями, а також майданчиком для культурних подій і концертів.

Третій поверх розділять між собою панорамний ресторан, фітнес-зал та міські теплиці для вирощування зелені.

У підвалі облаштують паркінг, адміністративні приміщення та укриття.

Публічний захід складатиметься з трьох частин:

презентація аналітики, яка включає економічні розрахунки, фінансову модель ринку та функціональне зонування простору;

демонстрація візуальної концепції проєкту;

громадське обговорення, під час якого автори проєкту відповідатимуть на запитання киян і журналістів.

Вхід на захід вільний.

Концепцію реконструкції розробили міжнародне консалтингове агентство Colliers та українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development. За розрахунками, оновлений ринок зможе приймати 5–10 тисяч відвідувачів щодня.

Нагадаємо, що 23 січня 2025 року у Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку .

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея ділився документом від 21 січня, у якому йдеться про те, що Київська міська рада прийняла рішення забезпечити проведення аукціону щодо продажу Житнього ринку.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

19 березня 2024 року влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

Фото: kmr.gov.ua; Inzhur