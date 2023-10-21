Самое интересное за неделю: История киевлян, которые реставрируют старые городские двери и гид Соломенкой

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

В Киеве активисты ОО «Справжній Київ» восстанавливают старинные двери химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Так горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова , который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.

Координатор движения Нелли Чудна рассказывает , как активисты собственными силами сохраняют аутентичные двери в Киеве, встречаются с сопротивлением соседей и пытаются сделать восстановление модным.

В рубрике "За что я люблю свой район" жители киевских районов рассказывают, за что они любят их и ненавидят, делятся историями и советуют интересные места.

О Соломенке рассказывает музыкант , автор хита о псе Патроне Иван Марунич.

Подборки

Собрали семь брендов, у которых можно купить вещи, созданные с любовью к столице.

Со шницелем или с мраморной говядиной, с тигровыми креветками или с растительным мясом, с фалафелем или с сыром... В лаваше, в булочке из ферментированного теста или на тарелке, на угле или на гриле.

Рассказываем, где в Киеве готовят шаурму, денеры, гирос и другие подобные блюда.

Новости

Недавно администрация КПИ сообщила о намерении нанести на фасад 9 корпуса мурал. Появились первые эскизы, от которых студенты отказались, но после этого предложили новые.

Теперь ее должны рассмотреть городские власти.

На Крещатике начали разбирать историческое здание 1880 года

Несмотря на предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА, памятник архитектуры – дом Целестина Верле – продолжают разбирать.

Комиссия по вопросам сохранения и защиты культурного наследия поддержала петицию по поводу запрета сноса исторических зданий в Киеве, но депутаты предлагают привлечь к работе и другие Департаменты и создать рабочую группу.

В течение двух недель должны привести в порядок два прощальных зала. В следующем году планируют начать реставрацию.

За самовольную установку балконов, дверей, террас или достроек на достопримечательностях уже штрафуют, но суммы штрафов хотят увеличить.

19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне стала доступной для посещения . А 20 октября открыли доступ к смотровой площадке на Родине-Матери.

Помощь в строительстве системы управления отходами предложила международная компания Miyamoto International.

На реставрацию потратят 10,5 тысячи гривен. Восстановлением будет заниматься общественная организация "Справжній Київ". Ранее демонтировали старинную витражную дверь коммунальной аптеки «Фармация», расположенной на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. Дверь удалось сохранить.

Рассказываем, что происходит.

В 2024 году в Киеве появятся дождевые сады, которые снизят нагрузку на основную систему канализации. Также коммунальщики планируют начать озеленение трамвайных путей и остановок общественного транспорта.

По ул. Генерала Шаповала 1-3 выполняются строительные работы на границе Соломенского ландшафтного парка. Местные жители призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку. В настоящее время строительство приостановили.

Украинская студия дизайна и архитектуры MAKHNO Studio представила концепт остановки-хранилища из 3D-печати. В настоящее время проект проходит испытания. Остановку-хранилище проверяют на стойкость, тестируют разные смеси, ищут идеальное соотношение прочности и стоимости.

В ресторане можно отведать разные виды тостов, салатов, десертов, завтраки и напитки.

Заведение заработает 21 октября на улице Саперно-Слободской, 25/4.