Самое интересное за неделю: История киевлян, которые реставрируют старые городские двери и гид Соломенкой

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Анна Григораш
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Как активисты в Киеве реставрируют старинные двери и продолжают дело погибшего на войне Сергея Миронова

В Киеве активисты ОО «Справжній Київ» восстанавливают старинные двери химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Так горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова, который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.

Координатор движения Нелли Чудна рассказывает, как активисты собственными силами сохраняют аутентичные двери в Киеве, встречаются с сопротивлением соседей и пытаются сделать восстановление модным.

За что я люблю Соломенку: Гид по району от Ивана Марунича

В рубрике "За что я люблю свой район" жители киевских районов рассказывают, за что они любят их и ненавидят, делятся историями и советуют интересные места.

О Соломенке рассказывает музыкант, автор хита о псе Патроне Иван Марунич.

Подборки

7 украинских брендов, которые создают вещи с символикой Киева

Собрали семь брендов, у которых можно купить вещи, созданные с любовью к столице.

28 заведений с шаурмой в Киеве

Со шницелем или с мраморной говядиной, с тигровыми креветками или с растительным мясом, с фалафелем или с сыром... В лаваше, в булочке из ферментированного теста или на тарелке, на угле или на гриле.

Рассказываем, где в Киеве готовят шаурму, денеры, гирос и другие подобные блюда.

Как выглядел Киев в 80-х и 90-х: атмосферные фото Виталия Кузовкова

Новости

На стенах 9 корпуса КПИ хотят нарисовать мурал: Студенты против

Недавно администрация КПИ сообщила о намерении нанести на фасад 9 корпуса мурал. Появились первые эскизы, от которых студенты отказались, но после этого предложили новые.

Петиция о создании прозрачного механизма согласования муралов в Киеве набрала голоса

Теперь ее должны рассмотреть городские власти.

На Крещатике начали разбирать историческое здание 1880 года

Несмотря на предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА, памятник архитектуры – дом Целестина Верле – продолжают разбирать.

Киевсовет не поддержал петицию о запрете сноса исторических зданий

Комиссия по вопросам сохранения и защиты культурного наследия поддержала петицию по поводу запрета сноса исторических зданий в Киеве, но депутаты предлагают привлечь к работе и другие Департаменты и создать рабочую группу.

В киевском крематории начали ремонт: что планируют сделать

В течение двух недель должны привести в порядок два прощальных зала. В следующем году планируют начать реставрацию.

В Киеве увеличат штрафы за надстроенные балконы на исторических памятниках

За самовольную установку балконов, дверей, террас или достроек на достопримечательностях уже штрафуют, но суммы штрафов хотят увеличить.

В Киеве открыли смотровую площадку на щите Родины-Матери

19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне стала доступной для посещения . А 20 октября открыли доступ к смотровой площадке на Родине-Матери.

В Киевской области построят завод по переработке отходов

Помощь в строительстве системы управления отходами предложила международная компания Miyamoto International.

Киевляне собрали деньги на реставрацию старинной двери аптеки на Хмельницкого

На реставрацию потратят 10,5 тысячи гривен. Восстановлением будет заниматься общественная организация "Справжній Київ". Ранее демонтировали старинную витражную дверь коммунальной аптеки «Фармация», расположенной на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. Дверь удалось сохранить.

Во львовском офисе сети ресторанов !Fest провели обыски

Рассказываем, что происходит.

В Киеве планируют обустроить дождевые сады и озеленить трамвайные пути

В 2024 году в Киеве появятся дождевые сады, которые снизят нагрузку на основную систему канализации. Также коммунальщики планируют начать озеленение трамвайных путей и остановок общественного транспорта.

В Соломенском ландшафтном парке приостановили строительство ЖК

По ул. Генерала Шаповала 1-3 выполняются строительные работы на границе Соломенского ландшафтного парка. Местные жители призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку. В настоящее время строительство приостановили.

MAKHNO Studio представили концепт остановки-хранилища из 3D-печати: как это выглядит

Украинская студия дизайна и архитектуры MAKHNO Studio представила концепт остановки-хранилища из 3D-печати. В настоящее время проект проходит испытания. Остановку-хранилище проверяют на стойкость, тестируют разные смеси, ищут идеальное соотношение прочности и стоимости.

В центре Варшавы открылся первый Milky Bar

В ресторане можно отведать разные виды тостов, салатов, десертов, завтраки и напитки.

«Україна БЕЗ сміття» открывает собственное кафе: где и когда

Заведение заработает 21 октября на улице Саперно-Слободской, 25/4.

Опубликовано: 21 октября 2023
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