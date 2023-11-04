Самое интересное за неделю: Истории киевлян, которые открывают заведения в Киеве и популярные комики о сборах миллионов на ВСУ

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Почти с нуля: Как каскадеры, музыканты и культурные менеджеры открывают кафе и бары в Киеве

Каждый месяц в Киеве появляется от 20 до 30 новых заведений. Иногда кафе и бары открывают люди, которые сделали карьеру в совсем других индустриях.

Мы пообщались с ними о первых успехах и факапах, чтобы понять, что стояло за этим решением, тяжело ли было начинать новый бизнес с нуля, не жалеют ли они об этом и какие советы могут дать другим.

Просто скинь донат: Василий Байдак, Антон Тимошенко, Рамиль и Амиль Насировы – о креативном сборе миллионов на ВСУ

После 24 февраля 2022 года в Украине случился бум стендапа – украинские комики собирают тысячные залы в городах и миллионы просмотров на YouTube. А еще регулярно запускают сборы на ВСУ и придумывают все более креативные способы привлечь аудиторию к помощи военным.

Поговорили с самыми известными стендаперами – Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Рамилем и Амилем Насировыми из группы Курган & Agregat об их креативных сборах на ВСУ.

Финал "Короны" и украинская премьера на Netflix: 11 сериалов ноября

Собрали список долгожданных сериалов ноября.

25 заведений, открывшихся в Киеве в октябре

Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в октябре.

Куда пойти в Киеве 3-5 ноября: Браты Гадюкины, маркет украинских брендов и виниловая ярмарка

Собрали 11 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Где искать военные вакансии в Украине: от IT до боевых

ТЦК – не единственные рекрутеры на военную службу. Найти военные вакансии можно через платформы поиска работы, а также обратившись непосредственно в подразделения или бригады. Рассказываем о доступных способах поиска военных вакансий.

Новости

В Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа. Документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

В Украине запустят смарт-мобилизацию: что изменится и когда ждать

В Украине хотят запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться. Министр цифровой трансформации заявляет, что эта система может заработать уже через один-два месяца.

Во время ремонта дорожек на Гидропарке городу нанесли 300 тыс. гривен ущерба

Чиновник КП "Киевзеленстрой" получил сообщение о подозрении из-за ремонта дорожек в Гидропарке с убытком в 300 тыс. грн.

13 украинских сыров признали лучшими в мире

В этом году 13 украинских сыров завоевали звание лучших в мире на международном конкурсе World Cheese Awards 2023, который состоялся в Норвегии.

Комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов

Постоянная комиссия по культурному наследию единогласно поддержала петицию против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

На Подоле заменят баннер на заброшенной исторической усадьбе почти за 400 тысяч грн

На улице Сагайдачного, 20/2 заменят баннер на особняке Федора Коробки почти за 400 тысяч грн. В настоящее время усадьба находится в заброшенном состоянии.

Дом Рональда МакДональда построят на месте исторического здания ХІХ века

Рассказываем детали.

На Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским мостом

31 октября на Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским путепроводом.

Модернистскому зданию «Квіти України» вернули статус памятки в апелляционном суде

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение ОАСК о лишении статуса памятника модернистского павильона «Квіти України».

В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления

В Киеве вводят систему автоматического регулирования подачи отопления. Теперь подачу тепла будут менять в зависимости от температуры на улице.

В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов

С 1 ноября на зеленой ветке киевского метро будет курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов.

Земельная комиссия Киевсовета отдала под снос дом-памятник на Прорезной

Земельная комиссия Киевского городского совета отдала под снос флигель Усадьбы Грубера на Прорезной, 25А. Здание имеет статус памятки архитектуры градостроительства.

FlixBus запустил новый автобусный маршрут из Киева в Дрезден и Лейпциг

FlixBus открыл новую автобусную линию из Киева в Дрезден и Лейпциг в восточной Германии. Это первый автобусный маршрут компании, который соединит Украину с восточной Германией и 25 линия в украинской сети FlixBus.

В Киеве открыли семейный дом "Дача" для проживания семей с тяжелобольным детьми: что там есть

В Киеве открыли семейный дом «Дача» для семей тяжелобольных детей, которые проходят лечение вдали от своих домов. Здесь они смогут проживать бесплатно рядом с больницей.

Начальник метрополитена рассказал, когда возобновится строительство метро на Виноградаре

Строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.

Опубликовано: 04 ноября 2023
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