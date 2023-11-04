Самое интересное за неделю: Истории киевлян, которые открывают заведения в Киеве и популярные комики о сборах миллионов на ВСУ

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Каждый месяц в Киеве появляется от 20 до 30 новых заведений . Иногда кафе и бары открывают люди, которые сделали карьеру в совсем других индустриях.

Мы пообщались с ними о первых успехах и факапах, чтобы понять, что стояло за этим решением, тяжело ли было начинать новый бизнес с нуля, не жалеют ли они об этом и какие советы могут дать другим.

После 24 февраля 2022 года в Украине случился бум стендапа – украинские комики собирают тысячные залы в городах и миллионы просмотров на YouTube. А еще регулярно запускают сборы на ВСУ и придумывают все более креативные способы привлечь аудиторию к помощи военным.

Поговорили с самыми известными стендаперами – Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Рамилем и Амилем Насировыми из группы Курган & Agregat об их креативных сборах на ВСУ.

Собрали список долгожданных сериалов ноября.

Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в октябре.

Собрали 11 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

ТЦК – не единственные рекрутеры на военную службу. Найти военные вакансии можно через платформы поиска работы, а также обратившись непосредственно в подразделения или бригады. Рассказываем о доступных способах поиска военных вакансий.

Новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа. Документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

В Украине хотят запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться. Министр цифровой трансформации заявляет, что эта система может заработать уже через один-два месяца.

Чиновник КП "Киевзеленстрой" получил сообщение о подозрении из-за ремонта дорожек в Гидропарке с убытком в 300 тыс. грн.

В этом году 13 украинских сыров завоевали звание лучших в мире на международном конкурсе World Cheese Awards 2023, который состоялся в Норвегии.

Постоянная комиссия по культурному наследию единогласно поддержала петицию против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

На улице Сагайдачного, 20/2 заменят баннер на особняке Федора Коробки почти за 400 тысяч грн. В настоящее время усадьба находится в заброшенном состоянии.

Рассказываем детали.

31 октября на Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским путепроводом.

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение ОАСК о лишении статуса памятника модернистского павильона «Квіти України».

В Киеве вводят систему автоматического регулирования подачи отопления. Теперь подачу тепла будут менять в зависимости от температуры на улице.

С 1 ноября на зеленой ветке киевского метро будет курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов.

Земельная комиссия Киевского городского совета отдала под снос флигель Усадьбы Грубера на Прорезной, 25А. Здание имеет статус памятки архитектуры градостроительства.

FlixBus открыл новую автобусную линию из Киева в Дрезден и Лейпциг в восточной Германии. Это первый автобусный маршрут компании, который соединит Украину с восточной Германией и 25 линия в украинской сети FlixBus.

В Киеве открыли семейный дом «Дача» для семей тяжелобольных детей, которые проходят лечение вдали от своих домов. Здесь они смогут проживать бесплатно рядом с больницей.

Строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.