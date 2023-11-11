Самое интересное за неделю: Как киевляне восстали против муралов и как благотворительный фонд помогает пожилым людям

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Облико мурале: Как киевляне восстали против муралов в городе и чем это может закончиться

На днях постоянная комиссия по культурному наследию КГГА поддержала петицию киевлян, направленную против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия. "Публичное пространство города принадлежит всем киевлянам, и было бы справедливо согласовывать этот вопрос по прозрачной процедуре", - говорится в документе.

Рассказываем, почему именно сейчас в Киеве происходит вторая волна "мурального бума" и как это урегулировать.

Коврик, как у бабушки: Как фонд "Юлині бабусі" делает крафтовые коврики и помогает одиноким пожилым людям

Радиоведущая утреннего шоу "Хеппі Ранок" на Хит FM Юлия Карпова во время полномасштабного вторжения основала благотворительный фонд "Юлині бабусі". Он занимается одинокими пожилыми людьми в семи украинских приютах.

Мы побеседовали с Юлией о том, как работает фонд и как помочь одиноким бабушкам и дедушкам достойно проживать старость.

Подборки

7 студий в Киеве, где можно записать подкаст

Рассказываем, где можно записать подкаст в Киеве. В некоторых студиях также можно проводить стримы, вебинары, записывать влоги и другие аудио- и видеоформаты.

Куда пойти в Киеве 10-12 ноября: маркет Все.Свои, фестиваль вина и сыра и День освобождения Херсона

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

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Рассказываем о 7 украинских брендах, которые производят одежду и обувь из конопли.

Новости

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В Соломенском ландшафтном парке снова возобновилось строительство. Рассказываем детали.

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В Виннице на двух улицах с трамвайными путями обустроили "венские остановки". Рассказываем зачем они нужны.

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Внедрение системы пересадочного билета в общественном транспорте продолжительностью в 90 минут откладывается до завершения в Украине действия военного положения. В КГГА отмечают, что ввести билет пока технически невозможно из-за остановки транспорта во время воздушных тревог.

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Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал разрешения на снос здания по улице Прорезной, 25А, которая является памятником архитектуры градостроительства.

На аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле

Первого ноября в системе Prozorro. Продажи успешно состоялся аукцион по продаже здания ресторана «Щекавица» на киевском Подоле. Это была 17 попытка продать объект.

Общине Киева вернули земли заказника «Совская балка» и парка отдыха «Совский парк»

Прокуратура вернула общине Киева земельный участок водного фонда по улице Петра Радченко. Она входит в охранную зону ландшафтного заказника «Совская балка» и парка отдыха «Совский парк».

Жители Оболони подали в суд на Киевсовет: они против создания аквапаркинга за 120 млн грн

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В этом году новогоднюю елку на Софийской площади установят на средства меценатов.

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В поселке Коротичи Харьковской области строят защитное строение под землей, где смогут учиться дети. Здание будет способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Опубликовано: 11 ноября 2023
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