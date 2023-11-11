Самое интересное за неделю: Как киевляне восстали против муралов и как благотворительный фонд помогает пожилым людям

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

На днях постоянная комиссия по культурному наследию КГГА поддержала петицию киевлян , направленную против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия. "Публичное пространство города принадлежит всем киевлянам, и было бы справедливо согласовывать этот вопрос по прозрачной процедуре", - говорится в документе.

Рассказываем, почему именно сейчас в Киеве происходит вторая волна "мурального бума" и как это урегулировать.

Радиоведущая утреннего шоу "Хеппі Ранок" на Хит FM Юлия Карпова во время полномасштабного вторжения основала благотворительный фонд "Юлині бабусі". Он занимается одинокими пожилыми людьми в семи украинских приютах.

Мы побеседовали с Юлией о том, как работает фонд и как помочь одиноким бабушкам и дедушкам достойно проживать старость.

Подборки

Рассказываем, где можно записать подкаст в Киеве. В некоторых студиях также можно проводить стримы, вебинары, записывать влоги и другие аудио- и видеоформаты.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Рассказываем о 7 украинских брендах, которые производят одежду и обувь из конопли.

Новости

4 ноября в Киеве демонтировали золотую звезду с обелиска в честь "города-героя Киева" на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Полицейские Киева начали измерять скорость движения транспорта на аварийно-опасных участках, где происходит наибольшее количество ДТП с тяжелыми последствиями.

L'Oréal Украина вместе с Национальным реабилитационным центром "Несокрушимые" запустили Всеукраинский социальный проект "Не до красоты", цель которого помочь женщинам избавиться от следов войны на лице и теле и залечить душевные раны.

В Соломенском ландшафтном парке снова возобновилось строительство. Рассказываем детали.

В Виннице на двух улицах с трамвайными путями обустроили "венские остановки". Рассказываем зачем они нужны.

Внедрение системы пересадочного билета в общественном транспорте продолжительностью в 90 минут откладывается до завершения в Украине действия военного положения. В КГГА отмечают, что ввести билет пока технически невозможно из-за остановки транспорта во время воздушных тревог.

Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал разрешения на снос здания по улице Прорезной, 25А, которая является памятником архитектуры градостроительства.

Первого ноября в системе Prozorro. Продажи успешно состоялся аукцион по продаже здания ресторана «Щекавица» на киевском Подоле. Это была 17 попытка продать объект.

Прокуратура вернула общине Киева земельный участок водного фонда по улице Петра Радченко. Она входит в охранную зону ландшафтного заказника «Совская балка» и парка отдыха «Совский парк».

Жители Оболони выступают против создания аквапаркинга на улице Приречная. Активисты требуют создания парка «Приречная» без застроек. В целях сохранения рекреационной зоны они подали в суд на Киевсовет и создали общественную организацию.

Исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого на днях возобновили строительные работы, начал проседать.

В этом году новогоднюю елку на Софийской площади установят на средства меценатов.

С сентября в столице демонтировали около 1850 МАФов и торговых палаток, которые размещались на улицах без разрешительных документов.

Киев получил в качестве благотворительной помощи средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский.

В поселке Коротичи Харьковской области строят защитное строение под землей, где смогут учиться дети. Здание будет способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.