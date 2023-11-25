Самое интересное за неделю: Воспоминания о еде на Майдане и как начиналась Революция достоинства

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

«Чай и бутерброды были как причастие, обряд инициации»: Воспоминания о еде на Майдане

10 лет назад, 21 ноября, на странице Мустафы Найема появилось сообщение: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Репост всячески приветствуется!». Так начался Евромайдан, а в результате – Революция Достоинства.

Мы попросили участников событий поделиться с БЖ своими воспоминаниями и фотографиями о том, какой была еда на Майдане.

Этот день 10 лет назад: Как в Киеве начинался Евромайдан и Революция достоинства

Рассказываем в деталях, как начинался Евромайдан и Революция достоинства.

Подборки

4 украинских бренда, которые создают военную форму для женщин

Собрали четыре украинских бренда, которые шьют военную форму для женщин. Создавая ее, эти марки учитывают особенности женского телосложения и заботятся о функциональности и комфорте одежды.

Где заниматься йогой в Киеве: 7 студий

Рассказываем о семи киевских йога-студиях, где можно практиковаться в асанах.

Куда пойти в Киеве 24-26 ноября: Жадан и Собаки, маркет Все.Свои и дегустация вин в Squat

Собрали 12 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Бренды одежды, которые создали украинские военные и волонтеры

Рассказываем, где приобрести тхуди, посвященные силам ПВО и гавайские рубашки от ветерана Дениса Квебека.

Новости

Киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади

Жители столицы требуют от местных властей демонтировать МАФы возле Центрального железнодорожного вокзала города. По их словам, МАФы перекрывают пешеходную зону. Об этом говорится в тексте петиции, зарегистрированной на сайте Киевского городского совета.

Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить

По иску Киевской городской прокуратуры исполнено решение суда и возвращено общине Киева земельный участок в Оболонском районе города площадью 0,6 га и стоимостью 24,2 млн гривен.

Три украинки вошли в проект BBC «100 женщин» в 2023 году

В список попали советница по климатической политике Ирина Ставчук, писательница Оксана Забужко и защитница прав детей Елена Розвадовская.

В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей

Сегодня официально открыли новый 115-метровый мост через реку Ирпень в Романовке. Старый взорвали в начале полномасштабного вторжения.

"Укрзалиця" назначила 14 новых рейсов на 2024 год

В новом графике движения поездов на 2024 год "Укрзалізниця" назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

На Андреевском спуске на крыше "Замка Ричарда" начали возводить надстройку

На крыше "Замка Ричарда", который является памятником архитектуры и располагается на Андреевском спуске, начали возводить незаконную надстройку.

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны и Work.ua подписали соглашение о сотрудничестве

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Рекрутинг». По словам Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.

Зону отдыха на Оболонском острове планируют открыть ко Дню Киева: визуализации

На острове Оболонский продолжаются работы по обустройству зоны отдыха. Их планируют окончить ко Дню Киева в 2024 году.

На железнодорожном вокзале Киева заработали лифты для маломобильных людей

На железнодорожном вокзале Киева заработали новые лифты, позволяющие свободно передвигаться по вокзалу маломобильным пассажирам.

В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка»

В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка», которая рассчитана на 640 жителей и состоит из 20 двухэтажных модульных домов на 160 квартир.

В Киевской области планируют построить предприятие по переработке отходов от разрушенных зданий

В Киевской области в рамках пилотного проекта обращения с отходами, которые образовались в результате разрушений, вызванных боевыми действиями, планируется построить предприятие по переработке отходов, обустроить для него площадку и фиксировать план переработки.

Через год в Киеве обустроили 40 кольцевых развязок

В каждом районе города обустроили от трех до пяти кольцевых развязок. Первоначально их обустроили на перекрестках улиц местного значения. Это позволяет снижать аварийность на проезжей части «с чрезмерным и неупорядоченным пространством».

Граффити Бенкси, созданные в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее

Граффити британского художника Бенкси, написанные в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее.

В Киеве запретили создавать новые муралы

В Киеве введен временный запрет на создание новых муралов к моменту разработки и утверждения Киевским городским советом прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.

Заказнику «Протасов Яр» присвоили имя погибшего активиста Романа Ратушного

Киевсовет проголосовал за присвоение заказнику «Протасов Яр» мне активиста и военного Романа Ратушного. За соответствующее решение проголосовали 76 депутатов, против голосов не было.

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Опубликовано: 25 ноября 2023
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