Самое интересное за неделю: Воспоминания о еде на Майдане и как начиналась Революция достоинства

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

10 лет назад, 21 ноября, на странице Мустафы Найема появилось сообщение: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Репост всячески приветствуется!». Так начался Евромайдан, а в результате – Революция Достоинства.

Мы попросили участников событий поделиться с БЖ своими воспоминаниями и фотографиями о том, какой была еда на Майдане.

Рассказываем в деталях, как начинался Евромайдан и Революция достоинства.

Подборки

Собрали четыре украинских бренда, которые шьют военную форму для женщин. Создавая ее, эти марки учитывают особенности женского телосложения и заботятся о функциональности и комфорте одежды.

Рассказываем о семи киевских йога-студиях, где можно практиковаться в асанах.

Собрали 12 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Рассказываем, где приобрести тхуди, посвященные силам ПВО и гавайские рубашки от ветерана Дениса Квебека.

Новости

Жители столицы требуют от местных властей демонтировать МАФы возле Центрального железнодорожного вокзала города. По их словам, МАФы перекрывают пешеходную зону. Об этом говорится в тексте петиции , зарегистрированной на сайте Киевского городского совета.

По иску Киевской городской прокуратуры исполнено решение суда и возвращено общине Киева земельный участок в Оболонском районе города площадью 0,6 га и стоимостью 24,2 млн гривен.

В список попали советница по климатической политике Ирина Ставчук, писательница Оксана Забужко и защитница прав детей Елена Розвадовская.

Сегодня официально открыли новый 115-метровый мост через реку Ирпень в Романовке. Старый взорвали в начале полномасштабного вторжения.

В новом графике движения поездов на 2024 год "Укрзалізниця" назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

На крыше "Замка Ричарда", который является памятником архитектуры и располагается на Андреевском спуске, начали возводить незаконную надстройку.

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Рекрутинг». По словам Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.

На острове Оболонский продолжаются работы по обустройству зоны отдыха. Их планируют окончить ко Дню Киева в 2024 году.

На железнодорожном вокзале Киева заработали новые лифты, позволяющие свободно передвигаться по вокзалу маломобильным пассажирам.

В Ирпене открыли вторую очередь модульного городка «Ласточка», которая рассчитана на 640 жителей и состоит из 20 двухэтажных модульных домов на 160 квартир.

В Киевской области в рамках пилотного проекта обращения с отходами, которые образовались в результате разрушений, вызванных боевыми действиями, планируется построить предприятие по переработке отходов, обустроить для него площадку и фиксировать план переработки.

В каждом районе города обустроили от трех до пяти кольцевых развязок. Первоначально их обустроили на перекрестках улиц местного значения. Это позволяет снижать аварийность на проезжей части «с чрезмерным и неупорядоченным пространством».

Граффити британского художника Бенкси, написанные в Киеве, Ирпене и Бородянке, оцифруют и разместят в виртуальной галерее.

В Киеве введен временный запрет на создание новых муралов к моменту разработки и утверждения Киевским городским советом прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.

Киевсовет проголосовал за присвоение заказнику «Протасов Яр» мне активиста и военного Романа Ратушного. За соответствующее решение проголосовали 76 депутатов, против голосов не было.