Самое интересное за неделю: История киевлян, открывших мастерскую ремонта старых игрушек и 20 лучших сериалов 2023 года

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Как семейная пара открыла мастерскую ремонта старых игрушек в Киеве

На улице Полтавской, 10, недалеко от Лукьяновки и Львовской площади, работает семейный магазин-мастерская винтажных игрушек и книг Kidding. Его в конце лета открыла флорист Анастасия Биленчук вместе с мужем.

Мы пообщались с соучредителем магазина-мастерской о формате работы Kidding, и как в Киеве создается субкультура ценителей редких игрушек.

Подборки

15 адвент-календарей украинских производителей: сладости, косметика, книги и развлечения

В этом году украинские компании создали множество интересных адвент-календарей. Подготовили подборку тех, на которые точно следует обратить внимание.

7 творческих мастерских Киева, где учат лепить из глины и создавать мозаики

От традиционных методов гончарства до креативных подходов в создании керамики — собрали мастерские Киева, где учат лепить из глины. К тому же добавили в подборку студии, в которых можно освоить искусство мозаики.

Куда пойти в Киеве 1-3 декабря: Монатик, Onuka и Tvorchi, открытие катка и маркет украинских брендов

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Итоги года: 20 лучших сериалов 2023

Сериальный год почти подошел к концу. В декабре нас ждет несколько увлекательных телеисторий, но мы уже можем подвести итоги лучших сериалов, которые мы смотрели в 2023 году.

Детальнее – в подборке БЖ.

Последние серии "Короны" и спинофф "Бумажного дома": 11 сериалов декабря

Завершаем год вместе с долгожданными сериальными премьерами, среди которых финал саги о монаршей семье Великобритании и спиноф "бумажного дома" о самом харизматичном испанском воре Берлине.

Детальнее – в подборке БЖ.

Новости

Елку на Софийской площади откроют до 6 декабря, а ярмарок и развлечений не будет

На Софийской площади будет установлена главная елка страны за счет меценатов в начале декабря.

Агентство USAID поможет «Укрзалізниці» построить европуть во Львов

Агентство США по международному развитию (USAID) поможет «Укрзалізниці» модернизировать участок от станции Мостиска на границе с Польшей до Львова (Скнилов).

На Мечникова откроют новую музыкальную площадку: что там будет

V'YAVA (прежнее название — UYAVA) открывает одну из новых локаций в центре города по адресу ул. Мечникова, 3.

«Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену

С 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд из Киева в Вену и обратно.

В Кропивницком открылся первый McDonald's

В Центральном сквере Кропивницкого заработал первый в городе McDonald's. Заведение расположено на улице Большая Перспективная, 45/9.

«Укрзалізниця» запустит Dnipro City Express с модернизированными электричками

В декабре «Укрзалізниця» начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре и запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

На Южном мосту проведут противоаварийные работы

В Киеве планируется провести противоаварийный ремонт эстакады Южного моста. Об этом идет речь в тендере Prozorro.

В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны

В сквере им. А. Кошица в Дарницком районе установят 10-метровую искусственную елку. Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы

Старт строительства метро на Троещину и других инфраструктурных объектов хотят заложить в целевую программу развития инфраструктуры на 2024-2025 годы.

В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах

Строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень и Бучу хотят заложить в целевую программу развития инфраструктуры на 2024–2025 годы.

На территории пивоварни Рихерта предлагают построить 12-этажки: детали проекта

На территории пивоварни Рихерта на Подоле планируют построить многоэтажки высотностью от 7 до 12 этажей.

С 1 декабря по Подольско-Воскресенскому мосту будет курсировать автобус: каким будет маршрут

В Киеве открывают движение по Подольско-Воскресенскому мосту, а с 1 декабря по нему будет курсировать новый автобусный маршрут № 111 "Площадь Украинских Героев" - ст. м. "Левобережная".

Поможет избежать подтоплений весной: в Киеве заканчивают расчищать русло реки Лыбидь

В Киеве заканчиваются работы по расчистке подземного участка русла реки Лыбидь у улицы Саперно-Слободской в Голосеево во избежание подтоплений весной.

В Киеве открыли мурал, посвященный силам ПВО и энергетикам

На стенописи "Защитники света" изображен военный, который охраняет наше небо от воздушной опасности, и энергетик, который готовый быстро чинить электросети в случае повреждений.

В Киеве за почти 123 млн грн хотят реставрировать Покровскую церковь на Подоле

В Киеве планируют реставрировать Покровскую церковь и колокольню на Подоле почти за 123 млн гривен. Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Опубликовано: 02 декабря 2023
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