Самое интересное за неделю: Истории семей, которые заселились в новый ЖК для переселенцев и 8 катков Киева

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Американский меценат Делл Лой Хансен приобрел 135 квартир в ЖК в Софиевской Борщаговке под Киевом для переселенцев из наиболее пострадавших регионов. В частности, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Мы пообщались с семьями, которые заселились в новый ЖК, об отборе программы, особенностях проживания и волонтерских часах ради добрососедских отношений.

Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в последний месяц осени.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Крытые или под открытым небом, возле ТРЦ или на набережных — собрали в нашем гиде 8 катков Киева, где можно полезно, здорово и с множеством впечатлений отдохнуть с детьми, любимыми и друзьями.

Мы нашли ретриты в Украине, где можно быстро восстановиться этой зимой с помощью йоги, медитаций и гвоздестояния. Рассказываем, куда можно поехать на Новый год, и с каких практик начинать зиму.

Новости

С января 2024 года чешская частная железнодорожная компания RegioJet в сотрудничестве с «Укрзалізницею» планирует запустить ночной рейс из Праги в Чоп.

В Киеве рассматривают три локации, где в будущем может быть создан музей тоталитаризма или музей истории советского режима.

ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской площади планируют открыть 1 сентября 2024 года. В настоящее время Ocean Mall находится в процессе строительства. Там планируют открыть H&M, Zara и IKEA.

В Киеве завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

Некоторые киевские мозаики, панно и витражи внесли в список обнаруженных объектов и Госреестра недвижимых памятников.

Активисты призывают Киево-Могилянскую академию обнародовать полный проект реставрации келий Братского монастыря и остановить строительные работы до выяснения всех юридических обстоятельств.

«Укрзалізниця» с 10 декабря повышает цены на ряд международных рейсов.

Во Львове запустили автобус, который безвозмездно будет возить бездомных людей в заведения, где им будут предоставлять соцуслуги. Речь идет о питании, медицинском осмотре, санитарно-гигиенических услугах и возможности получить одежду или обувь.

В День Вооруженных сил Украины в столице открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому. Скульптура – почти точная копия украинского воина. Ее установили на территории Киевской крепости за счет меценатов и благотворительных фондов.

В центре Одессы обрушился исторический трехэтажный дом. Речь идет о памятнике архитектуры на Базарной, 93 — доходный дом Олова и Дурьяна.

На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Елка, как и в прошлом году, искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов.

В "Городке Хансена" открыли вторую очередь жилья для переселенцев. Новые дома уже получили 80 внутренне перемещенных семей.

Роддом Чернигова восстановили после того, как его повредила российская ракета.

Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. Движение поездами "синей ветки" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

В столице отреставрировали монумент «Колонна Магдебургского права». Он является памятником архитектуры национального значения.