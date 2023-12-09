Самое интересное за неделю: Истории семей, которые заселились в новый ЖК для переселенцев и 8 катков Киева

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Мы живем в ЖК для переселенцев под Киевом, который выкупил американец

Американский меценат Делл Лой Хансен приобрел 135 квартир в ЖК в Софиевской Борщаговке под Киевом для переселенцев из наиболее пострадавших регионов. В частности, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Мы пообщались с семьями, которые заселились в новый ЖК, об отборе программы, особенностях проживания и волонтерских часах ради добрососедских отношений.

30 заведений, открывшихся в Киеве в ноябре

Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в последний месяц осени.

Куда пойти в Киеве 8-10 декабря: концерты Святослава Вакарчука и Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

8 катков Киева, где кататься на коньках этой зимой

Крытые или под открытым небом, возле ТРЦ или на набережных — собрали в нашем гиде 8 катков Киева, где можно полезно, здорово и с множеством впечатлений отдохнуть с детьми, любимыми и друзьями.

7 зимних ретритов в Украине для быстрого восстановления

Мы нашли ретриты в Украине, где можно быстро восстановиться этой зимой с помощью йоги, медитаций и гвоздестояния. Рассказываем, куда можно поехать на Новый год, и с каких практик начинать зиму.

Новости

Поезд Прага – Чоп от чешской компании RegioJet запустят в январе 2024 года

С января 2024 года чешская частная железнодорожная компания RegioJet в сотрудничестве с «Укрзалізницею» планирует запустить ночной рейс из Праги в Чоп.

В Киеве планируют открыть музей тоталитаризма: где его могут разместить

В Киеве рассматривают три локации, где в будущем может быть создан музей тоталитаризма или музей истории советского режима.

ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской хотят открыть 1 сентября 2024 года

ТРЦ Ocean Mall возле «Тарелки» на Лыбидской площади планируют открыть 1 сентября 2024 года. В настоящее время Ocean Mall находится в процессе строительства. Там планируют открыть H&M, Zara и IKEA.

В Киеве завершили строительство третьего участка Большой кольцевой дороги

В Киеве завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

Киевские мозаики и панно 1960-х получили охранный статус: какие именно

Некоторые киевские мозаики, панно и витражи внесли в список обнаруженных объектов и Госреестра недвижимых памятников.

Активисты призывают Могилянку обнародовать полный проект реставрации Братских келий

Активисты призывают Киево-Могилянскую академию обнародовать полный проект реставрации келий Братского монастыря и остановить строительные работы до выяснения всех юридических обстоятельств.

«Укрзалізниця» поднимает стоимость билетов на международные рейсы: поезд в Варшаву подорожает на 72%

«Укрзалізниця» с 10 декабря повышает цены на ряд международных рейсов.

Во Львове будет курсировать бесплатный социальный автобус для бездомных

Во Львове запустили автобус, который безвозмездно будет возить бездомных людей в заведения, где им будут предоставлять соцуслуги. Речь идет о питании, медицинском осмотре, санитарно-гигиенических услугах и возможности получить одежду или обувь.

В Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому

В День Вооруженных сил Украины в столице открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому. Скульптура – почти точная копия украинского воина. Ее установили на территории Киевской крепости за счет меценатов и благотворительных фондов.

В центре Одессы обрушился памятник архитектуры 1919 года

В центре Одессы обрушился исторический трехэтажный дом. Речь идет о памятнике архитектуры на Базарной, 93 — доходный дом Олова и Дурьяна.

В Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади

На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Елка, как и в прошлом году, искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов.

Под Киевом открыли второй городок для переселенцев от американского благотворителя

В "Городке Хансена" открыли вторую очередь жилья для переселенцев. Новые дома уже получили 80 внутренне перемещенных семей.

В Чернигове восстановили роддом, который повредила российская ракета

Роддом Чернигова восстановили после того, как его повредила российская ракета.

В Киеве на полгода закроют 6 станций метро

Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. Движение поездами "синей ветки" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

В Киеве отреставрировали памятник, посвященный Магдебургскому праву

В столице отреставрировали монумент «Колонна Магдебургского права». Он является памятником архитектуры национального значения.

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Опубликовано: 09 декабря 2023
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