Самое интересное за неделю: Как раньше выглядела новогодняя елка Киева и что дарить на Новый год и Рождество

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Наталия Габрух
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На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

С 1929 по 2023 год: Как выглядела главная новогодняя елка Киева в разные годы

Где устанавливали главные елки страны и какими они были, вспоминаем в этом материале.

Как праздновали Рождество в украинских схронах и лондонских бомбоубежищах

Собрали 9 историй о том, как во время разных войн в мировой истории елки становились символом надежды и помогали держаться перед лицом испытаний.

Подборки

Что дарить на Новый год и Рождество: одежда, украшения, декор от украинских брендов

Борщ-ожерелье, киевский худи, украшения, вдохновленные Вифлеемской звездой, дорожка из домотканого полотна и много интересного от украинских брендов — в нашем праздничном гиде.

Куда пойти в Киеве 22-25 декабря: Latexfauna, Laud, Pianoboy и рождественские ярмарки

Собрали 17 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Что готовить на Сочельник: 12 постных блюд из разных регионов Украины

Мы собрали 12 тематических рецептов из разных регионов Украины.

Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастроблоггеров


Мы попросили украинских гастроблогеров поделиться рецептами нетривиальной выпечки к Рождеству, поэтому в этой статье вы найдете рецепты штолена, цвибака, душистого бананового кекса, брауни на пиве и традиционных украинских шуликов с маком.

Новости

Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото


Над тоннелем метро «Демеевская» возле бывшего Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны и появились трещины на асфальте.

В Киеве возобновили движение еще одним участком Кольцевой дороги


В Киеве возобновили движение по участку Кольцевой дороги от поворота в город Вишневое к Жулянскому путепроводу.

Закрывать метро «Почайная» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируют — КГГА

Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируется.

В маршрутках из Киева в Боярку и Вишневое заработала оплата картой

Оплата картой заработала в маршрутках, курсирующих из Киева в Вишневое и Боярку. Платежное решение для этого представили «ПриватБанк» и Visa.

В Киеве и Львове на праздники будет курсировать ретропоезд «Рождественский экспресс»

На зимние праздники «Укрзалізниця» назначает ретропоезд на паровозной тяге «Рождественский экспресс». Он будет курсировать во Львове и Киеве.

«20 дней в Мариуполе» – один из лучших фильмов в Великобритании и США по версии The Guardian

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова занял 4 место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6 в США.

В Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу

В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Киевсовет сделал шаг к передаче под застройку исторического здания 1899 года на Франко

Земельная комиссия Киевсовета единогласно поддержала передачу под застройку участка под 120-летним домом Замкова в 1899 году на улице Ивана Франко, 26.

На Софийском соборе начали устанавливать отреставрированные кресты: фото

20 декабря на Софийский собор начали возвращать отреставрированные кресты.

В 2024 году Украина начнет работать над восстановлением авиаполётов: что для этого нужно

В 2024 году вопрос о возобновлении авиаполётов в Украину "сдвинется с мертвой точки".

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Метрополитен упразднил закупку поездов украинского производителя с инклюзивными вагонами

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 14 ноября отменило решение о закупке поездов Крюковского вагоностроительного завода.

Владельца "замка Ричарда" на Андреевском спуске обязали выполнить надстройку из аутентичного кирпича

Компания TransNational Resourses, L.L.C. «Узвіз» должен заменить материалы, из которых сделана надстройка на замке Ричарда на Андреевском спуске в Киеве.

В Украине легализовали медицинский каннабис

Верховная Рада приняла законопроект № 7457 о медицинском каннабисе во втором чтении.

Ночная атака дронов на Киев: повреждены дома в Соломенском и Дарницком районах

Ночью россияне атаковали Киев дронами, в результате чего в городе частичные разрушения в жилых домах в Соломенском и Дарницком районах.

С Лесной на Позняки начали курсировать новые трамваи украинского производства: фото

22 декабря на левом берегу столицы вышли в рейс новые современные трамваи отечественного производства «Татра-Юг».

Они будут курсировать по маршруту №8 от станции метро «Лесная» до станции метро «Позняки»

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Опубликовано: 23 декабря 2023
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