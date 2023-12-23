Самое интересное за неделю: Как раньше выглядела новогодняя елка Киева и что дарить на Новый год и Рождество

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Где устанавливали главные елки страны и какими они были, вспоминаем в этом материале.

Собрали 9 историй о том, как во время разных войн в мировой истории елки становились символом надежды и помогали держаться перед лицом испытаний.

Подборки

Борщ-ожерелье, киевский худи, украшения, вдохновленные Вифлеемской звездой, дорожка из домотканого полотна и много интересного от украинских брендов — в нашем праздничном гиде.

Собрали 17 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Мы собрали 12 тематических рецептов из разных регионов Украины.



Мы попросили украинских гастроблогеров поделиться рецептами нетривиальной выпечки к Рождеству, поэтому в этой статье вы найдете рецепты штолена, цвибака, душистого бананового кекса, брауни на пиве и традиционных украинских шуликов с маком.

Новости





Над тоннелем метро «Демеевская» возле бывшего Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны и появились трещины на асфальте.



В Киеве возобновили движение по участку Кольцевой дороги от поворота в город Вишневое к Жулянскому путепроводу.

Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения ремонта не планируется.

Оплата картой заработала в маршрутках, курсирующих из Киева в Вишневое и Боярку. Платежное решение для этого представили «ПриватБанк» и Visa.

На зимние праздники «Укрзалізниця» назначает ретропоезд на паровозной тяге «Рождественский экспресс». Он будет курсировать во Львове и Киеве.

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова занял 4 место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6 в США.

В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Земельная комиссия Киевсовета единогласно поддержала передачу под застройку участка под 120-летним домом Замкова в 1899 году на улице Ивана Франко, 26.

20 декабря на Софийский собор начали возвращать отреставрированные кресты.

В 2024 году вопрос о возобновлении авиаполётов в Украину "сдвинется с мертвой точки".

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 14 ноября отменило решение о закупке поездов Крюковского вагоностроительного завода.

Компания TransNational Resourses, L.L.C. «Узвіз» должен заменить материалы, из которых сделана надстройка на замке Ричарда на Андреевском спуске в Киеве.

Верховная Рада приняла законопроект № 7457 о медицинском каннабисе во втором чтении.

Ночью россияне атаковали Киев дронами, в результате чего в городе частичные разрушения в жилых домах в Соломенском и Дарницком районах.

22 декабря на левом берегу столицы вышли в рейс новые современные трамваи отечественного производства «Татра-Юг».

Они будут курсировать по маршруту №8 от станции метро «Лесная» до станции метро «Позняки»