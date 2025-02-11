"Охматдит" оголосить тендери для проведення протиаварійних робіт та консервації будівель

НДСЛ "Охматдит" невдовзі оголосить тендери на роботи із захисту двох корпусів, які мають статуси памʼяток історії, від зовнішнього впливу. Це стосується токсикологічного корпусу №3, у який влучила російська ракета Х-101, та адміністративного корпусу №9, який також був пошкоджений 8 липня.

Про це пише "Вечірній Київ".

Зазначається, що підготовка документації для оголошення тендеру щодо корпусу №3 вже на фінальній стадії.

В "Охматдиті" наголошують, що історичні корпуси обовʼязково будуть реставрувати. Наразі важливо захистити будівлі із майже 130-річною історією від впливу зовнішніх факторів, що не дозволить їм руйнуватися. До початку процедури реставрації функції цих будівель будуть переглянуті відповідно до актуальних потреб лікарні.

Вже було проведено огляд двох історичних споруд, розроблено проєктну документацію на консерваційні роботи та отримано позитивну експертизу. Вже найближчим часом НДСЛ "Охматдит" має оголосити тендер на захист від зовнішнього середовища корпусу №3, очікуваний термін виконання робіт — 2 місяці. Очікується, що на це витратять 5,5 млн гривень. Протиаварійні роботи проведуть за кошти, зібрані в межах спільного збору фандрейзингової платформи UNITED24 та monobank.

Щоб визначити алгоритм дій щодо історичних корпусів лікарні, "Охматдит" скликав комісію за участі представників Департаменту культурної спадщини КМДА, Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Комісія склала акт, у якому рекомендує першочергово здійснити протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи, а потім розробити науково-проєктну документацію відновлення пам’ятки та безпосередньо почати реставрацію будівлі.

Наразі будівля перебуває в аварійному стані та потребує протиаварійних робіт. Після їх виконання рекомендується розробити науково-проєктну документацію відновлення памʼятки.

Раніше ми писали, що протягом 2025 року буде повністю відновлено пошкоджений корпус НДСЛ “Охматдит”. Також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 року ворог завдав ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Проте вже у жовтні стало відомо, що “Охматдит” підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні. Платником у зазначеній закупівлі є БФ “Таблеточки”.

У листопаді в “Охматдиті” завершили перші протиаварійні роботи. Розпочати відбудову планували навесні.

Фото: пресслужба МОЗ