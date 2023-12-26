10 проєктів, які змінять Київ та область у 2024 році

У Києві та передмісті передбачено чимало змін та оновлень у найближчий рік. Ми обрали декілька цікавих проєктів, які планують повністю або частково втілити у 2024 році.

Київ

У середині 2024 року планують завершити будівництво другої черги Національного музею Голодомору-геноциду на Печерську.

Одночасно відвідувати музей зможуть близько 1,5 тисяч осіб. У музеї будуть зали із постійною та змінною експозиціями. Загалом планується три конференц-зали, науково-методичний центр, великі фондові сховища, бібліотеки, освітні класи, медпункт та кафе. Планують також побудувати пішохідний місток, що з’єднуватиме музей із паркінгом на Дніпровському схилі.

Загальна вартість зведення музею — 1,6 млрд гривень. Канада частково профінансує добудову.

На Оболонському острові хочуть завершити облаштування зони відпочинку до Дня Києва у 2024 році. Проєктом передбачено облаштування 300-метрової пляжної зони, добудову пішохідного мосту-хвилі , велодоріжки, спортивні та дитячі ігрові майданчики.

В КП «Плесо» зазначили , що це буде велика рекреаційна зона для киян, без торгівлі.

Окрім збережених дерев та кущів, на острові висадять декоративні яблуні, рожеву акацію, бузок та газони, що квітнуть усе літо.

У 2024 році в Києві облаштують 10 дощових садів у якості експерименту.

Дощові сади — це заглиблені клумби, які за допомогою спеціальної дренажної системи збирають, утримують та повертають воду до екосистеми. Під час злив сад забирає на себе частину дощу, що знижує навантаження на основну систему каналізації.

Також комунальники планують почати озеленення трамвайних колій та зупинок громадського транспорту і встановити парклети для створення додаткового затишку у місті.

На Позняках у травні 2023 року розпочали роботи з облаштування парку "Срібний Кіл" біля однойменного озера. Будівельні роботи відбуватимуться у шість черг. Першу чергу робіт планують завершити влітку 2024 року.

Парк площею у 7,54 гектара розташовуватиметься між станціями метро "Осокорки" та "Позняки".

Перша черга включає в себе облаштування двох вхідних груп (із вулиці Срібнокільської і з боку церкви), а також «верхньої» транзитної доріжки, за допомогою якої можна буде дістатися від однієї станції метро до іншої.

Також робитимуть підпірні стіни, сходи, пандуси, проводитимуть комунікації і встановлюватимуть систему водовідведення. Після цього моститимуть доріжки фігурними елементами, проводитимуть озеленення парку і встановлюватимуть лави й урни в зоні забудови першої черги.

На облаштування зони відпочинку витратять майже 9,3 мільйона гривень, частину фінансування візьме на себе бізнес.

Фото: Texty.org

У 2024 році у Києві планують витратити близько 1,5 млрд грн для створення безбар'єрного простору. Ці кошти підуть на забезпечення житлового фонду пандусами та іншими необхідними умовами для доступності.

У той же час громадська організація "Пасажири Києва" закликає владу виділити щонайменше 5 % міського бюджету на 2024 рік на заходи з безбар’єрності та безпеки руху. Йдеться про 3,57 млрд гривень.

"На більшості трамвайних ліній відсутні безбар’єрні трамвайні платформи, а колії знаходяться в жахливому стані, що не дозволяє запустити туди сучасні низькопідлогові трамваї", — йдеться в петиції від представників "Пасажирів Києва".

Створення Державного реєстру нерухомих пам’яток

1 січня 2024 року в Україні хочуть запустити Державний реєстр нерухомих пам'яток України, до якого увійдуть пам’ятки архітектури, археології, історії, монументального мистецтва, науки і техніки, ландшафтні об’єкти та садово-паркового мистецтва.

"єПам'ятка" об'єднуватиме картки про пам'ятки державного і місцевого значення, відомі й нововиявлені.

Очікується, що впровадження онлайн-реєстру перешкоджатиме хаотичній забудові в історичних ареалах міст, особливо під час повоєнної відбудови, а також оптимізуватиме процеси охорони пам’яток України.

Метро на Троєщину і на Виноградар, тролейбус до Броварів та Ірпеня

У Міську цільову програму розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки хочуть закласти старт будівництва метро на Троєщину . За два роки збираються побудувати 10 метрів ділянки Подільсько-Вигурівської лінії від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна».

Також за наступні два роки будівництво метро на Виноградар має просунутися на 985 метрів.

Станцію метро "Житомирська" до 2025 року хочуть переобладнати відповідно до вимог інклюзивності.

У Київраді також розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня і Бучі в 2024-2025 роках.

Київщина

Фото: візуалізації YOD Group

Біля села Дмитрівка за 7 кілометрів від Києва хочуть побудувати перше в Україні кластерне місто Vlasne misto з населенням понад 32 000 мешканців.

CEO компанії Vlasne misto Ярослав Корніяченко каже , що стратегія реалізації проєкту розрахована на 16 років. На площі 450 га хочуть побудувати таунхауси, садиби, і 5-поверхові будинки, а також офісні будівлі, коворкінги, школу, лікарню й енергопарк.

Місто має стати майже повністю автономним і залучатиме енергію сонця та вітру. Ще одним джерелом енергії стане біометан, який отримуватимуть від компостування органіки.

Місто проєктується як повністю безвідходне, зокрема, передбачається сортування й повне перероблення сміття та харчових відходів. А дощову воду використовуватимуть для технічних потреб, наприклад, поливу газонів.

Наразі більшість інфраструктурних об’єктів першої черги на стадії готовності до будівництва і закінчують отримувати дозволи та необхідні експертизи.

Литва побудує сучасний комплекс навчальних закладів для дітей в Бучі. Там навчатимуться до 880 дітей. Комплекс площею 14,6 тис. кв. м складатиметься зі школи, дитячого садка та спортивних майданчиків.

Дизайнери прагнули створити гендерно-нейтральний простір, який би не заважав дітям йти власним шляхом до розвитку. Зокрема, намагались уникати перенасичення кольорами й деталями в класах, які відвертають увагу дітей від навчання.

Будівництво закладів обійдеться у 18 млн євро. До фінансування долучаться литовські інвестори.

Відкриття комплексу заплановане на 1 вересня 2025 року.

У Бучі побудують індустріальний парк Bucha Techno Garden. З цим допоможе корейська державна компанія K-water. Майбутній проєкт має на меті розбудову декількох секторів: транспортно-логістичного, медичного, науково-навчального, IТ-кластеру, індустріального кластеру, курортно-санітарну та житлову забудову.

Крім того, корейська компанія допоможе Бучанській громаді збудувати нові очисні споруди, які мають зменшити екологічні ризики та зробити систему стоків більш ефективною.

«Ми вже маємо відведену ділянку площею 7 гектарів у Бучі. Проєктування та будівництво займе до трьох років – це будуть перші нові очисні споруди у всій Україні з часів незалежності», — каже міський голова Бучі Анатолій Федорук.