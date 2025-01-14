Зміна роботи транспорту під час тривог та урбанпростір на Контрактовій: 7 проєктів, які змінять Київ у 2025 році

У 2025 році у Києві планують змінити роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги, відкрити Національне військового меморіального кладовища, реконструювати автостанцію "Київ" та облаштувати декілька парків.

Зібрали для вас 7 проєктів, які змінять Київ у 2025 році.

Ідея полягає у перетворенні Контрактової площі на динамічний, яскравий тимчасовий міський простір з травмочутливим дизайном для ветеранів і засобами для фізичної активності як для дітей, так і для дорослих.

На локації планують зробити:

висадити більше дерев, створити зелені зони та місця для відпочинку в тіні.

встановити лавки, частина яких буде з розетками для зарядки пристроїв, а також великі кашпо для квітів і дерев.

використовувати перероблені матеріали, як-от пластик, дерево й цегла. Задля сталості площу зроблять незалежною від електромереж, використовуючи сонячні батареї та вітряки.

простір адаптують для маломобільних людей і ветеранів завдяки травмочутливому дизайну.

з’являться шахові столи, майданчики для скейтбордингу та спеціальні зони для дітей.

Також на площі облаштують художні виставки просто неба у водонепроникних рамах, витривалий графічний дизайн на асфальті і кінотеатр просто неба. Проєкт розрахований на два роки.

Рада оборони Києва планує напрацювати алгоритм функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Один із них передбачає зупинку транспорту зонально при загрозах удару конкретними видами озброєння.

Це питання є дуже актуальним для жителів міста, адже Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог. Це рішення було прийняте Радою оборони Києва ще 1 серпня 2022 року. Тоді лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог місто втратило 2,4 мільярди гривень.

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Після цього кияни реєстрували вісім петицій до міської влади із закликом не зупиняти громадський транспорт під час тривог, але всі вони були відхилені. Також були заклики не закривати Дарницький міст з лівого берега на правий під час тривог, а ще відкрити Південний міст для пішоходів під час тривог. Адже під час тривог потяги "зеленої" та "червоної" гілок метро не їдуть через міст і жителів лівого берега не можуть потрапити додому, особливо гостро це питання стоїть пізно ввечері незадовго до початку комендантської години. Тоді ж стрімко починають рости ціни на таксі.

У 2025 році очікується відкриття Національного військового меморіального кладовища у Гатненській громаді під Києвом.

Перша черга будівництва військового кладовища, яка має завершитися до кінця 2025 року, передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12 036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію.

Будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища оцінюється в 1,8 млрд гривень.

Ремонт здійснюватимуть у два етапи: спершу розділять рух автобусів і авто, а далі збудують нову будівлю автостанції. Там планують облаштувати зону очікування, фудкорт, комфортну зону відпочинку, дитячу кімнату, медпункт і комерційні приміщення. Крім цього, на автостанції хочуть відкрити сервіси для перевізників: СТО та мийку.

Очікується, що роботи завершать влітку 2025 року.

Сад відновлення, або терапевтичний сад — це спеціальний простір, який має на меті допомагати військовим та людям із посттравматичним стресовим розладом.

У ВДНГ активно думають над облаштуванням такого простору, а ще запустили запустили спеціальне опитування для всіх охочих.

Капітальний ремонт шляхопроводу запланований через залізничну колію на ділянці Київ — Почайна — Вишгород, що проходить по вулиці Полярній. Орієнтовна вартість робіт становить 375 млн гривень. Ремонт планують закінчити до кінця 2025 року.

Під час ремонту планують:

замінити конструкції шляхопроводу;

встановити нове перильне та бар’єрне огородження;

встановити нові опори освітлення;

відновити наземні та підземні комунікації;

облаштувати нове дорожнє покриття;

понизити бортовий камінь на підходах до пішохідних переходів;

встановити тактильну плитку;

облаштувати пандуси в підземному переході на перехресті вул. Полярної та вул. Лебединської;

створити велосмуги та велодоріжки загальною довжиною 1,3 км.

Його облаштовуватимуть біля будинків 17, 19, 21 на вулиці Боричів Тік в Подільському районі. Оплатити облаштування скверу взялася Федерація єврейських громад України.

Головним елементом є стіна, яка одночасно виконує декоративну функцію та підсилює схил. Як зазначають автори, стіна також символізує життя Ґолди Меїр як діячки, що підтримувала країну. На поверхні єрусалимського вапняку планують вигравіювати її цитати.

Уздовж стіни буде розташовано двосторонню лаву — з одного боку можна буде бачити цитати Меїр, інший бік розвернуто до площі. Площу вимостять гранітною плиткою. У мощенні використають різні варіанти обробки каменю: колотий, полірований тощо. Сквер задумано як безбар’єрний простір.