25 закладів, що відкрилися в Києві в жовтні

Новий заклад на автостанції «Поділ», львівська та американська піца, оновлений простір концертного майданчику Atlas, узбецька кухня, ретро-ресторан в центрі столиці, концептуальні заклади при ЖК та кав'ярня в стилі Міядзакі. Розповідаємо про нові місця, які з'явилися в Києві в жовтні.

Нова кав’ярня біля палацу «Україна», що відкрилася в одному приміщенні з магазинами квітів і подарунків. У назві закладу власники зашифрували телефонний код Луганська - свого рідного міста.

В меню - кавові напої, тістечка шу, торти, макарони, печиво, круасани.

Ціни: капучино — від 65 грн, еспресо — 70 грн, фільтр — 50 грн, раф — 75 грн, чай — 70 грн, макарон — 45 грн, тарт — 120 грн.

Адреса: вул. Володимиро-Либідська, 1

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Новий заклад мережі 128 Cafe, що розпочав роботу на автостанції «Поділ». Він має 74 посадкові місця всередині і ще 180 місць за комунальними столами на сезонному літньому майданчику. Окраса великої зали закладу — картина, що зображує Поділ, намальована сестрами Фельдман.

В меню роблять акцент на користь страв. Хліб, десерти, печиво, пироги, торти та комбучу готують власноруч, сніданки подають цілий день. У теплу пору року планують організовувати фестивалі стрітфуду та інші заходи.

Ціни: авокадо тост зі скремблом — 250 грн, вівсянка цільнозернова з нектарином — 150 грн, пряний суп з ребром та лапшою — 350 грн, шніцель з кролика — 290 грн, лимонний тарт - 150 грн, пиво Underwood Milky Mango — 140 грн, вино сухе біле Perfect Day, Pittnauar 125 мл — 250 грн.

Адреса: вулиця Нижній Вал, 15-А

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Перезапуск Barbara Bar, що функціонував в приміщенні концертного майданчику Atlas. До оновлення закладу долучилися власники бістро Noodes, тепер він об’єднує три формати: винний бар «37/41», коктейльний бар Barbara Bar та кафе з азійськими стравами Little Asia.

Ціни: бургер з яловичиною — 365 грн, борщ — 220 грн, салат Цезар з мітболами — 285 грн, кокосовий хумус — 148 грн, паста з мітболами у томатному соусі — 320 грн, паштет з апельсином та фісташками — 163 грн, Фо Бо - 285 грн.

Адреса: вулиця Січових Стрільців, 37/41

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Третій та найбільший заклад мережі AYO Pizza Burger Kebab розпочав роботу біля ТРЦ «Аладдін». Тут дотримуються концепту швидких страв, які доповнили десертним меню, а згодом планують додати суші.

Офіційне відкриття закладу відбудеться 4 листопада, весь прибуток цього дня передадуть на потреби ЗСУ.

Ціни: сезонна піца з каштанами — 240 грн, піца Цезар — 285 грн, шаурма AYO — 170 грн, лавашелла без м’яса — 120 грн, біф бургер — 199 грн, сирний суп — 100 грн, круасан Теріякі з куркою — 125 грн, чізкейк манго-маракуйя — 160 грн.

Адреса: вул. Михайла Гришка, 8В

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Піцерія, що розпочала роботу на Нивках напроти Верстатобудівного скверу. Це другий заклад мережі, перша ресторація на три поверхи Berry Bar працює на Петропавлівській Борщагівці.

У меню - різноманітна піца та десерти. З напоїв пропонують коктейлі, пиво й міцний алкоголь, а також каву (зокрема на рослинному молоці), лимонади й чай.

Ціни: піца з сиром дорблю і грушею – 189 грн, кальцоне з мʼясом – 149 грн, піца «Маргарита» – 139 грн, піца «Карбонара» – 189 грн, піца з моцарелою й салямі – 179 грн, чізкейк – 89 грн, грушевий чай – 89 грн, капучино – 33 грн, джин-тонік – 111 грн, лимонад – 50 грн.

Де: вулиця Олександра Бринжали, 60

Черговий заклад «Біляш. Пончик. Шаурма» від «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» розпочав роботу в центрі міста. Пропонують стандартне меню з біляшів, пончиків та шаурми, а також бургери та хот-доги від Dogs&Burgers.

Це вже четвертий заклад “БПШ”, відкритий після повномасштабного вторгнення. Він розрахований на 60 гостей.

Ціни: біляш - 49 грн, шаурма – від 99 грн, бургери – від 99 грн, пончики – від 29 грн, смажена картопля з куркою - 99 грн, сидр – 39 грн.

Адреса: вулиця Ярославів Вал, 30/18

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Дванадцята кав’ярня мережі Brewsell, що відкрилася біля Либідської площі. Заклад пропонує кавову класику, фільтр-каву, чай масала, напої з матча, молочні коктейлі, можна замовити каву на рослинному та безлактозному молоці. В меню є сендвічі, сирники, салати, боули та десерти.

Ціни: еспресо — від 39 грн, фільтр-кава — від 49 грн, флет-вайт — 59 грн, лате — від 59 грн, капуоранж — від 89 грн, матча-лате — від 69 грн, пряно-гарбузовий лате — від 74 грн.

Адреса: вул. Казимира Малевича, 86Н

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Bubbly Barchik

Третя локація мережі з бабл-напоями, мочі, макаронами та кавою відкрилася на Подолі. В меню також є шейки та особливий “пікантний” десерт з вафлі з кремом, вкритої хрумким шоколадом.

Ціни: “пікантний” десерт – 200 грн, полуничний бабл ті – 110 грн, айс лате з кульками – 95 грн, манго шейк – 105 грн, мочі - 90 грн.

Адреса: вул. Верхній Вал, 16

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Другий ресторан італійської кухні Carpaccio відкрився біля метро «Університет». Тут пропонують п’ять видів карпачо, пасту, піцу, страви із мʼяса, риби та морепродуктів. До них є вино, класичні та авторські коктейлі, соки, лимонади, кава тощо.

Особливість закладу — дегустаційні дні, які проводитимуть щотижня. При замовленні будь-якої страви з меню, другу можна отримати в подарунок.

Ціни: карпачо з тунця з горіховим соусом та мигдалем — 298 грн, морський італійський суп із томатами та грісіні — 218 грн, лінгвіні з креветками та лимонною цедрою по-середземноморськи — 318 грн, філе лосося із чилійськими мідіями та лимонним різотто — 498 грн, шоколадний фондан з морозивом - 168 грн.

Адреса: вул. Гоголівська, 17

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Кондитерська зі сніданками all day і найбільшою колекцією чізкейків відкрилася на Рибальському острові. Це вже другий заклад мережі, що спеціалізується на десертах.

Серед іншого пропонують випічку і хліб від «Спельти», сезонні страви та натуральні вина, до яких можна замовити авторські сирні плато й сети закусок.

Ціни: вівсяна каша на кокосовому молоці з ягодами — 135 грн, круасан із трюфельним скремблом та прошутто — 245 грн, мафін із котлетою, яйцем та беконом — 235 грн, чизкейк холодного приготування «Кокосовий пломбір» — цілий 1850 грн/шматок 175 грн, баскський чизкейк «Київ-стайл» із маком і вишнями — цілий 1850 грн/шматок 175 грн.

Адреса: вул. Набережно-Рибальська, 9 (ЖК “Рибальський”)

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Четвертий заклад мережі кафе азійської кухні Chin Chin відкрився в Києві біля метро «Кловська». Власник мережі - одеська ресторанна компанія G-Group (Mamma Italia, Kinza, «Гарячі перці»).

В меню нового закладу, що працює в форматі “ресторан та бар” - закуски, салати, бао бургери, роли та варіації на тему суші, супи, локшина.

Ціни: гуакамоле з рисовими чіпсами — 179 грн, суші-боул із лососем — 359 грн, тартар із лосося з авокадо — 269 грн, місо-суп — 119 грн, локшина з куркою — 187 грн, бао бургер з креветками — 159 грн, рол з подвійним лососем — 449 грн.

Адреса: вул. Мечникова, 16

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Черговий заклад мережі, що спеціалізується на класичних американських стравах, відкрився в розширеному форматі. Пропонують хот-доги, сендвічі, бургери, піцу та суші. Є також "антибургери", тобто бургери без булочки. В барному меню представлені кава, фруктові фреші, алкоголь.

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 289 грн, філадельфія чіз-стейк - 229 грн, роли "Унагі макі" - 140 грн, роли "Зелений дракон" - 350 грн, піца “Чотири сири” - 424 грн, картопля фрі – 80 грн, крила буффало - 169 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн, лимонад манго-маракуйя - 85 грн.

Адреса: Русанівська набережна, 4

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Новий ресторан із європейськими та азійськими стравами в центрі Києва.

Меню закладу натхненне подорожами та зібране з різних куточків світу. Є сніданки (у будні їх подають із 10:00 до 13:00, у вихідні — з 10:00 до 15:00), стартери, салати, м’ясні та рибні страви. До страв можна замовити чай, каву, фреши, французькі, іспанські та чилійські вина та різноманітні коктейлі.

Ціни: сирники з рікоттою, карамеллю та ягодами — 255 грн, круасан з шинкою — 240 грн, татакі тунець - 470 грн, рис у тайському стилі — 175 грн, грецький салат — 365 грн, стейк Ті-боун — 560 грн, рол з крабом та креветкою — 625 грн, мільфей — 235 грн.

Адреса: вул. Павла Скоропадського, 43

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Kiss&Кусь

Кафе з популярними стравами світу, відкрите в ЖК Seven сімейною парою Льоші та Даші. Вони жартують, що в облаштуванні закладу брав участь навіть пес Мафін.

Годують сирниками, панкейками, свіжою випічкою, фірмовою пастою, супами та бургерами. Є сезонне гарбузове меню та страви “на один кусь” до коктейлів та вина.

Ціни: гарбузові панкейки з тигровою креветкою — 250 грн, кокосові сирники - 180 грн, зелений салат — 205 грн, біф бургер - 285 грн, мелт “Чотири сири” - 140 грн, тальятеле з морепродуктами - 245 грн, качине філе з ванільним овочевим пюре - 285 грн, глінтвейн - 125 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 20А

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Knife park

Заклад з інтернаціональною кухнею неподалік від метро «Деміївська». Пропонують понад десять варіантів закусок, а також салати, супи, основні страви та бургери. В карті напоїв - пиво розливне та в пляшках, сидр, вино. Є можливість принести вино з собою, вартість послуги Cork free - 200 грн за пляшку.

Ціни: мікс до пива – 195 грн, мойва смажена – 120 грн, салат кобб – 190 грн, борщ – 145 грн, скумбрія на грилі – 310 грн, бургер класичний – 250 грн, овочі гриль – 180 грн, пиво Weizen Волинський Бровар, н/ф, 500 мл – 105 грн, гуцульський сидр Ципа Hoppy, 330 мл – 145 грн.

Адреса: вул. Феодосійська, 2Л

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Ще одинн заклад з шаурмою «нової хвилі» від київського шефа Юрія Нікітюка відкрився на Контрактовій площі. Тут самі печуть лаваш, а м’ясо готують протягом десяти годин та рвуть його на волокна руками.

Шаурму можна придбати на винос або з доставкою через Glovo.

Ціни: шаурма зі свининою — 179 грн, шаурма з яловичиною — 189 грн, шаурма з куркою тікі масала - 159 грн, айран - 35 грн.

Адреса: Контрактова площа, 1

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Бар з музичними вечірками неподалік від метро “Лівобережна”. У коктейльній карті закладу — понад 10 авторських позицій. Є коктейлі, присвячені солісту групи Slipknot Corey Taylor та гурту Linkin Park, а також Depeche Mode та Lana Del Rey. Також є коктейлі на ігристому та коктейльна класика. До напоїв можна замовити брускети та тарілки з асорті закусок.

Ціни: коктейль METEORA (Linkin Park) — 199 грн, коктейль NUMBER8 (Corey Taylor) — 219 грн, коктейль Negroni – 189 грн, сет брускет — 299 грн, брускети з грушею та креветкою – 299 грн.

Адреса: вул. Каховська, 62

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Сицилійський дворик Pizza Kyiv

«Сицилійський дворик» – це ресторан, який з червня 2023 року працює у Львові. Перший заклад у Києві відкрили на території ВДНГ - з акцентом на піцу. Другий заклад мережі запустили в колаборації з «Квітковою мафією» на вулиці Володимирській.

На додачу до піци пропонують пасту, закуски, салати, супи та основні страви. Є сніданки та десерти.

Ціни: ліниві вареники з маком і кокосом – 199 грн, шакшука з моцарелою – 199 грн, піца «Пепероні» – 259 грн, піца з пармою, руколою та сицилійською моцарелою – 290 грн, піца з тигровими креветками та лососем – 319 грн, стейк із цвітної капусти та попкорном із гречки – 220 грн, коктейль «Сицилійський дворик» – 179 грн.

Адреса: вул. Володимирська, 69

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Ресторан зі стравами узбецької кухні відкрився на Куренівці. Він має два поверхи, засклену веранду, окремі банкетні кімнати та велику літню терасу.

«Східний Базар» пропонує 12 страв з тіста: чебуреки, янтики, хачапурі, самса, піде та манти. На мангалі смажать різноманітні види м’яса, від люля-кебабу до каре баранини та шашликів. Є плов, східні десерти, пахлава та чак-чак.

Ціни: чебурек з телятиною, бараниною або з сиром і зеленню на вибір - 99 грн, люля-кебаб із телятини/баранини — 199 грн, вінете з баклажанів — 89 грн, шашлик із телятини — 229 грн, хачапурі по-мегрельски — 179 грн, чак-чак — 89 грн.

Адреса: вул. Скляренка, 9

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Заклад з круасанами і кавою у ЖК "Нова Англія". Круасани подають з різними начинками - солодкими та солоними.

Ціни: круасан з шоколадом – 75 грн, круасан з мигдалевим кремом – 95 грн, круасан з лососем і крем-сиром – 130 грн, американо з молоком – 55 грн, лате – 70 грн, імбирний чай – 85 грн.

Адреса: вул. Максимовича, 24-Г

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Аніме-кав'ярня на Позняках. Крім кави, гостям пропонують десерти та салати. Також можна придбати сувеніри з всесвіту Міядзакі – музичні скриньки, шопери, книги, стікери.

Щовихідних у просторі відбуваються тематичні заходи.

Ціни: гуакамоле — 179 грн, еспресо — 30 грн, американо — 32 грн, капучино — 42 грн, какао — 52 грн, гарбузове лате — 95 грн, пунш — 75 грн, салат з лососем — 135 грн, сендвіч з куркою — 85 грн, паніні з прошуто — 140 грн.

Адреса: вул. Мишуги, 12-А

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Кав’ярня, що відкрилася на території «Україна без сміття». Це соціальний проект, який популяризує сортування і створює можливості для роздільного збору вторсировини, і зараз проходить процес переформатування в бізнес.

В кав'ярні готують кавові напої, матчу та какао. Обіцяють демократичні ціни.

Адреса: вул. Саперно-Слобідська, 25/4

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Нова піцерія біля Контрактової площі, що розташувалася на підземному поверсі. Тут печуть піцу American style - бруклінську та нью-йоркську в авторській інтерпретації.

Піцерія здійснює власну доставку в межах Старого Подолу. Страви закладу також можна замовити в Bolt та Glovo. Декілька видів піци можна замовити половинками.

Ціни: піца Fat Tonny з м'ясним асорті — 319 грн, піца Jack Daniel’s BBQ — 299 грн, піца Cheese Lovers — 299 грн, піца Mexicana — 269 грн, піца Pepperoni Spicy — 249 грн, піца New York Cheese — 249 грн, піца Aloha — 249 грн, Fat Tonny 45 см - 699 грн.

Адреса: вул. Межигірська, 24

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Заклад розпочав роботу у ТРЦ Retroville на Виноградарі. Це вже 11-й заклад формату в Києві та області.

У меню понад 30 видів шашлику, а також вірменські, грузинські й узбецькі страви, які готують на відкритій кухні. Також можна придбати вже мариновані м’ясо та рибу, щоб самостійно приготувати.

Ціни: шашлик з телячої вирізки — 145 грн за 100 грамів, перепілка на мангалі — 159 грн за 150 грамів, люля-кебаб з баранини — 204 грн за одну штуку, хачапурі на мангалі — 162 грн, курча тапака - 213 грн, узбецький плов з бараниною - 538 грн.

Адреса: проспект Правди, 47

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Кафе з середземноморськими стравами біля метро «Славутич». Заклад працює в тестовому режимі з кінця літа. Його власник багато років мандрував світом під вітрилами, бажання знову відчути себе в морі він відтворив в інтер’єрі закладу.

Готують сніданки, супи, салати, головні страви, піцу, бургери. До страв з меню з зірочкою подають бокал просеко безкоштовно. Є бізнес-ланчі та спеціальне меню для дітей. Також для малечі облаштували зону, де можна малювати.