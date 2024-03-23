Найцікавіше за тиждень: Історія київських ЛГБТ-клубів та де шукати Крим у Києві
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Від “Андрогіна” до квір-вечірок Veselka: Історія київських ЛГБТ-клубів 90-х і 2000-х
У 90-х – на початку 2000-х у Києві працювали десятки гей-клубів. Ті, хто тусувався тоді, згадують культові “Клітку”, "Андрогін", Andy bar. Про ключові з тих місць згадаємо у цьому матеріалі.
Де шукати Крим у Києві: від пам'яток архітектури до кримськотатарської кухні
Ми зібрали місця, де можна зустрітися з кримськотатарською культурою у Києві.
Підбірки
11 комфортних укриттів на лівому березі Києва
Зібрали 11 укриттів на Лівому березі, де комфортно й безпечно перечекати тривогу.
Куди піти у Києві 22-24 березня: спецпокази "20 днів у Маріуполі", концерт Tember Blance
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Житній ринок хочуть віддати в оренду – Що про це думають бізнесмени, ресторатори й активісти
У вівторок стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі. Зібрали реакції на подію.
5 фактів про ДніпроГЕС у Запоріжжі, по якій вдарили ракетами окупанти
22 березня 2024 року росія влаштувала чергову масовану ракетну атаку на українські міста. Однією з головних цілей окупантів стала ДніпроГЕС у Запоріжжі. Зібрали кілька цікавих фактів про історію будівництва цього унікального об'єкту.
Новини
У Києві вперше за понад два роки перерви підсвітили Андріївську церкву
У Києві підсвітили Андріївську церкву. Вечірня підсвітка запрацювала вперше за понад два роки.
“Укрзалізниця” запускає новий міжнародний маршрут з Праги
“Укрзалізниця” з 27 березня запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп у співпраці з чеською компанією RegioJet.
У Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло
У Києві на пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло. Ідеться про пошкодження світлопрозорих елементів, вмонтованих у пішохідну частину мостового переходу.
Житній ринок на Подолі виставили на аукціон: його планують здати в оренду на 15 років
Житній ринок на Подолі у Києві планують здати в оренду на 15 років.
Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській
Художниці Мішель і Ніколь Фельдман відкрили майстерню у “дворі з воронами” на Рейтарській, 9.
У Святошинському районі з’явиться сквер Героїв ОУН
Скверу у Святошинському районі присвоять назву "Сквер Героїв ОУН".
Євген Клопотенко шукає інвесторів, щоб орендувати Житній ринок
Ресторатор Євген Клопотенко шукатиме інвесторів, щоб орендувати Житній ринок.
Два будинки на Солом’янці можуть відключити від електрики через заборгованість
Два житлових будинки на проспекті Лобановського можуть відключити від електроенергії через заборгованість.
Як виглядатиме новий “Епіцентр” в Бучі, який зведуть на місці зруйнованого
Стало відомо, як виглядатиме "Епіцентр Bucha Gallery", який зведуть на місці зруйнованого росіянами.
40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями “Деміївська” і “Либідська” завершено
Наразі завершено 40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями метро “Деміївська” і “Либідська.
Кияни закликають знести постамент пам’ятника Леніну в центрі міста — петиція
Кияни закликають демонтувати постамент колишнього пам’ятника Леніну, розташований на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик.
Фундаменти палацу Розумовського на Печерську заливають бетоном
Фундаменти палацу гетьмана Розумовського на вулиці Мазепи, 3В заливають бетоном.
Щодо оренди Житнього ринку проведуть нові торги на більший термін
КМДА подовжить термін подання заяв на аукціон щодо оренди Житнього ринку.
Склад "Розетки", артцентр та кіностудія пошкоджені внаслідок ракетної атаки на Київ
Внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено підприємство "Київхліб", склад магазину "Розетка", Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці, артцентр "Я Галерея" та кіностудію Pronto Film.
На ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською" вже виділили майже 400 млн грн
На ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідьська" та "Деміївська" виділено близько 400 млн грн.