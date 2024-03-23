Найцікавіше за тиждень: Історія київських ЛГБТ-клубів та де шукати Крим у Києві

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

У 90-х – на початку 2000-х у Києві працювали десятки гей-клубів. Ті, хто тусувався тоді, згадують культові “Клітку”, "Андрогін", Andy bar. Про ключові з тих місць згадаємо у цьому матеріалі.

Ми зібрали місця, де можна зустрітися з кримськотатарською культурою у Києві.

Підбірки

Зібрали 11 укриттів на Лівому березі, де комфортно й безпечно перечекати тривогу.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

У вівторок стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі. Зібрали реакції на подію.

22 березня 2024 року росія влаштувала чергову масовану ракетну атаку на українські міста. Однією з головних цілей окупантів стала ДніпроГЕС у Запоріжжі. Зібрали кілька цікавих фактів про історію будівництва цього унікального об'єкту.

Новини

У Києві підсвітили Андріївську церкву. Вечірня підсвітка запрацювала вперше за понад два роки.

“Укрзалізниця” з 27 березня запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп у співпраці з чеською компанією RegioJet.

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло. Ідеться про пошкодження світлопрозорих елементів, вмонтованих у пішохідну частину мостового переходу.

Житній ринок на Подолі у Києві планують здати в оренду на 15 років.

Художниці Мішель і Ніколь Фельдман відкрили майстерню у “дворі з воронами” на Рейтарській, 9.

Скверу у Святошинському районі присвоять назву "Сквер Героїв ОУН".

Ресторатор Євген Клопотенко шукатиме інвесторів, щоб орендувати Житній ринок.

Два житлових будинки на проспекті Лобановського можуть відключити від електроенергії через заборгованість.

Стало відомо, як виглядатиме "Епіцентр Bucha Gallery", який зведуть на місці зруйнованого росіянами.

Наразі завершено 40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями метро “Деміївська” і “Либідська.

Кияни закликають демонтувати постамент колишнього пам’ятника Леніну, розташований на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик.

Фундаменти палацу гетьмана Розумовського на вулиці Мазепи, 3В заливають бетоном.

КМДА подовжить термін подання заяв на аукціон щодо оренди Житнього ринку.

Внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено підприємство "Київхліб", склад магазину "Розетка", Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці, артцентр "Я Галерея" та кіностудію Pronto Film.

На ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідьська" та "Деміївська" виділено близько 400 млн грн.