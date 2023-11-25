Найцікавіше за тиждень: Спогади про їжу на Майдані та як починалася Революція гідності

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

«Чай та канапки були як причастя, обряд ініціації»: Спогади про їжу на Майдані

10 років тому, 21 листопада, на сторінці Мустафи Найєма з’явилося повідомлення: «Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. Репост всіляко вітається!». Так почався Євромайдан, а згодом Революція Гідності.

Ми попросили учасників подій поділитися з БЖ своїми спогадами та фотографіями про те, якої була їжа на Майдані.

Цей день 10 років тому: Як у Києві починався Євромайдан та Революція гідності

Розповідаємо в деталях, як починався Євромайдан та Революція гідності.

Підбірки

4 українських бренди, які створюють військову форму для жінок

Зібрали чотири українських бренди, які шиють військову форму для жінок. Створюючи одяг, ці марки враховують особливості жіночої тілобудови й піклуються про функціональність та комфорт однострою.

Де займатися йогою в Києві: 7 студій

Розповідаємо про сім київських йога-студій, де можна практикуватись в асанах.

Куди піти у Києві 24-26 листопада: Жадан і Собаки, маркет Всі.Свої та дегустація вин у Squat

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Бренди одягу, які створили українські військові та волонтери

Розповідаємо, де придбати худі, присвячені силам ППО та гавайські сорочки від ветерана Дениса Квебека.

Новини

Кияни вимагають демонтувати МАФи на Вокзальній площі

Жителі столиці вимагають від місцевої влади демонтувати МАФи біля Центрального залізничного вокзалу міста. За їх словами, МАФи перекривають пішохідну зону. Про це йдеться у тексті петиції, зареєстрованій на сайті Київської міської ради.

Києву повернули землю на Оболоні, яку планували забудувати

За позовом Київської міської прокуратури виконано рішення суду та повернено громаді Києва земельну ділянку в Оболонському районі міста площею 0,6 га і вартістю 24,2 млн гривень.

Три українки увійшли до проєкту BBC «100 жінок» у 2023 році

У список потрапили радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко та захисниця прав дітей Олена Розвадовська.

В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, де під час окупації евакуювалися тисячі людей

Офіційно відкрили новий 115-метровий міст через річку Ірпінь у Романівці. Старий підірвали на початку повномасштабного вторгнення.

"Укрзалізниця" призначила 14 нових рейсів на 2024 рік

У новому графіку руху поїздів на 2024 рік "Укрзалізниця" призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

На Андріївському узвозі на даху "Замку Річарда" почали зводити надбудову

На даху "Замку Річарда", що є пам'яткою архітектури та розташовується на Андріївському узвозі, почали зводити незаконну надбудову.

Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони та Work.ua підписали угоду про співпрацю

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту «Рекрутинг». За словами Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше.

Зону відпочинку на Оболонському острові планують відкрити до Дня Києва: візуалізації

На острові Оболонський тривають роботи з облаштування зони відпочинку. Їх планують закінчити до Дня Києва у 2024 році.

На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей

На залізничному вокзалі Києва запрацювали нові ліфти, які дають змогу вільно пересуватися вокзалом маломобільним пасажирам.

В Ірпені відкрили другу чергу модульного містечка «Ластівка»

В Ірпені відкрили другу чергу модульного містечка «Ластівка», яка розрахована на 640 мешканців та складається з 20 двоповерхових модульних будинків на 160 квартир.

На Київщині планують побудувати підприємство з переробки відходів від зруйнуваних будівель

У Київській області в рамках пілотного проєкту поводження з відходами, що утворилися внаслідок руйнувань, спричинених бойовими діями, планують побудувати підприємство з переробки відходів, облаштовути для нього майданчик та фіксувати план переробки.

За рік у Києві облаштували 40 кільцевих розв’язок

У кожному районі міста облаштували від трьох до п’яти кільцевих розв’язок. Першочергово їх облаштували на перехрестях вулиць місцевого значення. Це дає змогу знижувати аварійність на проїжджих частинах «із надмірним та невпорядкованим простором».

Графіті Бенксі, створені в Києві, Ірпені й Бородянці, оцифрують і розмістять у віртуальній галереї

Графіті британського художника Бенксі, які були написані в Києві, Ірпені та Бородянці, оцифрують та розмістять у віртуальній галереї.

У Києві заборонили створювати нові мурали

У Києві введели тимчасову заборону на створення нових муралів до моменту розробки та затвердження Київською міською радою прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.

Заказнику «Протасів Яр» присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного

Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» мені активіста й військового Романа Ратушного. За відповідне рішення проголосувало 76 депутатів, проти голосів не було.

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Опубліковано: 25 листопада 2023
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