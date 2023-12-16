Найцікавіше за тиждень: Історія ресторану “За двома зайцями” та гід різдвяно-новорічними містечками Києва

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Історія ресторану київської кухні “За двома зайцями”, який працює на Андріївському узвозі з 2000 року

Ми регулярно пишемо про заклади міста з історією. Цього разу ми поспілкувалися з Тетяною Митрофановою та командою закладу "За двома зайцями". Нещодавно ресторан якраз відсвяткував день народження: вже 23 роки він зустрічає гостей, готує страви київської кухні та промотує українську міську культуру.

Підбірки

Волонтерський, жіночий, ІТ: 6 корисних нетворкінгів Києва

Розповідаємо про цікаві та корисні нетворкінги у Києві.

Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень"

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Гід різдвяно-новорічними містечками Києва

Новорічні ялинки, ярмарки, містечка, ковзанки і резиденції Святого Миколая — ділимося головними зимовими локаціями Києва, де можна відчути святковий настрій.

Новини

З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни

У додатку "Київ Цифровий" 8 грудня закінчилося голосування щодо перейменування низки вулиць.

У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції

У проєкті Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки закладають придбання двох нових кабін фунікулера і ремонт станції.

Забудовник "Квітів України" програв суд проти активіста та має відшкодувати витрати

Подільський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову забудовника «Квітів України» у справі проти активіста Тараса Грицюка та зобов'язав забудовника відшкодувати витрати відповідачам на правову допомогу.

Забудовник "Будинку з комахами" підписав з КМДА меморандум про збереження пам'ятки архітектури

Забудовник памʼятки архітектури на вулиці Володимирській, 93 підписав з Департаментом культурної спадщини КМДА меморандум щодо збереження памʼятки та убезпечення від руйнування з боку сусіднього будівництва.

У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

ІТ-інфраструктура "Київстара" частково зруйнована: все, що відомо про атаку на оператора

Розповідаємо деталі.

Нічний обстріл Києва балістикою: постраждало 53 людини, уламки впали на лікарню

У ніч на 13 грудня ППО збила над Києвом 10 з 10 балістичних ракет, якими ворог обстріляв місто.

Внаслідок нічної ракетної атаки в столиці постраждало 53 особи: 36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей. 20 потерпілих госпіталізовано, повідомляє КМВА.

З “Теремків” до “Деміївської” запустили човниковий рух поїздів метро: Ситуація на станціях

13 грудня між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів.

На цій ділянці кожною із двох колій курсує поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або "човником").

Від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус: схема руху

Із 13 грудня від станції столичного метро «Либідська» до «Деміївської» запрацював тимчасовий автобусний маршрут № 60.

За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою

За осінь фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою у столиці.

Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток

Щоб вирішити питання оплати проїзду на маршруті між станціями «Теремки» та «Либідська», міська влада розглядає кілька варіантів. Серед них — запровадження єдиного квитка.

Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони почали співпрацю з Olx.ua

Міноборони підписало документ про співпрацю з платформою онлайн-оголошень Olx.ua в рамках проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

"Укрзалізниця" запустить з Києва до Львова двоповерховий потяг

На пікові дати "Укрзалізниця" призначила двоповерховий електропоїзд Skoda Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Киянам будуть повертати гроші за поїздки від Теремків до Либідської

Киянам, які змушені робити пересадки між станціями «Либідська» та «Теремки», будуть повертати кошти на транспортну картку.

У Києві демонтували "мусульманський ринок"

Біля Ісламського культурного центру «Альраїд» у Старожитомирському провулку в Києві демонтували кіоски зі східною вуличною їжею — так званий «мусульманський ринок».

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Опубліковано: 16 грудня 2023
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